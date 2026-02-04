Partner merytoryczny: Eleven Sports

Igrzyska jeszcze się oficjalnie nie zaczęły, a tu już wpadka. Sceny podczas zawodów

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Oficjalna inauguracja zimowych igrzysk olimpijskich 2026 jeszcze przed nami - ceremonię otwarcia zaplanowano bowiem na 6 lutego - natomiast już w środę ruszyły pierwsze zmagania na najważniejszej imprezie czterolecia. Do akcji ruszyli chociażby curlerzy i w trakcie ich współzawodnictwa... włoscy organizatorzy zdołali zaliczyć pierwszą wpadkę podczas ZIO. Wideo z tego zdarzenia poniosło się po sieci.

Zawodniczka drużyny Kanady w czerwonej kurtce w trakcie wykonywania ruchu podczas meczu curlingu na lodowisku, w tle widoczne logo igrzysk olimpijskich; w rogu widok hali sportowej podczas przerwy w dostawie prądu.
Zimowe igrzyska olimpijskie: Środowe zawody w curlingu zostały przerwane przez... awarię prąduFatima Shbair/Associated Press/East News - Eurosport_ESEast News
Już tylko kilkadziesiąt godzin dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Choć ceremonię otwarcia zaplanowano na piątek, to pierwsze emocje związane z rywalizacją o najwyższe laury nadeszły już 4 lutego.

Pomijając już kwestie takie, jak treningi, to w środę doszło do pierwszych poważniejszych zmagań w curlingu. O godz. 19.05 rozpoczęto cztery pierwsze mecze w ramach mikstu dwójek i... praktycznie od razu włoscy organizatorzy zaliczyli pewną istotną wpadkę.

Zimowe igrzyska olimpijskie. Włosi zaliczyli wpadkę organizacyjną jeszcze przed ceremonią otwarcia

W pewnej chwili bowiem na Stadio Olimpico del Ghiaccio, gdzie trwało współzawodnictwo... zrobiło się niemal całkowicie ciemno i choć awarię elektryczności, bo o takim problemie tu mowa, udało się naprawić w ciągu kilku minut, to był to jednak pewien konkretny, wizerunkowy cios dla miasta-współgospodarza IO, czyli w tym przypadku Cortiny.

Niemniej, wszystkie cztery środowe spotkania dokończono - Wielka Brytania pokonała Norwegię 8:6, a Szwajcaria Estonię 9:7. Dużo mnie zacięte były starcia Kanady z Czechami (10:5) oraz Szwecji z Koreą (10:3).

Zimowe igrzyska olimpijskie. Moc atrakcji jeszcze przed oficjalną inauguracją

Rywalizacja par mieszanych potrwa do 10 lutego i dopiero po tej dacie dojdzie do walki o medale drużyn męskich i żeńskich. W ogólnym rozrachunku emocje związane z curlingiem potrwają do ostatniego dnia ZIO, czyli 22 lutego.

Jeśli zaś mowa o samych najbliższych dniach, to przed ceremonią otwarcia - oprócz curlerów - obejrzymy w akcji również przedstawicieli hokeja, snowboardu i łyżwiarstwa figurowego. Rozdawanie medali rozpocznie się zaś już od 7 lutego - i miejmy nadzieję, że co najmniej kilka krążków trafi w ręce "Biało-Czerwonych".

Pięć kolorowych kół olimpijskich ustawionych na tle ośnieżonych drzew i płotu, całość otoczona zimową scenerią.
Igrzyska olimpijskie wracają do Cortiny d'Ampezzo po 70 latachJEAN-CHRISTOPHE BOTTPAP/EPA
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP
Koła olimpijskie
Koła olimpijskieMagali Cohen / Hans Lucas AFP
