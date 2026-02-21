Tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan/Cortina d'Ampezzo nieubłaganie zbliżają się do końca. Za nami ogrom sportowych emocji, okraszonych przyznaniem dziesiątek ikonicznych medali. Jest jednak jeszcze kilka "krążków", które czekają na nowych właścicieli.

21 lutego o godzinie 11:00 odbyły się zmagania w biegach narciarskich mężczyzna na "królewskim" dystansie 50 kilometrów. W zawodach tych wzięło udział aż 65 zawodników z różnych stron świata. Wśród nich znalazło się także miejsce dla reprezentanta kraju nad Wisłą - Dominika Burego.

Głównym faworytem do wywalczenia złotego medalu był nie kto inny jak Johannes Hoesflot Klaebo. Norweski dominator w ostatnim czasie znacznie powiększył swoją bogatą kolekcję osiągnięć dzięki wywalczeniu pięciu złotych medali na tegorocznych ZIO. To osiągnięcie sprawiło również, że na zawsze zapisał się on na kartach historii zimowej imprezy.

Norwegowie znów to zrobili. Absolutna dominacja na "królewskim" dystansie. Polak z życiowym sukcesem

W początkowej fazie zawodów na prowadzenie wyszedł jednak reprezentacyjny kolega Klaebo, Martin Loewstroem Nyenget. Utytułowany Norweg znajdował się zaledwie kilka metrów dalej. Nyenget mógł tym samym niemal czuć oddech Klaebo na swoich plecach. W zawody całkiem nieźle wszedł również Dominik Bury, który po przebyciu dystansu 3,5 kilometra znajdował się na początku trzeciej dziesiątki. Niestety, z czasem jego sytuacja zaczęła się nieco pogarszać.

W okolicy 8 kilometra sytuacja w czołówce zawodów również uległa zmianie. Na prowadzenie wysunął się bowiem Stephen Thomas, natomiast miejsce 3. tymczasowo okupywał Savelii Korostelew. Będący na 7. lokacie Klaebo zdawał się natomiast oszczędzać siły przed kluczowymi etapami biegu.

Niedaleko 15 kilometra na czele stawki ponownie zagościli Norwegowie. Topowe pozycje okupowali trzej biegacze, którzy na swoim koncie mają tytuły mistrzów świata: Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget oraz Johannes Hoesflot Klaebo. Z rywalizacji zrezygnował natomiast między innymi Iivo Niskanen (złoty medalista IO w biegu na 50 kilometrów z 2018 roku), który do tego momentu znajdował się w czołowej dziesiątce zawodów.

Tuż przed 20 kilometrem pięciokrotny złoty medalista tegorocznych ZIO wysunął się na minimalne prowadzenie. Wciąż bardzo blisko byli jednak Iversen oraz Nyenget. Bury zdołał nieco nadgonić rywali, dzięki czemu znalazł się na 24. pozycji, tracąc 2 minuty i 33 sekundy do lidera.

W połowie rywalizacji sytuacja zaczęła się powoli klarować. Wspomniani Norwegowie mieli bowiem aż 40 sekund przewagi nad znajdującym się za ich plecami Korostelewem. Odcinek ten był natomiast bardzo dobry dla "Biało-czerwonego" biegacza, który ponownie awansował, tym razem o dwie lokaty.

Do końca wyścigu sytuacja czołówki zestawienia nie uległa zmianie. Norwegowie byli tego dnia absolutnie poza zasięgiem rywali. Walka o złotym medal toczyła się de facto tylko między reprezentantami tej nacji. Ostatecznie po morderczym wyścigu po najcenniejszy "krążek" sięgnął Johannes Hoesflot Klaebo. Tym samym zgarnął on swój 6 złoty medal na tegorocznej włoskiej imprezie. Na pozostałych stopniach podium uplasowali się kolejno: Martin Loewstroem Nyenget i Emil Iversen.

O swoim historycznym sukcesie mógł mówić także Dominik Bury. Polak zakończył zmagania na 12. miejscu, co jest jego życiowym sukcesem w startach na IO, na "królewskim" dystansie. Brał on bowiem udział również w biegu na 50 kilometrów podczas igrzysk z 2022 roku. Wówczas Bury zajął dopiero 30. miejsce. 12. lokata to również najlepszy wynik w historii startów Polaków w tej morderczej konkurencji.

Johannes Hoesflot Klaebo Javier SORIANO AFP

Dominik Bury HANNIBAL HANSCHKE/EPA PAP

Johannes Hoesflot Klaebo, Martin Loewstroem Nyenget oraz Emil Iversen zdominowali bieg na 50 kilometrów Lars Baron Getty Images

