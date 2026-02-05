Godziny do rozpoczęcia igrzysk, a tu takie wieści. Wirus w reprezentacji, trening odwołany

Zimowe igrzyska olimpijskie oficjalnie otwarte zostaną w piątek (6 lutego). Niektórzy sportowcy mają już jednak za sobą pierwsze treningi. Wśród nich są hokeistki, które turniej rozpoczynają w czwartek (5 lutego).

Godziny do rozpoczęcia ZIO. Problemy Finek

Tymczasem reprezentacja Finlandii w hokeju na lodzie kobiet znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Fiński publiczny nadawca radiowo-telewizyjny "Yle" jako pierwszy poinformował, że cztery zawodniczki w nocy miały problemy żołądkowe, prawdopodobnie z powodu norowirusa. Zawodniczki spędziły dzień w izolacji w swoich pokojach, a trening reprezentacji został odwołany.

Analizujemy naszą trudną sytuację

Finki w czwartek o godz. 21:10 mają zaplanowany mecz z mistrzyniami olimpijskimi - Kanadyjkami. Malmberg poinformowała, że spotkanie odbędzie się zgodnie z planem, a działacze reprezentacji Finlandii przekazują Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) aktualne informacje na temat sytuacji drużyny.

Finki w grupie A rywalizować będą także ze Stanami Zjednoczonymi, Czeszkami i Szwajcarkami. Hokeistki z Finlandii bronią we Włoszech brązowych medali, które wywalczyły cztery lata temu w Pekinie.

