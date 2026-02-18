"W odpowiedzi na skandaliczną decyzję o umożliwieniu Rosjanom i Białorusinom rywalizacji pod flagami narodowymi, przedstawiciele Ukrainy nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia ani innych oficjalnych wydarzeniach paralimpijskich" - ogłosił w mediach społecznościowych ukraiński minister ds. młodzieży i sportu Matwiej Bidny.

"Dziękujemy wszystkim urzędnikom wolnego świata, którzy również zignorują oficjalne wydarzenia paralimpijskie. Kontynuujemy walkę!" - dodał w patriotycznym duchu.

Igrzyska paralimpijskie bez ukraińskich oficjeli. Decyzja MKOl to niezrozumiały ukłon w stronę Rosji i Białorusi

Bojkot Ukraińców już odbija się w Europie szerokim echem i zostaje przyjęty z pełnym zrozumieniem. Solidarność z narodem walczącym z bezwzględnym najeźdźcą wyraził komisarz Unii Europejskiej ds. sportu Glenn Micallef. On również nie pojawi się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

"Nie wezmę udziału w ceremonii otwarcia. Robię to z szacunkiem dla sportowców, ale i z pełnym zrozumieniem zasad, o które toczy się gra. Sport jednoczy, gdy zasady są przestrzegane, i dzieli, gdy są zagrożone" - wytłumaczył Micallef.

Niewykluczone, że w jego ślady pójdą kolejni wysoko postawieni oficjele. Na to liczą Ukraińcy, którzy od 24 lutego 2022 roku bronią suwerenności ojczyzny, codziennie płacąc za to najwyższą cenę.

Od 6 lutego na włoskiej ziemi trwają zimowe igrzyska olimpijskie. Rosjanie biorą w nich udział, ale jako sportowcy neutralni. Bez narodowych barw, bez hymnu.

Sytuacja ma się diametralnie zmienić w dniach 6-15 marca, kiedy do rywalizacji staną sportowcy niepełnosprawni. Wśród nich Polacy. W paralimpijskiej ekipie "Biało-Czerwonych" znajdzie się dziewięcioro zawodniczek i zawodników plus sześciu przewodników.

