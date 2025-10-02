Hokej na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 [TERMINARZ, HARMONOGRAM]

Rozgrywki turnieju mężczyzn w hokeju na lodzie na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 odbędą się w dniach od 11 do 22 lutego, a w rywalizacji weźmie udział 12 zespołów. Z kolei zawody kobiet zostaną rozegrane w dniach od 5 do 19 lutego, w których o medale powalczy 10 drużyn. Wśród panów tytułu będzie bronić Finlandia, a wśród pań USA. Sprawdź terminarz i harmonogram turniejów hokeja na ZIO 2026.

Faworytami do medali w hokeju na zimowych igrzyskach olimpijskich będą m.in. USA i Kanada Bruce Bennett AFP