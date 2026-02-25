Holenderka rozpętała burzę na igrzyskach. Teraz podjęła ważną decyzję

Jutta Leerdam to jedna z największych gwiazd łyżwiarstwa szybkiego. Holenderska panczenistka ma w dorobku medale mistrzostw świata, triumfy w Pucharze Świata i status sportowej celebrytki, której popularność wykracza daleko poza tor. Przed walką o medale na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 o Leerdam zrobiło się jednak głośno nie tylko z powodów sportowych. W Holandii wybuchła burza po decyzjach 27-latki, a część rodaków zarzuciła jej "zachowywanie się jak primadonna". Panczenistka na igrzyska poleciała prywatnym samolotem, rezygnując z podróży z resztą reprezentacji, i nie wzięła udziału w ceremonii otwarcia, oglądając ją jedynie przed telewizorem.

Choć wielu krytykowało takie podejście, kilka dni później Leerdam udowodniła, że talent ma na najwyższym poziomie. Na 500 metrów zdobyła srebro, a na 1000 metrów sięgnęła po złoto olimpijskie, potwierdzając, że potrafi łączyć kontrowersje z wielkimi sukcesami. Po triumfie wywołała kolejną dyskusję, rozpinając zamek stroju startowego i odsłaniając sportowy stanik marki Nike - co część ekspertów uznała za złamanie zasad promowania prywatnych sponsorów. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie zdecydował się jednak na karę, a Leerdam z dumą wróciła do ojczyzny, chwaląc się medalami w mediach społecznościowych.

Jutta Leerdam przekazała strój olimpijski na aukcję. Zawrotna cena

Teraz Holenderka ponownie znalazła się w centrum uwagi. Poruszenie wokół jej osoby postanowiła wykorzystać w szczytnym celu - olimpijski strój startowy wystawiła na aukcję. Licytacja prowadzona jest przez Holenderski Komitet Olimpijski na platformie "MatchWornShirt". Obecnie najwyższa oferta nieco przekracza 8,1 tysiąca euro (34,2 tys. złotych), a zainteresowanie kombinezonem Leerdam jest największe spośród wszystkich wystawionych na sprzedaż strojów holenderskich gwiazd łyżwiarstwa.

Aukcja potrwa do soboty do godziny 14.00, a dochód ma zostać przeznaczony na wsparcie lokalnych klubów sportowych, w których karierę zaczynały Leerdam i jej koleżanki z reprezentacji. To gest, który pokazuje, że choć wokół panczenistki nie brakuje kontrowersji, potrafi ona wykorzystać swoją popularność do pomocy młodym sportowcom.

Łzy Holenderki po zwycięstwie już stały się symbolem jej walki o medal DANIEL MUNOZ East News

Jutta Leerdam LUKAS KABON AFP

Jutta Leerdam na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie LUKAS KABON AFP

