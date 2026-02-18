Jest oficjalny bojkot igrzysk. Rosjanie triumfują. Dostali flagę narodową i hymn
Rosyjscy sportowcy będą mogli wystartować w tegorocznych igrzyskach paralimpijskich, a jeśli zdobędą złoto - usłyszą narodowy hymn. Na taki sam przywilej mogą liczyć Białorusini. W odpowiedzi na decyzję MKOl ukraińscy oficjele ogłaszają bojkot imprezy. W ślad za nimi idzie komisarz UE ds. sportu Glenn Micallef. Za niespełna tydzień miną cztery lata od zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, gdzie każdego dnia nadal przelewana jest krew niewinnych ludzi.
"W odpowiedzi na skandaliczną decyzję o umożliwieniu Rosjanom i Białorusinom rywalizacji pod flagami narodowymi, przedstawiciele Ukrainy nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia ani innych oficjalnych wydarzeniach paralimpijskich" - ogłosił w mediach społecznościowych ukraiński minister ds. młodzieży i sportu Matwiej Bidny.
"Dziękujemy wszystkim urzędnikom wolnego świata, którzy również zignorują oficjalne wydarzenia paralimpijskie. Kontynuujemy walkę!" - dodał w patriotycznym duchu.
Igrzyska paralimpijskie bez ukraińskich oficjeli. Decyzja MKOl to niezrozumiały ukłon w stronę Rosji i Białorusi
Bojkot Ukraińców już odbija się w Europie szerokim echem i zostaje przyjęty z pełnym zrozumieniem. Solidarność z narodem walczącym z bezwzględnym najeźdźcą wyraził komisarz Unii Europejskiej ds. sportu Glenn Micallef. On również nie pojawi się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.
"Nie wezmę udziału w ceremonii otwarcia. Robię to z szacunkiem dla sportowców, ale i z pełnym zrozumieniem zasad, o które toczy się gra. Sport jednoczy, gdy zasady są przestrzegane, i dzieli, gdy są zagrożone" - wytłumaczył Micallef.
Niewykluczone, że w jego ślady pójdą kolejni wysoko postawieni oficjele. Na to liczą Ukraińcy, którzy od 24 lutego 2022 roku bronią suwerenności ojczyzny, codziennie płacąc za to najwyższą cenę.
Od 6 lutego na włoskiej ziemi trwają zimowe igrzyska olimpijskie. Rosjanie biorą w nich udział, ale jako sportowcy neutralni. Bez narodowych barw, bez hymnu.
Sytuacja ma się diametralnie zmienić w dniach 6-15 marca, kiedy do rywalizacji staną sportowcy niepełnosprawni. Wśród nich Polacy. W paralimpijskiej ekipie "Biało-Czerwonych" znajdzie się dziewięcioro zawodniczek i zawodników plus sześciu przewodników.