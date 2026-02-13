Jest głos Nawrockiego po tym, co zrobił Semirunnij. Wystarczyło kilka słów

Polska ma drugi medal na włoskich Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. W piątek 13 lutego do Kacpra Tomasiaka dołączył Władimir Semirunnij. 23-latek pochodzący z Rosji zajął drugie miejsce na dystansie 10 000 m w łyżwiarstwie szybkim. Dzięki temu na jego szyi zawisł krążek srebrnego koloru.

Zaraz po odebraniu medalu Semirunnij porozmawiał z Interią Sport. W krótkim wywiadzie podziękował m.in. Karolowi Nawrockiemu. - Ten medal zdobywam dla Polski. Jedyne, jak mogę podziękować Polsce, to zdobywać medale. I ja to zrobiłem. Dziękuję bardzo panu prezydentowi i Konradowi Niedźwiedzkiemu, że naprawdę pomogli mi z moim celem i moim marzeniem. Dzięki, że mi zaufali, to dużo dla mnie znaczy. Dla Polski myślę też, że ja nie rzucam słów na wiatr. Powiedziałem, że zdobędę ten medal i go zdobyłem - mówił zachwycony.

Konrad Niedźwiedzki: Stres przy starcie Władimira Semirunnija.

Tak Karol Nawrocki zareagował na medal Semirunnija

O godz. 19:30 na profilu prezydenta w mediach społecznościowych pojawił się wpis, za pośrednictwem którego Nawrocki pogratulował świeżo upieczonemu medaliście. Głowa państwa - w przeciwieństwie do Donalda Tuska czy Jakuba Rutnickiego - ograniczyła się tylko do kilku słów.

Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem. Gratulacje!

26 sierpnia zeszłego roku Karol Nawrocki, niedługo po zaprzysiężeniu, nadał Władimirowi Semirunnijowi polskie obywatelstwo. Wcześniej całą sprawą zajmował się Andrzej Duda, jednak dopiero nowy prezydent "postawił kropkę nad i". Dzięki temu 23-latek mógł reprezentować nasz kraj na igrzyskach. Sportowiec trafił do Polski w 2023 roku, prosto z Rosji, od początku sprzeciwiał się atakowi na Ukrainkę.

- Obywatelstwo dostał, korzystając z przyspieszonej ścieżki. Na którą sobie zasłużył (...) Najpierw sprawę prowadził Urząd Wojewódzki, później zawodnik był sprawdzany przez służby i dopiero po tych etapach dokumenty trafiły na biurko prezydenta (...) Władek był dokładnie sprawdzany już przy okazji uzyskania pobytu stałego. Przeszedł bardzo szczegółową kontrolę - opowiadał kilka miesięcy temu Konrad Niedźwiedzki, szef polskiej misji olimpijskiej.

