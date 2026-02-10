Fatalny wypadek Lindsey Vonn. Mistrzyni w środku nocy nadała komunikat

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Dramatyczny upadek, helikopter ratunkowy i dwie operacje we włoskim szpitalu - tak zakończył się olimpijski sen Lindsey Vonn. Amerykańska legenda narciarstwa alpejskiego po raz pierwszy od groźnego wypadku przerwała milczenie i w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych opowiedziała o bólu, niespełnionych marzeniach i odwadze, która zaprowadziła ją na linię startu igrzysk - i to mimo ogromnych problemów zdrowotnych.

Lindsey Vonn
Lindsey VonnPATRICK T. FALLON/AFPEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Lindsey Vonn to jedna z największych ikon w historii narciarstwa alpejskiego. Amerykanka przez lata dominowała na trasach Pucharu Świata, zdobywając medale mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, a jej nazwisko stało się synonimem odwagi i determinacji. W ubiegłym roku, po ponad pięciu latach przerwy, 41-letnia zawodniczka zdecydowała się wznowić karierę. Od samego początku głośno mówiła o ambitnym celu - chciała jeszcze raz powalczyć o medale igrzysk olimpijskich i udowodnić, że mimo wieku wciąż należy do światowej czołówki.

Niestety, tuż przed imprezą czterolecia we Włoszech doszło do prawdziwego koszmaru. W Crans-Montanie Lindsey Vonn doznała poważnego wypadku, w wyniku którego zerwała więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie. Wielu ekspertów uznało wtedy, że jej olimpijskie marzenia dobiegły końca. Amerykanka postanowiła jednak zaryzykować i mimo urazu stanęła na starcie igrzysk.

Podczas rywalizacji na samym początku trasy Vonn straciła równowagę i runęła na stok. Upadek wyglądał dramatycznie - zawodniczka nie była w stanie samodzielnie się podnieść i została przetransportowana helikopterem do pobliskiego szpitala. Tam przeszła dwie operacje, które miały ustabilizować jej stan zdrowia.

Minister sportu szalał, Adam Małysz wzruszony. Nagle telefon. "Co ty, płaczesz?"

Lindsey Vonn ogłosiła tuż po wypadku. Przekazała ważne informacje

W poniedziałkowy wieczór Lindsey Vonn po raz pierwszy od niedzielnego wypadku na igrzyskach we Włoszech zabrała głos w mediach społecznościowych. "Wczoraj moje marzenie o igrzyskach olimpijskich nie potoczyło się tak, jak sobie wymarzyłam" - zaczęła amerykańska ikona w poruszającym wpisie na Instagramie.

Jak informowała agencja Reutera, Vonn doznała złamania nogi i przeszła już dwa zabiegi operacyjne, z których drugi miał zapobiec komplikacjom związanym z obrzękiem i przepływem krwi. W swoim oświadczeniu narciarka podkreśliła, że wypadek nie miał związku z jej wcześniejszymi kontuzjami. "Byłam po prostu 12 centymetrów za linią jazdy, kiedy moja prawa ręka zahaczyła o bramkę" - wyjaśniła, dodając, że doznała złożonego złamania kości piszczelowej, które będzie wymagało kolejnych operacji.

Mimo bólu i rozczarowania Vonn nie ukrywa dumy. "Niczego nie żałuję. Stanie na linii startu było zwycięstwem samym w sobie. (...) Próbowałam. Marzyłam. Skoczyłam. Mam nadzieję, że jeśli wyniesiecie coś z mojej podróży, to to, że żeby mieć odwagę decydować się na wielkie wyzwania. Życie jest zbyt krótkie, żeby nie ryzykować. Bo jedyną porażką w życiu jest brak próby" - oznajmiła.

Polska mistrzyni walczyła o to, aby wręczyć medal Tomasiakowi. "Przyjechałam przygotowana"

Sportowczyni w stroju narciarskim z uniesionymi rękami i rozpuszczonymi blond włosami, na tle banerów sponsorów wydarzenia narciarskiego.
Lindsey VonnFABRICE COFFRINIAFP
Narciarka w kombinezonie z motywem flagi Stanów Zjednoczonych zjeżdża po stoku narciarskim podczas zawodów olimpijskich, trzyma w dłoniach kije narciarskie, za nią wiruje śnieg.
Lindsey VonnFrançois-Xavier MARITAFP
Grupa ratowników pochylona nad osobą potrzebującą pomocy na ośnieżonym stoku narciarskim, wokół nich rozrzucony sprzęt narciarski, obok widoczny sprzęt ratowniczy i sanie.
Lindsey VonnAssociated PressEast News
Valentin Royer - Christopher O'Connell. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja