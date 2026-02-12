Dyskwalifikacja z igrzysk, a teraz taki komunikat. Ukrainiec będzie walczył

Władysław Heraskewycz na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zaskoczył cały świat. Ukraiński skeletonista podczas walki o medale wystąpił w kasku, na którym przedstawiono zdjęcia poległych w trakcie wojny rodaków sportowca. Przypomniał tym samym o brutalności Władimira Putina, który w lutym 2022 roku podjął decyzję o ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę.

"Trzeba przyznać, że to bez dwóch zdań jeden z mocniejszych przekazów na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego). W czasie poniedziałkowego treningu skeletonistów uwagę przykuwał kask Ukraińca Władysława Heraskewycza. On dobitnie pokazuje, z czym mamy do czynienia za naszą wschodnią granicą, gdzie Rosjanie mordują tysiącami Ukraińców" - tak opisywał to wysłannik Interii na ZIO 2026, Tomasz Kalemba.

Ukraiński gwiazdor stracił akredytację na igrzyska. "Naruszenie Karty Olimpijskiej"

Takie manifestacja nie spodobały się jednak Międzyrodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, który zakazał Heraskewyczowi występowania w kontrowersyjnym kasku. Ukrainiec nie posłuchał jednak prośby działaczy, a na ostrzejszą reakcję ze strony władz nie trzeba było czekać - w czwartek rano 27-latek został wykluczony z olimpijskich zawodów na torze w Cortinie i stracił akredytację.

MKOl uznał, że kask Heraskewycza to naruszenie Karty Olimpijskiej, która zakazuje manifestowania opinii, również na arenie międzynarodowej. Po kilku rozmowach między sportowcem a władzami nie udało się osiągnąć porozumienia i na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów MKOl wraz z Międzynarodową Federacją Bobslejów i Skeletonu ogłosili wykluczenie Ukraińca.

Władysław Heraskewycz nie zamierza się poddać. Zapowiada odwołanie się do CAS

Jak donosi Eurosport, ostatnią próbą kompromisu miało być czwartkowe spotkanie ukraińskiego sportowca z szefową MKOl-u, Kirsty Coventry. Komitet zaproponował 27-letniemu skeletoniście występ z czarną opaską na znak żałoby. Dla zawodnika nie była to jednak satysfakcjonująca propozycja.

Heraskewycz w rozmowach z mediami stanowczo bronił swojego stanowiska. "Nie złamałem żadnych zasad. Powtarzam to odkąd zacząłem nosić ten kask. Zgodnie z Regułą 50 nie ma tu propagandy politycznej. Ten kask nikomu nie szkodzi" - mówił w "ZDF". Zaznaczył, że osoby z jego kasku to ofiary rosyjskiej agresji, w tym jego przyjaciele.

Ukraiński zawodnik nie ma zamiaru się poddać - jak donosi niemiecki Eurosport, Władysław Heraskewycz zamierza odwołać się od decyzji MKOl-u i Międzynarodowej Federacji Bobslejów i Skeletonu do Sportowego Trybunału Arbitrażowego. Pomóc mu w tym ma niemiecki prawnik.

Władysław Heraskiewicz w kasku, który wywołał ogromne poruszenie na igrzyskach TIZIANA FABI AFP

Władysław Heraskiewicz ODD ANDERSEN AFP

Kirsty Coventry - szefowa MKOl EPA/DANIEL DAL ZENNARO PAP

