Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano-Cortina 2026 potrwają od 6 do 22 lutego i będą trzecią edycją igrzysk rozgrywanych w tym kraju. Po raz pierwszy kraj ten gościł olimpijczyków w 1956 roku, gdy samodzielnym gospodarzem była Cortina d'Ampezzo, a po raz drugi zimowa rywalizacja odbyła się tu w 2006 roku w Turynie. Po 20 latach najważniejsza zimowa impreza świata ponownie wraca więc do Włoch.

O tym, jak wyglądały ostatnie dni przed rozpoczęciem igrzysk, opowiedziała nam Dorota Bazan Beltrami, działająca w Internecie jako "Polka w Mediolanie" - licencjonowana przewodniczka turystyczna, która na co dzień oprowadza turystów głównie po Mediolanie.

"Do Włoch przyjechałam w 2007 roku w ramach wymiany studenckiej do Bergamo. Pamiętam, że kiedy wtedy mówiłam, iż jadę tam na studia, często spotykałam się z pytaniem: "A gdzie w ogóle leży Bergamo?". Dziś reakcje są zupełnie inne. To pokazuje, jak bardzo zmieniła się rozpoznawalność tego miejsca na przestrzeni lat. Zmieniła się także obecność Polaków - w 2007 roku było nas tu zdecydowanie mniej, natomiast dziś język polski, zwłaszcza w Bergamo, ale również w Mediolanie, jest jednym z najczęściej słyszanych języków obcych w centrum miasta" - przyznała.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. "Euforia, zadowolenie i radość"

W Mediolanie widać, że przygotowania do igrzysk traktowane były wyjątkowo poważnie. Promocja wydarzenia przebiega niemal na każdym kroku, a miejscowi mieszkańcy w przeważającej większości patrzą na organizację imprezy dosyć przychylnie.

"Bardzo słychać temat igrzysk. Pod katedrą mediolańską znajduje się odliczanie do zimowych igrzysk olimpijskich i paralimpiady. Pamiętam moment, gdy do igrzysk było jeszcze kilkaset dni, a w tej chwili zostało już tylko kilka dni do inauguracji. Mediolańczycy naprawdę tym żyją. Z tarasów widokowych katedry widać, że powstały dodatkowe obiekty dla telewizji i prasy. Bardzo mocno czuć już zimowe igrzyska - nie tylko w centrum, ale w całym Mediolanie. Jest mnóstwo ekip telewizyjnych i wszyscy czekamy na to wydarzenie" - oznajmiła Polka.

Do mnie dotarły wyłącznie pozytywne głosy, jeśli mam być szczera. Była euforia, zadowolenie i radość, że właśnie tutaj, na tym terenie, będą odbywały się zimowe igrzyska olimpijskie. Ja osobiście spotykam się głównie z bardzo przychylnym odbiorem tego wydarzenia. Oczywiście temat wioski olimpijskiej wzbudza sporo emocji i pojawiają się różne opinie, ale ja słyszę głównie te pozytywne

Gospodarzami igrzysk będą dwa miasta w różnych regionach: Mediolan w Lombardii oraz Cortina d'Ampezzo w Wenecji Euganejskiej. Z jednej strony pozwala to wykorzystać potencjał całego kraju, ale dla turystów czy dziennikarzy przemieszczanie się między arenami może okazać się wyzwaniem - odległość między tymi miastami przekracza 400 kilometrów.

"Sama wybieram się na inaugurację i chcę zobaczyć trochę zawodów. Powiem szczerze, że patrzyłam na to pod kątem lokalizacji - chciałam ominąć nadmierne przemieszczanie się i wszystko, co będę oglądać, planuję lokalnie, tutaj w samym Mediolanie. Jeśli chodzi o przemieszczanie się, to rzeczywiście logistyka jest sporym wyzwaniem, bo zawody są bardzo rozrzucone. Mamy Milano-Cortina, czyli Mediolan i Cortinę, ale oprócz tego jest wiele różnych innych lokalizacji. Uroczystość zamknięcia odbędzie się natomiast w Weronie" - wyjaśniła "Polka w Mediolanie".

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Włochy wypełniają się kibicami. "Mediolan jest drogim miastem"

Tematem, który regularnie powraca przy okazji każdej dużej imprezy sportowej, są ceny. Podczas jej trwania potrafią one zaskoczyć kibiców i dotyczą niemal każdego obszaru: od noclegów, przez transport, po jedzenie. Dorota Bazan Beltrami, mieszkająca we Włoszech od wielu lat, przyznała jednak, że w codziennym życiu nie odczuwa tego aż tak bardzo.

"Widać ruch turystyczny, chociaż jesteśmy poza sezonem. Styczeń i luty to jednak miesiące, w których klasycznej turystyki jest mniej, dlatego teraz wyraźnie widać turystykę związaną z zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Jeśli oprowadzam turystów - zarówno z Polski, jak i z zagranicy, to bardzo często głównym tematem rozmów jest właśnie wyjazd na igrzyska. Są osoby, które chciały uniknąć tłumów i świadomie zrezygnowały z przyjazdu w tym terminie, ale są też tacy, którzy przyjechali, nie wiedząc wcześniej, że w tym czasie odbywają się igrzyska. Tak czy inaczej, obecność igrzysk jest tutaj jak najbardziej odczuwalna" - opowiedziała polska przewodniczka.

Noclegi - możliwe, że tak. Aczkolwiek jest też opcja noclegów poza samym Mediolanem, poza miastem, i nadal można znaleźć miejsca do nocowania w przystępnych cenach. Natomiast jeśli chodzi o noclegi w samym Mediolanie, to tutaj najbardziej widać ewentualny wzrost cen. Jeśli chodzi o życie codzienne, Mediolan i tak jest drogim miastem. W innych lokalizacjach ceny mogą iść w górę, natomiast codzienne życie - ja nie odczuwam zmian w cenach

Wyjątkowe maskotki igrzysk. "Gronostaj łączy się z tym miastem"

Nieodłącznym elementem każdej edycji igrzysk są maskotki, które towarzyszą sportowcom i kibicom podczas rywalizacji. Włosi postanowili pozostawić wybór w rękach dzieci i dzięki konkursowi wyłoniono dwie wyjątkowe maskotki.

"W tym roku mamy dwie maskotki: Milo i Tina. Tina jest biała, ponieważ gronostaj zmienia kolor futerka - zimą ma białe futerko, jak śnieg, a latem brązowe. Dlatego Tina z Cortiny ma jasne futerko, a Milo z Mediolanu - ciemne. Milo jest związany z Paraolimpiadą i ma charakterystyczną chorą nóżkę, co symbolizuje sport paralimpijski" - wyjaśniła Polka.

Gronostaj jest ważny dla nas, Polaków – w Krakowie możemy go zobaczyć na obrazie Leonarda da Vinci. Leonardo mieszkał i tworzył przez wiele lat w Mediolanie, więc gronostaj łączy się też z tym miastem

Polskę podczas olimpijskich startów będzie reprezentować 60 sportowców. "Biało-Czerwoni" wystąpią w 12 z 16 dyscyplin, a rywalizację o medale rozpoczną 7 lutego.

Cortina d'Ampezzo Pierre Teyssot AFP

Oficjalne maskotki Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo MARCO BERTORELLO AFP

Igrzyska olimpijskie 2026 IMAGO/FIL / kristen-images.com / Michael Kristen Newspix.pl