Haniebny skok na olimpijczyków. Służby w akcji. Izrael nie chce ujawnić miejsca
Nie tak wyobrażali sobie olimpijską przygodę sportowcy z Izraela. Najpierw ich ekipa została wygwizdana na San Siro w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk. Teraz okazuje się, że dzień później doszło do napadu rabunkowego, którego ofiarami stali się izraelscy bobsleiści. Stracili pieniądze, paszporty i sprzęt startowy. Nie chcą ujawnić, gdzie dokładnie zostali ograbieni. Okoliczności incydentu próbują ustalić służby mundurowe.
Izraelczycy debiutują w igrzyskach, jeśli chodzi o rywalizację bobsleistów. Prawo startu zawdzięczają Wielka Brytanii. Wyspiarze zgłosili do zawodów tylko jedną ekipę, choć mogli posłać do boju dwie.
Zanim jednak debiutanci zdążyli przeprowadzić próbne ślizgi, stali się ofiarami bardzo przykrego incydentu. Jego okoliczności nie są do końca jasne.
Sportowcy z Izraela ograbieni. Do incydentu doszło w Europie. Miejsca rabunku nie podają do publicznej wiadomości
Wiadomo, że do kradzieży doszło w sobotę. Izraelska drużyna straciła pieniądze, paszporty i część sprzętu sportowego. Zginęły też walizki, a nawet buty. To efekt włamania do zajmowanego przez bobsleistów apartamentu.
Poszkodowanie z nieznanych bliżej przyczyn nie chcą ujawnić, gdzie dokładnie kradzież miała miejsce. Na pewno w którymś z europejskich krajów. Reszta stanowi zagadkę. Policja prowadzi w tej sprawie intensywne dochodzenie.
"Zespół Izraela jest doskonałym przykładem tego, jak przeć do przodu w trudnych okolicznościach. To brutalne naruszenie naszej prywatności. Ale chłopaki już dziś wrócili do treningów. Naprawdę wierzę, że ta drużyna jest uosobieniem izraelskiego ducha" - napisał w mediach społecznościowych pilot teamu, Adam AJ Edelman.
Oprócz Edelmana na liście startowej znaleźli się również Menachem Chen (zobaczymy ich na torze w duecie) oraz Ward Fawarseh i Omer Katz. W komplecie wezmą udział w rywalizacji czwórek.
Podczas piątkowej ceremonii otwarcia igrzysk na mediolańskim San Siro reprezentacja Izraela została wygwizdana przez kilkudziesięciotysięczną widownię. To efekt krwawego odwetu, jakiego przez wiele miesięcy dokonywała w Strefie Gazy izraelska armia. Mimo ogłoszenia rozejmu nadal w zapalnym regionie giną ludzie.