Historyczny dzień. Mistrz przekroczył magiczną barierę. Padł "niemożliwy" rekord IO

Zimowe igrzyska olimpijskie dostarczają emocji z wielu powodów. Głównym z nich są oczywiście zmagania o ikoniczne medale, które świadczą o niezwykłej klasie ich posiadaczy. Dzięki wyczynom Kacpra Tomasiaka Polacy bardzo dobrze poznali w tym roku smak zaciętej walki o "krążki" ZIO.

Zacięta rywalizacja obejmuje również inne obszary zmagań. Wielu sportowców marzy bowiem o zapisaniu swojego nazwiska na kartach historii poprzez pobijanie legendarnych rekordów, ustanowionych przez najwybitniejszych przedstawicieli danych dyscyplin. Jednym z najbardziej prestiżowych rekordów był ten, dotyczący największej liczby złotych medali, wywalczonych podczas zmagań ZIO. Jego posiadaczami byli do niedawna: Marit Bjoergen (biegi narciarskie) Bjoern Daehlie (biegi narciarskie) oraz Ole Einar Bjoerndalen (biathlon). Mają oni na swoim koncie po 8 "krążków" z najcenniejszego kruszcu.

Historyczny wyczyn gwiazdora. Tego jeszcze nikt nie dokonał

Do tego grona nie tak dawno temu dołączył kolejny norweski zawodnik Johannes Hoesflot Klaebo. Podczas trwających obecnie ZIO zdobywał on złoty medal w: biegu łączonym, biegu ze startu interwałowego oraz sprincie. Wcześniej w swoim bogatym dorobku posiadał również złoto w: sprincie C (2018), sztafecie (2018), sprincie drużynowym (2018), sprincie stylem dowolnym (2022) oraz sprincie drużynowym (2022). To postawiło go na równi z wymienionymi wyżej ikonami. Ambicje Klaebo sięgały jednak znacznie wyżej.

15 lutego 29-latek przystąpił do zmagań w olimpijskiej sztafecie 4 x 7,5 kilometra. Norwegowie pokonali wyznaczoną trasę w czasie 1:04:24,5. Wyprzedzili tym samym Francuzów (o 22,2 sekundy) oraz Włochów (o 47,9 sekundy). Dzięki temu sięgnęli oni po kolejny złoty "krążek" dla swojej nacji.

Dla Johannesa Hoesflot Klaebo był to już dziewiąty najcenniejszy medal, wywalczony podczas jego startów na ZIO. Tym samym norweski narciarz przeszedł do historii sportu, stając się posiadaczem największej liczby złotych medali, wywalczonych podczas zimowego odpowiednika najważniejszej sportowej imprezy świata.

Johannes Hoesflot Klaebo EPA/FILIP SINGER PAP

Johannes Hoesflot Klaebo, norweski triumfator biegu łączonego 10+10 km TOBIAS SCHWARZ AFP

Johannes Hosflot Klæbo NurPhoto Getty Images

