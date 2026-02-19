Rosjanie są wykluczeni z międzynarodowych zmagań sportowych od 2022 roku. To pokłosie zbrojnego ataku na Ukrainę. Tuż przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich walczyli oni o powrót w wielu dyscyplinach. Ostatecznie udało im się osiągnąć częściowy sukces. Do Włoch przybyło 13 sportowców z tego kraju.

Sportowcy z Rosji, którzy występują we Włoszech musieli spełnić wiele wymogów, aby zostać dopuszczeni do startu. W trakcie zawodów będą występować w neutralnych barwach, bez flag i symboli narodowych. Nie mogli także wziąć udziału w defiladzie sportowców podczas ceremonii otwarcia.

Euforia w Rosji. Tak świętują srebrny medal igrzysk olimpijskich

W czwartek Rosjanin występujący pod neutralną flagą sięgnął po pierwszy medal. Mianowicie Nikita Flippow zdobył srebrny medal w narciarstwie wysokogórskim. W wielkim finale musiał uznać tylko wyższość Hiszpana Oriola Coll Cardony.

Medal dla Flippowa zdominował wszystkie serwisy sportowe w Rosji. - Zdobył historyczny medal dla Rosji i zrobił sobie selfie na podium - brzmi tytuł na rosyjskim portalu championat.com.

Flippowowi pogratulował także rosyjski minister sportu Michaił Diegtiariew. "To nasza pierwsza i tym samym szczególnie cenna nagroda w najważniejszych zawodach" - przekazał polityk nazywany "żołnierzem Putina".

Portal championat.com porozmawiał także z ojcem wicemistrza olimpijskiego. - "To, co się stało, to olimpijski cud, olimpijska bajka, taka, w którą zawsze chce się wierzyć (...). Jestem dumny, że wychowałem syna, który jest zdeterminowany, ma siłę, by robić to, co robi, osiągać swoje cele i spełniać marzenia. Podąża własną drogą i czerpie z tego radość. A to jest najważniejsze" - powiedział Aleksiej Filippow.

O Flippowie pojawiło się także kilka artykułów na stronie matchttv.ru. W jednym z nich cytowany jest wicemistrz olimpijski. "Ktoś powiedział, ktoś zrobił. Oto i on, medal. Kto we mnie nie wierzył? Tak się to robi. Legendarna historia" - powiedział Filippow w filmie, który opublikował na swoim kanale w Telegramie.

Występ 23-latka podsumował także Andriej Romanow, a więc przewodniczący Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego Rosyjskiej Federacji Alpinizmu.

- Niesamowity wynik. Osiągnięcie tego na swoich pierwszych igrzyskach olimpijskich jest naprawdę niezwykłe. Konkurencja była zacięta, ale determinacja i skupienie Nikity były niesamowite. Byli nawet zawodnicy silniejsi od niego, ale udało mu się ich przewyższyć. Są starsi, mają większe doświadczenie i są silniejsi fizycznie. Jestem pewien, że Nikita ma przed sobą najlepsze lata - powiedział Romanow w wywiadzie dla Match TV.

Jakim składem zagra Lech Poznań? Dyskusja w Polsat Futbol Cast. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport