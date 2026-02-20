Rywalizacja o medale olimpijskie w męskim turnieju hokeja na lodzie wchodzi w decydującą fazę. Na piątek organizatorzy zaplanowali półfinałowe potyczki, które wyłonią finalistów. W pierwszym z nich naprzeciw siebie stanęli Kanadyjczycy oraz Finowie.

Zdecydowanym faworytem tego starcia zdawali się być Kanadyjczycy, którzy przez fazę grupową przeszli jak burza. Zawodnicy z Ameryki Północnej z kompletem punktów awansowali do ćwierćfinału, rozbijając 5:0 Czechów, 5:1 Szwajcarów oraz 10:2 Francuzów. W walce o awans do najlepszej czwórki Kanada ponownie pokonała Czechów, lecz tym razem tylko 4:3 i to po dogrywce.

Po drugiej stronie lodu stanęli Finowie, którzy we Włoszech bronią mistrzowskiego tytułu wywalczonego przed czterema laty w Pekinie. Tegoroczny turniej olimpijski Finlandia rozpoczęła od porażki 1:4 ze Słowakami. W kolejnych dwóch meczach przyszło przebudzenie w postaci triumfów 4:1 nad Szwedami oraz aż 11:0 nad Włochami. To dało awans z drugiego miejsca automatycznie do ćwierćfinału. Tam po dogrywce Finlandia wygrała 3:2 ze Szwajcarią.

Show w półfinale igrzysk olimpijskich. Co to była za pogoń Kanadyjczyków

Kanadyjczycy do piątkowego półfinału przystępowali bez swojego kapitana. Sydney Crosby ucierpiał w trakcie ćwierćfinałowego spotkania z Czechami i nie był w stanie wrócić do pełni zdrowia przed meczem z Finlandią. Komunikat o jego absencji pojawił się w sieci tuż przed rozpoczęciem tego spotkania.

Po pierwszej tercji zdecydowanie więcej powodów do zadowolenia mieli Finowie. Zawodnicy z Europy stanęli przed okazją gry w przewadze, gdy za utrudnianie gry przeciwnikowi na dwuminutową karę odesłany został Sam Bennett. Konsekwencje tego pojawiły się błyskawicznie. Trzy sekundy po odesłaniu Kanadajczyka na ławkę kar pierwszego gola dla Finów strzelił Mikko Rantanen.

Na początku drugiej tercji na ławkę kar trafił kolejny zawodnik, tym razem reprezentujący Finlandię Sebastian Aho. I po raz drugi w tym spotkaniu padł gol w momencie, gdy na lodzie nie mieliśmy pełnego zestawu zawodników. Dość nieoczekiwanie Finowie grając w osłabieniu podwyższyli prowadzenie. W sytuacji sam na sam zimną krwią popisał się Erik Haula, pokonując Jordana Binningtona. Rezultat 2:0 sprawiał, że Kanadyjczycy znajdowali się w coraz większych tarapatach.

Kanadyjczycy w drugiej tercji jeszcze raz mieli okazję gry w przewadze liczebnej. Tym razem wykorzystali ją we właściwy sposób, strzelając kontaktowego gola. Autorem trafienia na 1:2 był Sam Reinhart. Gwarantowało to ogromną dawkę emocji w trzeciej, ostatniej tercji tego spotkania.

W ostatnich 20 minutach Kanadyjczycy musieli postawić wszystko na jedną kartę i zaatakować z całych sił. Finowie musieli "tylko" bronić prowadzenia, które dawało im możliwość walki o złoty medal igrzysk olimpijskich. Pod fińską bramką kotłowało się co chwila, lecz kolejne próby kończyły się fiaskiem. Przełom nastąpił w 51. minucie spotkania. Juuse Sarosa mocnym uderzeniem zaskoczył Shea Theodore.

Sytuacja Finów skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy ich przeciwnicy po raz kolejny grali w przewadze. Na 35 sekund przed końcem spotkania gola na 3:2 dla Kanady strzelił Nathan MacKinnon, doprowadzając tym samym swoją reprezentację do finału olimpijskiego. Trener Finów poprosił jeszcze o challenge, lecz arbitrzy nie anulowali tego trafienia.

W drugim piątkowym półfinale o godzinie 20:40 zmierzą się USA i Słowacja. Spotkanie o 3. miejsce zaplanowano na sobotę 21 lutego na godzinę 20:40, natomiast wielki finał odbędzie się w niedzielę 22 lutego o godzinie 14:10.

Półfinał ZIO w hokeju na lodzie: Kanada vs Finlandia Gregory Shamus Getty Images

Reprezentanci Finlandii świętujący trafienie w półfinale igrzysk olimpijskich z Kanadą JULIEN DE ROSA AFP

Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

