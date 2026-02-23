Gorąco na igrzyskach, przewodnicząca w ogniu pytań. Nagle padło nazwisko Trumpa

Kirsty Coventry pod koniec igrzysk zanotowała niezbyt dobrą pijarowo konferencję prasową. Dziennikarze zadawali pytania o kolejne palące medialnie kwestie, a przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w ogóle nie była przygotowana do odpowiedzi. Nie pierwszy raz musiała się wstrzymywać od głosu.

Zaczęło się od tematu wypowiedzi prezydenta Niemiec, który nazwał potencjalną organizację igrzysk olimpijskich 2036 przez ich kraj jako "historycznie problematyczną". Jak wiadomo, będzie to 100 lat po IO w Berlinie 1936, które nazistowski reżim wykorzystał do propagandy.

- Szczerze mówiąc, patrzę na swój sztab, ponieważ nie wiedziałam, że Niemcy wygłosili jakiekolwiek komentarze ws. 2036 roku. Tak więc tak naprawdę nie mam na ten temat wyrobionego zdania - odpowiedziała Zimbabwejka.

Fatalna konferencja Kirsty Coventry: Igrzyska 2036, rosyjska działaczka i Infantino u Trumpa

Następnie była zakłopotana po pytaniu o doniesienia z "The New York Timesa". Sygnalista miał poinformować, że szefowa Rosyjskiej Agencji Antydopingowej Weronika Loginowa pomagała w tuszowaniu pozytywnych wyników tamtejszych sportowców w 2014 roku. Loginowa zaprzeczyła, nazwała to "fantazjami".

Coventry wyglądała na zdziwioną.

Ok, naprawdę przyglądam się swojemu sztabowi i może ktoś powinien zostać zwolniony, bo ja też o tym nie wiem. Ale bardzo chętnie dowiedziałabym się czegoś więcej

Tryplet niezręczności został skompletowany przy pytaniu o to, czy udział szefa FIFA Gianniego Infantino w Radzie Pokoju zorganizowanej przez Donalda Trumpa nie łamie zasad Karty Olimpijskiej (Infantino jest członkiem MKOl).

- No cóż, znowu nie byłam tego świadoma. Więc teraz, kiedy już nas o tym poinformowaliście, wrócimy do tego i oczywiście to sprawdzimy - podkreśliła była minister sportu Zimbabwe.

Ostro na platformie X zareagował na to wszystko Władysław Heraskewycz, Ukrainiec niedopuszczony do startu na IO 2026 z kaskiem upamiętniającym ofiary trwającej wojny zainicjowanej przez Rosję.

"To jest po prostu śmieszne. Naprawdę byłoby wspaniale mieć kogoś odpowiedzialnego, kto naprawdę wie, co dzieje się w sporcie, przynajmniej w kwestiach związanych z igrzyskami olimpijskimi. I oczywiście kogoś, kto potrafi przeczytać Kartę Olimpijską i nie dyskwalifikuje sportowców bez powodu" - napisał.

