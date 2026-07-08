Justyna Kowalczyk-Tekieli nie wytrzymała po tej decyzji MKOl. To koniec

Decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego kombinacja norweska znika z zimowych igrzysk olimpijskich. I to po 100 latach. Według światowych włodarzy dyscyplina ta skupia zbyt mało krajów i nie ma sensu dłużej umieszczać jej w programie zawodów. Postanowienie wchodzi w życie już od najbliższych igrzysk w 2030 roku.

Naszą pierwszą reakcją jest rozczarowanie

Do decyzji MKOl stanowczo odnosi się Justyna Kowalczyk-Tekieli. Jednym zdaniem przekazała to, co - według niej - stoi za wycofaniem kombinacji norweskiej z najważniejszych zawodów sportowych czterolecia.

Dosadny komentarz Justyny Kowalczyk-Tekieli po decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

"Rachunek w MKOl-u się nie zgadzał" - tak usunięcie kombinacji norweskiej z programu zimowych igrzysk komentuje Justyna Kowalczyk-Tekieli, jednocześnie udostępniając w swoich mediach społecznościowych wideo zamieszczone przez profil kombinacji norweskiej przy FIS.

Na nagraniu, któremu towarzyszy poruszający utwór włoskiego pianisty i kompozytora Ludovica Einaudiego "Experience", umieszczono ujęcia z rywalizacji w kombinacji norweskiej.

"Dziś może się to wydawać bezlitosne, ale nasza pasja do tego sportu - który od ponad wieku fascynuje ludzi w każdym wieku na całym świecie - jest czymś więcej niż tylko jedną decyzją" - czytamy w opisie.

Mimo uczucia rozczarowania FIS dziękuje wszystkim sportowcom za "nieustanne zaangażowanie, wsparcie i wiarę w ten niezwykły sport". "Wspólnie pokazaliśmy światu, czym jest kombinacja norweska. I jesteśmy z tego dumni" - zapewniono.

Zadeklarowano również, że choć olimpijska historia w tym momencie została przerwana, ludzie zrzeszeni wokół dyscypliny nie poddają się i będą walczyć, by wróciła ona do programu igrzysk olimpijskich w 2034 roku.

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Zimowe igrzyska olimpijskie 2030 bez kombinacji norweskiej. Sekretarz FIS komentuje

Pewnym jest zatem, że zimowe igrzyska olimpijskie we francuskich Alpach w 2030 roku (1-17 lutego) odbędą się już bez kombinacji norweskiej. Decyzje co do igrzysk 2034 (Salt Lake City, 10-26 lutego) zapadną w dużo późniejszym terminie.

"Fakt, że kombinacja norweska nie będzie obecna na igrzyskach w 2030 roku, niczego nie zmienia w kwestii naszego wsparcia dla tej dyscypliny jako integralnej części kalendarza Pucharu Świata i mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym Wręcz przeciwnie, jest to powód, dla którego powinniśmy wspierać ją jeszcze mocniej" - zapewnił Urs Lehmann, tymczasowy sekretarz generalny FIS.





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