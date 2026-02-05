Partner merytoryczny: Eleven Sports

Godziny do rozpoczęcia igrzysk, a tu takie wieści. Wirus w reprezentacji, trening odwołany

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Coraz więcej dzieje się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, gdzie lada moment oficjalnie rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie. Tymczasem w trudnej sytuacji znalazła się reprezentacja Finlandii w hokeju na lodzie kobiet, która musiała odwołać swój środowy trening.

Dwóch zawodników fińskiej drużyny hokeja na lodzie w niebieskich strojach świętuje zdobycie bramki przed bramką przeciwnika, jeden z nich ma uniesione ręce w geście triumfu, widoczne nazwiska zawodników na koszulkach oraz kij hokejowy.
Problemy hokeistek z Finlandii. Wirus w kadrzeKIRILL KUDRYAVTSEV AFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Zimowe igrzyska olimpijskie oficjalnie otwarte zostaną w piątek (6 lutego). Niektórzy sportowcy mają już jednak za sobą pierwsze treningi. Wśród nich są hokeistki, które turniej rozpoczynają w czwartek (5 lutego).

Godziny do rozpoczęcia ZIO. Problemy Finek

Tymczasem reprezentacja Finlandii w hokeju na lodzie kobiet znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Fiński publiczny nadawca radiowo-telewizyjny "Yle" jako pierwszy poinformował, że cztery zawodniczki w nocy miały problemy żołądkowe, prawdopodobnie z powodu norowirusa. Zawodniczki spędziły dzień w izolacji w swoich pokojach, a trening reprezentacji został odwołany.

Analizujemy naszą trudną sytuację 
powiedziała agencji AP rzeczniczka fińskiej drużyny Henna Malmberg.

Finki w czwartek o godz. 21:10 mają zaplanowany mecz z mistrzyniami olimpijskimi - Kanadyjkami. Malmberg poinformowała, że spotkanie odbędzie się zgodnie z planem, a działacze reprezentacji Finlandii przekazują Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) aktualne informacje na temat sytuacji drużyny.

Finki w grupie A rywalizować będą także ze Stanami Zjednoczonymi, Czeszkami i Szwajcarkami. Hokeistki z Finlandii bronią we Włoszech brązowych medali, które wywalczyły cztery lata temu w Pekinie.

Zobacz również:

Złota z Pekinu w hokeju kobiet podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 będzie broniła Kanada
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [5.02.2026, HARMONOGRAM]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
CSO Voluntari 2005 - MOYA Radomka Radom. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja