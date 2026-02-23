Godziny po zakończeniu igrzysk, a ministerstwo wydało wyrok. Jest komunikat
Powoli kończą się emocje związane z zimowymi igrzyskami olimpijskimi we Włoszech. Ceremonia zamknięcia odbyła się w niedzielę i niemal od razu rozpoczął się czas podsumowań. Głos zabierają eksperci, czy przedstawiciele danych związków. Nie inaczej jest w przypadku Ministerstwa Sportu i Turystyki, które opublikowało osobną analizę występów naszych reprezentantów.
Cztery medale na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wywalczyli reprezentanci Polski. W ich skład wchodzą trzy srebra oraz jeden brąz. Dwa razy indywidualnie na olimpijskim podium stanął Kacper Tomasiak (srebro i brąz), a do tego dołożyli wspólnie z Pawłem Wąskiem tytuł wicemistrzów olimpijskich w konkursie duetów.
Srebro zdobył również Władimir Semirunnij, który doskonale spisał się w walce na 10000 metrów w łyżwiarstwie szybkim. Już teraz można powiedzieć, że tegoroczne igrzyska były znacznie lepsze, niż te cztery lata temu. Wówczas w Pekinie "Biało-Czerwoni" zdobyli zaledwie jeden, brązowy medal za sprawą Dawida Kubackiego.
W niedzielę impreza czterolecia dobiegła oficjalnie końca i rozpoczął się czas podsumowań oraz analiz. W poniedziałkowy poranek takowe pojawiło się ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na początku zawarto podziękowania za walkę oraz starania o dobry wynik.
- Dziękujemy reprezentantkom i reprezentantom Polski za postawę podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Wasz charakter i ciężka praca zasługują na najwyższe uznanie - napisano.
Następnie pojawiły się już konkrety.
Ministerstwo ogłasza. "Jedne z najlepszych igrzysk"
Miejsce w TOP8 zostało nazwane "finałami". Takich Polacy mieli aż 16, co przełożyło się na 55 pkt. W porównaniu do poprzednich igrzysk jest to wzrost o aż 17 pkt. Taki rezultat to trzeci najlepszy punktowy wynik w historii w wykonaniu naszych reprezentantów na zimowych igrzyskach olimpijskich. Lepiej było jedynie w Soczi (sześć medali, 75 pkt) i Vancouver (sześć medali, 58 pkt).
MSiT pisze wprost, to były jedne z najlepszych igrzysk zimowych w historii. Padły również kolejne gratulacje dla wszystkich, którzy mieli wkład w takie wyniki.
- Cztery medale, 16 miejsc w pierwszej ósemce w 8 sportach, 55 pkt w klasyfikacji punktowej za miejsca naszych sportowców w TOP8. To były jedne z najlepszych zimowych igrzysk olimpijskich w wykonaniu Biało-Czerwonych. Gratulacje dla wszystkich sportowców i członków sztabów szkoleniowych. Jesteśmy z Was dumni - czytamy.
Następne zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się w 2030 roku we Francji. Nim do nich dojdzie czekają nas jeszcze zmagania letnie. Najlepszych sportowców w 2028 roku ugości Los Angeles.