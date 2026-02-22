Fenomenalny bieg Polki. I natychmiastowa dyskwalifikacja. Rosjanka przyłapana

Ostatnią olimpijską konkurencją w narciarstwie biegowym była rywalizacja na 50 km techniką klasyczną. Nie wszystkie uczestniczki, które dobiegły do mety, doczekały się klasyfikacji. Daria Niepriajewa, startująca jako zawodniczka neutralna, została zdyskwalifikowana.

Rosjanka ukończyła bieg na 11. miejscu. Wcześniej, w strefie zmian, przypięła jednak narty czekające na Katharinę Hennig Dotlzer. Do incydentu doszło w wyniku pomyłki, mimo że poszczególne boksy były dobrze oznaczone.

Fenomenalny występ Elizy Ruckiej-Michałek. Poszkodowana Niemka kończy zawody w pierwszej "10"

Hennig Dotlzer w trakcie wyścigu założyła narty, których nie zamierzała używać na trasie. Były wolniejsze, inaczej nasmarowane. Siłą rzeczy musiała z nich skorzystać.

- Na pewno nie były najszybsze. Dziś rano testowaliśmy cztery pary nart, a to była może trzecia albo czwarta. To różnica, ale niestety takie rzeczy się zdarzają w sporcie - mówiła Niemka już na mecie, cytowana przez agencję Reutera.

Hennig Dotzler zajęła ostatecznie 9. pozycję. Przyjęła przeprosiny od Niepriajewej. Nie kryła jednak rozczarowania fatalnym splotem zdarzeń.

Polscy kibice niemal do ostatnich metrów pasjonowali się występem Elizy Ruckiej-Michałek. W pewnym momencie, po szalonym pościgu, Polka włączyła się nawet do walki o brązowy medal. Ostatecznie osłabła na ostatnim odcinku i finiszowała na znakomitym ósmym miejscu.

O fantastycznym wyczynie Polki szerzej piszemy TUTAJ.

Olimpijskie złoto przypadło w udziale Szwedce Ebbie Andersson. Tytuł wicemistrzyni olimpijskiej wywalczyła Norweżka Heidi Weng. Podium uzupełniła Szwajcarka Nadja Kaelin.

Ceremonia medalowa odbędzie się w niedzielny wieczór podczas uroczystości zamknięcia igrzysk w Arenie di Verona.

W strefie zmian - na czele Katharina Hennig Dotzler, tuż za nią Daria Niepriajewa FILIP SINGER EPA

Daria Niepriajewa (nr 14) na trasie olimpijskiego maratonu Javier SORIANO AFP

