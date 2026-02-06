Partner merytoryczny: Eleven Sports

Historyczny moment we Włoszech. Zapłonęły dwa znicze olimpijskie

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Piątkowa ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech przeszła do historii. Po raz pierwszy olimpijski ogień zapłonął jednocześnie w dwóch miejscach - w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo - w czym główną rolę odegrali włoscy mistrzowie olimpijscy w narciarstwie alpejskim - Sofia Goggia, Alberto Tomba oraz Deborah Compagnoni.

Dwoje sportowców w białych kombinezonach z pochodnią stoi pod oryginalną instalacją artystyczną w kształcie śnieżynki, otoczoną światłami sceny i liczną publicznością rejestrującą wydarzenie telefonami.
Zapłonęły znicze olimpijskie we WłoszechLars Baron/Getty Images, Julian FinneyGetty Images
W piątkowy wieczór oficjalnie rozpoczęły się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Uroczysta ceremonia otwarcia przyniosła widzom nie tylko artystyczne widowisko, ale również moment, który już wcześniej zapowiadano jako historyczny. Organizatorzy zdradzili bowiem, że tym razem olimpijski ogień zapłonie nie w jednym, a w dwóch miejscach, co miało podkreślić wyjątkowy charakter włoskich igrzysk.

We Włoszech zapłonęły dwa olimpijskie znicze

Zgodnie z zapowiedziami, podczas ceremonii zapłonęły dwa znicze olimpijskie. Ogień w zapalili włoscy mistrzowie olimpijscy w narciarstwie alpejskim - Sofia Goggia, Alberto Tomba oraz Deborah Compagnoni. W Mediolanie przy Arco della Pace pojawili się mistrz olimpijski z Calgary i Albertville oraz mistrzyni olimpijska z Albertville, Lillehammer i Nagano. W Cortinie d'Ampezzo na centralnym Piazza Dibona formalności dopełniła mistrzyni olimpijska z Pjongczangu.

Jednoczesne zapalenie dwóch zniczy w Mediolanie, w regionie Lombardia, oraz w Cortinie d'Ampezzo w Wenecji Euganejskiej symbolizuje "rozproszone" igrzyska, odbywające się na bardzo rozległym obszarze północnych Włoch. Jak podkreślali organizatorzy, ma to odzwierciedlać jedność mimo geograficznego podziału aren sportowych. 

Projekt znicza olimpijskiego inspirowany został geniuszem Leonarda da Vinci, który przez pewien czas mieszkał i tworzył w Mediolanie. Konstrukcja charakteryzuje się zmienną geometrią i składa się z 1440 elementów oraz 244 połączeń. Nawiązuje do tzw. Węzłów geniusza renesansu, symbolizujących harmonię między naturą a ludzkim kunsztem. "To hołd dla Leonarda da Vinci i jego związków z Mediolanem, miastem-symbolem kreatywności i innowacji" - podkreśliła włoska agencja Agi.

Znicze wykonano z aluminium lotniczego - lekkiego i niezwykle wytrzymałego materiału. Dynamiczna konstrukcja otwiera się i zamyka, symbolizując ciągłość czasu oraz rytm dnia i nocy, niczym szkatułka chroniąca cenny ogień olimpijski.

Sofia Goggia
Sofia GoggiaAFP
Uśmiechnięta narciarka w kombinezonie sportowym i kasku trzyma w rękach narty, na piersi widoczny numer startowy 6 i napis Colmar, w tle rozmazany tłum kibiców.
Deborah Compagnonigetty imagesGetty Images
Alberto Tomba
Alberto TombaStefano GuidiGetty Images
