Kłótnia podczas igrzysk. "Odp****z się". Na świecie już huczy, miliony odtworzeń

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich rozdano już prawię połowę medali przeznaczonych dla sportowców. Dwa ma na koncie choćby reprezentacja Polski. Nie zawiedli przedstawiciele skoków narciarskich oraz łyżwiarstwa szybkiego. To właśnie z tymi dyscyplinami kibice wiązali największe nadzieje. "Biało-Czerwoni" nie startują jednak w curlingu, gdzie właśnie trwa dosyć spore zamieszanie. Podczas potyczki Kanadyjczyków ze Szwedami doszło do kłótni. Skandynaw oskarżył rywala o oszustwo. "Odp****z się" - usłyszał w odpowiedzi.

Zawodnik ubrany w czarną koszulkę z czerwonym liściem klonu na ramieniu, widoczny podczas dynamicznej gestykulacji, w tle lodowisko curlingowe. W okrągłym powiększeniu mężczyzna w żółtej koszulce z napisem 'Eriksson' i oznaczeniem reprezentacji Szwecji.
Podczas meczu Szwedów z Kanadyjczykami doszło do kłótni. Zezłościł się zwłaszcza Marc Kennedyscreen Eurosportmateriał zewnętrzny
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Curlingowe zmagania miłośnicy sportów zimowych podziwiają od samego początku włoskiej najważniejszej imprezy czterolecia. Zaczęły się one jeszcze przed oficjalną ceremonią otwarcia. Wszystko ze względu na sporą liczbę spotkań. Początkowo w akcji znajdowały się drużyny mieszane. Teraz uwagę obserwatorów na sobie skupiają zwłaszcza męskie teamy. W piątkowy wieczór zmierzyli się na przykład Kanadyjczycy ze Szwedami. Nie brakowało emocji. Zawodnicy zza oceanu triumfowali 8:6.

Godziny do walki o medale i takie wieści. Polski gigant już wie. Powtórka

Końcowy wynik zszedł jednak na dalszy plan ze względu na sceny dziejące się w dziewiątej części gry. Nerwy puściły wtedy Oskarowi Erikssonowi. Skandynaw wprost oskarżył Marca Kennedy'ego z przeciwnej drużyny o oszustwo. Na czym miało ono polegać? Zdaniem 34-latka, rywale dotykali kamień, gdy ten przekroczył już specjalną linię, co w przepisach jest zabronione. Sportowiec z Ameryki Północnej nie pozostał dłużny. Między zawodnikami wywołała się ostra dyskusja. Obaj nie przejmowali się wyłapującymi każde słowo mikrofonami.

Mamy kolejny medal, u skoczków radość. To pomoże Kacprowi Tomasiakowi

Zawrzało podczas meczu curlingu. Triumf Kanadyjczyków na drugim planie

"Nie zrobiłem tego ani razu. Możesz się odp****zyć?" - wypalił wyraźnie zirytowany Kanadyjczyk, cytowany przez "foxsports.com.au". "Nie zrobiłeś tego ani razu? Pokażę ci wideo po meczu" - odpowiedział Szwed. "Mam to gdzieś" - błyskawicznie skontrował Kennedy. Doszło do tego, że oświadczenie wydała nawet światowa federacja. "Podczas obserwacji nie stwierdzono żadnych naruszeń linii ani poprawek kamienia" - napisał World Curling.

Najbardziej w szoku są chyba kibice, którzy nie spodziewali się takich scen akurat w curlingu. W zaledwie kilkanaście godzin wideo ze zdarzenia przekroczyło milion odwtorzeń. Udostępnił je między innymi wściekły Richard Herrey. "Kanadyjczyk przeklina w kierunku szwedzkiego gracza i kłamie przed całym światem. Na nagraniu wyraźnie widać, jak oszukują na olimpiadzie, dotykając kamienia palcem" - napisał na platformie X były szwedzki artysta, a następnie poseł. Jego rodacy po przegranej znajdują się na dnie klasyfikacji z bilansem 0-3. Prowadzi… Kanada, która nie przegrała ani jednego spotkania.

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Robert Johansson zabrał głos ws. szans Kacpra Tomasiaka na kolejny medal IO
Skoki Narciarskie

Był "zmorą" Stocha i Polaków, teraz wydał wyrok ws. Tomasiaka. Kibice nie będą zadowoleni

Igor Szarek
Igor Szarek
Oświetlony skocznia narciarska nocą, na parkingu przed obiektem znajdują się zaparkowane samochody i niewielka ilość resztek śniegu, budynek wyróżnia się nowoczesną architekturą i jasnym podświetleniem
Cortina Curling Olympic Stadium - arena zmagań curlerów na ZIO 2026TIZIANA FABI AFP
Olimpijska konstrukcja z pięcioma kolorowymi kołami olimpijskimi na tle górskich szczytów; pośrodku widoczny podest lub znicz olimpijski.
Igrzyska 2026Pierre TeyssotAFP
Trzy medale olimpijskie w barwach złota, srebra i brązu zawieszone na niebieskich wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 oraz logo olimpijskie na każdym z nich.
Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja