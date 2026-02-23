Godziny po zakończeniu igrzysk, a ministerstwo wydało wyrok. Jest komunikat

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Powoli kończą się emocje związane z zimowymi igrzyskami olimpijskimi we Włoszech. Ceremonia zamknięcia odbyła się w niedzielę i niemal od razu rozpoczął się czas podsumowań. Głos zabierają eksperci, czy przedstawiciele danych związków. Nie inaczej jest w przypadku Ministerstwa Sportu i Turystyki, które opublikowało osobną analizę występów naszych reprezentantów.

Dwóch młodych sportowców ubranych w białe kurtki z polskim godłem oraz medalami na szyi, stojących obok siebie, jeden z nich ma na głowie czerwoną czapkę i uśmiecha się, trzymając rękę przy głowie.
Skoki narciarskie. Na zdjęciu Paweł Wąsek i Kacper TomasiakPAP/Grzegorz Momot PAP
Cztery medale na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wywalczyli reprezentanci Polski. W ich skład wchodzą trzy srebra oraz jeden brąz. Dwa razy indywidualnie na olimpijskim podium stanął Kacper Tomasiak (srebro i brąz), a do tego dołożyli wspólnie z Pawłem Wąskiem tytuł wicemistrzów olimpijskich w konkursie duetów.

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Srebro zdobył również Władimir Semirunnij, który doskonale spisał się w walce na 10000 metrów w łyżwiarstwie szybkim. Już teraz można powiedzieć, że tegoroczne igrzyska były znacznie lepsze, niż te cztery lata temu. Wówczas w Pekinie "Biało-Czerwoni" zdobyli zaledwie jeden, brązowy medal za sprawą Dawida Kubackiego.

    W niedzielę impreza czterolecia dobiegła oficjalnie końca i rozpoczął się czas podsumowań oraz analiz. W poniedziałkowy poranek takowe pojawiło się ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na początku zawarto podziękowania za walkę oraz starania o dobry wynik.

    - Dziękujemy reprezentantkom i reprezentantom Polski za postawę podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Wasz charakter i ciężka praca zasługują na najwyższe uznanie - napisano.

    Następnie pojawiły się już konkrety.

    Ministerstwo ogłasza. "Jedne z najlepszych igrzysk"

    Miejsce w TOP8 zostało nazwane "finałami". Takich Polacy mieli aż 16, co przełożyło się na 55 pkt. W porównaniu do poprzednich igrzysk jest to wzrost o aż 17 pkt. Taki rezultat to trzeci najlepszy punktowy wynik w historii w wykonaniu naszych reprezentantów na zimowych igrzyskach olimpijskich. Lepiej było jedynie w Soczi (sześć medali, 75 pkt) i Vancouver (sześć medali, 58 pkt).

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      MSiT pisze wprost, to były jedne z najlepszych igrzysk zimowych w historii. Padły również kolejne gratulacje dla wszystkich, którzy mieli wkład w takie wyniki.

      - Cztery medale, 16 miejsc w pierwszej ósemce w 8 sportach, 55 pkt w klasyfikacji punktowej za miejsca naszych sportowców w TOP8. To były jedne z najlepszych zimowych igrzysk olimpijskich w wykonaniu Biało-Czerwonych. Gratulacje dla wszystkich sportowców i członków sztabów szkoleniowych. Jesteśmy z Was dumni - czytamy.

      Następne zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się w 2030 roku we Francji. Nim do nich dojdzie czekają nas jeszcze zmagania letnie. Najlepszych sportowców w 2028 roku ugości Los Angeles.

      Maciej Brzeziński
      Maciej Brzeziński
      Młody mężczyzna w białej kurtce sportowej z logo olimpijskim, ubrany w czerwony zimowy czapkę, stoi na tle jasnego, rozmytego otoczenia wewnętrznego.
      Kacper TomasiakAKPA AKPA
      Młody sportowiec ubrany w białą kurtkę olimpijską oraz czerwoną czapkę trzyma trzy medale olimpijskie zawieszone na niebieskich wstążkach, uśmiecha się szeroko, w tle inni ludzie ubrani w ciemne kurtki.
      Kacper Tomasiak, multimedalista zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026AKPA AKPA
      Zawodnik w kombinezonie sportowym reprezentującym Polskę podczas wyścigu łyżwiarskiego, ujęcie dynamiczne, widoczne lustrzane gogle, gest ręką w trakcie jazdy.
      Władimir SemirunnijTETSU JOKOAFP
