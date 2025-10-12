Partner merytoryczny: Eleven Sports

Historyczny sukces polskiej drużyny i to na niedługo przed igrzyskami. Mają jeden cel

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Wspaniałe wieści od polskich curlingowców. 11 października po godzinie 14 reprezentanci Polski wiedzieli już, że będą mogli z całą mocą walczyć o igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie. Pięcioosobowy zespół zajął drugie miejsce na prekwalifikacjach i niebawem pojedzie do Kanady, by tam walczyć o spełnienie marzeń i udział w igrzyskach.

Polscy reprezentanci w curlingu awansowali do głównych kwalifikacji do zimowych igrzysk olimpijskich
Polscy reprezentanci w curlingu awansowali do głównych kwalifikacji do zimowych igrzysk olimpijskichWałbrzyski Klub Curlingowymateriały prasowe
Polska drużyna w ostatnim czasie zaliczyła sporo sukcesów. Przesunęła się z europejskiej dywizji C do dywizji A i w rozgrywkach Starego Kontynentu występuje wśród najlepszych. Już sam udział w kwalifikacjach do turnieju kwalifikacyjnego był ogromnym wyzwaniem, a okazało się, że Biało-Czerwoni świetnie się spisali i w grudniu 2025 roku zawalczą o spełnienie marzeń.

Polska reprezentacja z sukcesem. Drugie miejsce i wielkie nadzieje

Polski zespół w składzie: Konrad Stych (skip i 4), Krzysztof Domin (3), Marcin Ciemiński (2), Bartosz Łobaza (lead / 1) i Maksym Grzelka (rezerwowy) w decydującym spotkaniu pokonali Nową Zelandię i mogli cieszyć się z wywalczonego drugiego miejsca podczas pre-kwalifikacji.

"Ostatecznie Polacy wygrali to spotkanie 7:6 po extra endzie (dogrywce). W meczu dominowały zwroty akcji - po ósmej odsłonie Nowozelandczycy prowadzili 5:2, ale Biało-Czerwoni zdobyli cztery punkty w dziewiątym endzie i utrzymali minimalną przewagę do końca" - przekazał Wałbrzyski Klub Curlingowy, pod którego egidą występują Polacy. Teraz będą mogli zagrać w kwalifikacjach olimpijskich z najlepszymi i poczynić kolejny historyczny krok dla polskiego curlingu.

Polscy curlerzy powalczą o miejsca na zimowych igrzyskach olimpijskich

Już w grudniu 2025 roku zespół z Wałbrzycha powalczy o awans na igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie. Przed nimi zawody w Kanadzie, które zdecydują o tym, kto ostatecznie zawalczy na najważniejszej zimowej imprezie sportowej czterolecia. Zadanie będzie jednak trudne - tylko dwie najlepsze drużyny z tych zmagań zawalczą o medal olimpijski.

To jednak nie koniec emocji w polskim curlingu. Już w listopadzie drużyna wystąpi na mistrzostwach Europy dywizji A, które odbędą się w fińskim Lohji. Na miejscu Biało-Czerwoni zmierzą się z prawdziwymi asami curlingu i kto wie, może sprawią sobie i kibicom jeszcze większą pozytywną niespodziankę.

Pięciu mężczyzn ubranych w białe sportowe bluzy z polskimi flagami pozuje razem na lodowisku curlingowym, wokół nich widoczne są plansze reklamowe i elementy hali sportowej, wszyscy wyglądają na zadowolonych po rozegranym meczu.
Polscy curlerzyAgnieszka Gumierniczukmateriały prasowe
Trzech zawodników drużyny curlingowej w białych kurtkach z czerwonymi elementami rozgrywa mecz, jeden z nich wypuszcza kamień curlingowy po lodzie, w tle widoczna tablica wyników wskazująca na rywalizację drużyn z Polski i Australii.
Polscy curlerzyAgnieszka Gumierniczukmateriały prasowe

