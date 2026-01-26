Gromy sypią się na PZN. Nagle ostra krytyka znanego dziennikarza. "Jesteście nieudacznikami"

Ostatnie dni wokół Polskiego Związku Narciarskiego zdecydowanie nie należą do spokojnych. W miniony czwartek odbył się zarząd, na którym miały zostać potwierdzone nominacje przedstawione na igrzyska olimpijskie w Predazzo. Wydawało się, że największe kontrowersje wzbudzi kadra skoczków.

O ile jasne było, że pewne miejsce w składzie mają Kacper Tomasiak i Kamil Stoch, o tyle wybór trzeciego skoczka niezależnie od decyzji musiał budzić dyskusję. Ostatecznie padło na Pawła Wąska, a w domu zostają Dawid Kubacki i Maciej Kot. Nominacje Maciusiaka szybko zostały przykryte przez inną decyzję PZN.

Smokowski przejechał się po PZN. Bez litości

Ta związana była z narciarstwem alpejskim. Olimpijską nominację otrzymała Nikola Komorowska, a pominięta została Aniela Sawicka, która również spełniała kryteria wyjazdu. Ojciec Sawickiej rozpętał prawdziwe piekło wokół PZN, Komorowska zrezygnowała z nominacji olimpijskiej.

Skarga złożona przez środowisko Sawickiej trafiła do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a PZN zmienił swoją decyzję. Głośnym echem odbiła się także wypowiedź Rafała Kota. - Biorąc pod uwagę sportowe umiejętności obu zawodniczek, które nie należą do czołówki, uważaliśmy, że pierwszeństwo powinna mieć narciarka, która będzie nas reprezentowała w trzech konkurencjach, a nie tylko w pierwszym przejeździe slalomu - powiedział członek zarządu PZN w programie "Trzecia Seria" dla TVP Sport.

Ostatecznie na igrzyska pojedzie Sawicka, ale cała sytuacja nie pozostała bez echa, a krytyka sypie się właściwie z każdej strony. Głos nieoczekiwanie zabrał także znany w naszym kraju dziennikarz - Tomasz Smokowski. - Od dwóch dni zrobiło się głośno o machlojkach, które próbowali przeprowadzić działacze - rozpoczął na Facebooku.

- Chciałem się zaadresować do pana Kota, eksperta telewizyjnego, a przy okazji członka zarządu PZN. Panie Kot pana inteligencja emocjonalna jest na takim pułapie, że pan nawet nie zdaje sobie sprawy jakie głupoty pan wygadał w tej telewizji. Te pana nieudolne próby ratowania waszej pierwotnej decyzji, a potem ucieczki z niej rakiem, bo zrobiło się wokół sprawy głośno. Czy pan zdaje sobie sprawę, jak się musi czuć Aniela, kiedy słyszy, że jedzie tam tylko po to, żeby przejechać jeden przejazd slalomu? - grzmi dziennikarz.

- Notabene są inne zasady na igrzyskach, ale tego pan oczywiście nie wie, bo jest pan od skoków, a nie od narciarstwa alpejskiego. Te pana nieudolne próby tuszowania całej sprawy, jeszcze chwalenia Nikoli Komorowskiej za to, że wycofała się z igrzysk, co wyście tej dziewczynie zrobili? - kontynuuje Smokowski.

- Jednego dnia zmieniacie decyzję, następnego dnia prawdopodobnie skłaniacie ją do tego, żeby sama się z tych igrzysk wycofała i pan ją jeszcze chwali? Złamaliście tym dwóm dziewczynom życie, na tą Nikolę spadają teraz zupełnie nieuprawnione głosy hejtu. To wam się to wszystko należy - dodaje dziennikarz.

- Jesteście nieudacznikami, jesteście słabi, kiedy słyszę pana w telewizji, to ja już wszystko o panu wiem. Ten pana ton nieznoszący sprzeciwu, wy nazywacie się wychowawcami młodzieży? Za kilka miesięcy są wybory, bardzo chciałbym, żeby ktoś pana, pana Kozaka, żeby ktoś was rozliczył, chociaż nie mam wątpliwości, że raczej tak nie będzie, bo wasi ludzi zagłosują za wami. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle. Nie życzę panu dobrych igrzysk olimpijskich. Nawet mi pana nie szkoda i tych wszystkich, którzy wstrzymali się od głosu również mi nie szkoda. Jacy wy jesteście słabi - zakończył Smokowski.

Rafał Kot Marek Dybaś Reporter

Maciej Kot JENS SCHLUETER AFP

Nikola Komorowska Grzegorz Momot PAP

