Hokej na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 [TERMINARZ, HARMONOGRAM]
Rozgrywki turnieju mężczyzn w hokeju na lodzie na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 odbędą się w dniach od 11 do 22 lutego, a w rywalizacji weźmie udział 12 zespołów. Z kolei zawody kobiet zostaną rozegrane w dniach od 5 do 19 lutego, w których o medale powalczy 10 drużyn. Wśród panów tytułu będzie bronić Finlandia, a wśród pań USA. Sprawdź terminarz i harmonogram turniejów hokeja na ZIO 2026.
Turniej hokeja zawsze jest jednym z głównych punktów zimowych igrzysk olimpijskich, przyciągający uwagę kibiców. Rozgrywki hokejowe na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostaną rozegrane na nowo wybudowanej specjalnie na tę imprezę arenie sportowo-widowiskowej PalaItalia Santa Giulia oraz w słynnym centrum targowym Fiera Milano, specjalnie adaptowanym jako arena sportowa na czas ZIO. Niestety w rywalizacji nie zobaczymy ani reprezentacji Polski mężczyzn, ani kobiet.
Harmonogram rozgrywek hokeja turnieju pań na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 [TERMINARZ]:
Grupa A: Czechy, Finlandia, Kanada, Kanada, Szwajcaria, USA
Grupa B: Francja, Japonia, Niemcy, Szwecja, Włochy
- 5 lutego (czwartek), godz. 12:10, Szwecja - Niemcy (grupa B)
- 5 lutego (czwartek), godz. 14:40, Włochy - Francja (grupa B)
- 5 lutego (czwartek), godz. 16:40, USA - Czechy (grupa A)
- 5 lutego (czwartek), godz. 21:10 Finlandia - Kanada (grupa A)
- 6 lutego (piątek), godz. 12:10 Francja - Japonia (grupa B)
- 6 lutego (piątek), godz. 14:40 Czechy - Szwajcaria (grupa A)
- 7 lutego (sobota), godz. 12:10, Niemcy - Japonia (grupa B)
- 7 lutego (sobota), godz. 14:40, Szwecja - Włochy (grupa B)
- 7 lutego (sobota), godz. 16:40, USA - Finlandia (grupa A)
- 7 lutego (sobota), godz. 21:10, Szwajcaria - Kanada (grupa A)
- 8 lutego (niedziela), godz. 16:40, Francja - Szwecja (grupa B)
- 8 lutego (niedziela), godz. 21:10, Czechy - Finlandia (grupa A)
- 9 lutego (poniedziałek), godz. 12:10, Japonia - Włochy (grupa B)
- 9 lutego (poniedziałek), godz. 16:40, Niemcy - Francja (grupa B)
- 9 lutego (poniedziałek), godz. 20:10, Szwajcaria - USA (grupa A)
- 9 lutego (poniedziałek), godz. 21:10, Kanada - Czechy, (grupa A)
- 10 lutego (wtorek), godz. 12:10, Japonia - Szwecja (grupa B)
- 10 lutego (wtorek), godz. 16:40, Włochy - Niemcy (grupa B)
- 10 lutego (wtorek), godz. 20:10, Kanada - USA (grupa A)
- 10 lutego (wtorek), godz. 21:10, Finlandia - Szwajcaria (grupa A)
- 13 lutego (piątek), godz. 16:40, ćwierćfinał (1)
- 13 lutego (piątek), godz. 21:10 ćwierćfinał (2)
- 14 lutego (sobota), godz. 16:40 ćwierćfinał (3)
- 14 lutego (sobota), godz. 21:10, ćwierćfinał (4)
- 16 lutego (poniedziałek), godz. 16:40 (półfinał 1)
- 16 lutego (poniedziałek), godz. 21:10 (półfinał 2)
- 19 lutego (czwartek), godz. 14:40 (mecz o brązowy medal)
- 19 lutego (czwartek), godz. 19:10 (finał)
Harmonogram rozgrywek hokeja turnieju panów na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 [TERMINARZ]:
Grupa A: Czechy, Francja, Kanada, Szwajcaria
Grupa B: Finlandia, Słowacja, Szwecja, Włochy
Grupa C: Dania, Łotwa, Niemcy, USA
- 11 lutego (środa), godz. 16:40, Słowacja - Finlandia (grupa A)
- 11 lutego (środa), godz. 21:10, Szwecja - Włochy (grupa B)
- 12 lutego (czwartek), godz. 12:10, Szwajcaria - Francja (grupa C)
- 12 lutego (czwartek), godz. 16:40, Czechy - Kanada (grupa A)
- 12 lutego (czwartek), godz. 21:10, Łotwa - USA (grupa B)
- 12 lutego (czwartek), godz. 21:10, Niemcy - Dania (grupa C)
- 13 lutego (piątek), godz. 12:10, Włochy - Słowajca (grupa B)
- 13 lutego (piątek), godz. 12:10, Finlandia - Szwecja (grupa C)
- 13 lutego (piątek), godz. 16:40, Francja - Czechy (grupa A)
- 13 lutego (piątek), godz. 21:10, Kanada - Szwajcaria (grupa B)
- 14 lutego (sobota), godz. 12:10, Szwecja - Słowacja (grupa A)
- 14 lutego (sobota), godz. 12:10, Niemcy - Łotwa (grupa C)
- 14 lutego (sobota), godz. 16:40, Finlandia - Włochy (grupa A)
- 14 lutego (sobota), godz. 21:10, USA - Dania (Grupa C)
- 15 lutego (niedziela), godz. 12:10, Szwajcaria - Czechy (grupa C)
- 15 lutego (niedziela), godz. 16:40, Kanada - Francja (grupa A)
- 15 lutego (niedziela), godz. 19:10, Dania - Łotwa (grupa B)
- 15 lutego (niedziela), godz. 21:10, USA - Niemcy (grupa B)
- 17 lutego (wtorek), godz. 12:10, (baraż o ćwierćfinał 1)
- 17 lutego (wtorek), godz. 12:10, (baraż o ćwierćfinał 2)
- 17 lutego (wtorek), godz. 16:40, (baraż o ćwierćfinał 3)
- 17 lutego (wtorek), godz. 21:10, (baraż o ćwierćfinał 4)
- 18 lutego (środa), godz. 12:10 (ćwierćfinał 1)
- 18 lutego (środa), godz. 16:40 (ćwierćfinał 2)
- 18 lutego (środa), godz. 18:10 (ćwierćfinał 3)
- 18 lutego (środa), godz. 21:10 (ćwierćfinał 4)
- 20 lutego (piątek), godz. 16:40 (półfinał 1)
- 20 lutego (piątek), godz. 21:10 (półfinał 2)
- 21 lutego (sobota), godz. 20:40 (mecz o brązowy medal)
- 22 lutego (niedziela), godz. 14:10 (finał)