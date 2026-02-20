Dwie najszybsze kobiety świata i ich siostra. Przekaz z olimpijskiej wioski

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

O rodzinie Kambundji w lekkoatletycznym świecie od dawna jest głośno - Mujinga to aktualna halowa mistrzyni świata na 60 m, Ditaji zaś zdobyła złoto w stadionowych MŚ na dystansie 100 m przez płotki. Ich siostra też biegała, wywalczyła nawet przepustkę do ME U-23, która kiedyś odbyły się w Bydgoszczy, a złoto zdobyła tam Ewa Swoboda. A teraz Muswama dzieli się wrażeniami z wioski olimpijskiej, jest w szerokim składzie bobslejowej dwójki, która dziś zacznie zmagania w Cortinie. Choć w dół lodową rynną ruszy inna szwajcarska lekkoatletka, uczestniczka ostatnich MŚ w Tokio.

Dwie sportsmenki pozują z medalami, obie uśmiechnięte, ubrane w sportowe stroje z logo drużyn i sponsorów, w tle delikatne rozmycie sygnalizujące wydarzenie sportowe; w rogu mniejsze zdjęcie przedstawiające dwie osoby w bobsleju podczas wyścigu.
Mujinga (na zdjęciu obok Ewy Swobody) i Ditaji Kambundji to mistrzynie świata z Nankinu i Tokio. Ich siostra Muswama (z lewej w bobsleju) też biegała, w piątek zadebiutuje w igrzyskachMaddie Meyer & Nikola Krstic/MB MediaGetty Images
Nazwisko Kambundji nie jest polskim kibicom obce - Ditaji Kambundji to jedna z największych rywalek Pii Skrzyszowskiej w biegach płotkarskich, obecna mistrzyni świata z Tokio na 100 m przez płotki oraz aktualna wicemistrzyni świata z Nankinu na 60 m przez płotki. A Mujinga, która cztery miesiące temu urodziła dziecko, w zeszłym roku wywalczyła - po raz drugi w karierze - halowe mistrzostwo świata na 60 metrów. Po raz drugi w karierze.

Tyle że w świecie lekkoatletyki pojawiły się cztery siostry - najstarszą Kaluandę od najmłodszej Ditaji dzieli 11 lat. Kaluanda nigdy na profesjonalny poziom nie wskoczyła, młodsza od niej o rok Mujinga - już tak.

W jej ślady zaś szła Muswama, która na początku stycznia tego roku skończyła 30 lat. Latem 2017 roku wywalczyła minimum na mistrzostwa Europy U-23, które odbywały się w Bydgoszczy. Nie pobiegła w nich, w tygodniu poprzedzającym doznała kontuzji mięśniowej.

W tym samym roku zaczęła też próbować swoich sił w bobslejach. I to one doprowadziły ją ostatecznie do igrzysk olimpijskich. Nie letnich, ale zimowych.

Dwie słynne siostry, bohaterki z letnich aren. Muswama Kambundji błysnęła zimą. W bobsleju

Obecność sprinterów w osadach bobslejowych nie jest niespodzianką. To właśnie pierwsze metry mają kluczowy wpływ na wynik końcowy, szybki bieg rozpychających daje ogromne korzyści. A później mają jeszcze jedno zadanie - na mecie pełnią rolę hamujących. Niemka Alexandra Burghardt w zimowych igrzyskach w Pekinie cztery lata temu wywalczyła w bobslejowej dwójce srebro, a dwa lata później w Paryżu - brąz w sztafecie 4x100 metrów. Była jej ważną częścią, zazwyczaj zaczyna rywalizację na pierwszej zmianie. I zaczynała też latem 2022 roku w Monachium, gdy Niemki zdobyły złoto, wygrywając z Polkami, w składzie których były m.in. Pia Skrzyszowska, Anna Kiełbasińska czy Ewa Swoboda.

Kobieta ubrana w czerwony sportowy strój z białymi i czarnymi akcentami, unosi ręce w geście triumfu i uśmiecha się szeroko na tle ciemnej ściany.
Muswama Kambundji, Cortina 2026IOCGetty Images

Co tu dużo mówić, w polskim bobsleju tę samą rolę pełni Klaudia Adamek, również sprinterka z niezłymi osiągnięciami, olimpijka z Tokio (2021).

Dla Muswamy Kambundji droga do letnich igrzysk, w przeciwieństwie do jej dwóch sióstr, była zamknięta. Nie z bieganiem 100 metrów na poziomie niecałych 12 sekund. Sama to zrozumiała, wyjechała do Londynu, tam zamieszkała. A zimą wsiadała do bobsleja, szukała swojej szansy na dostanie się do kadry narodowej. W sezonie 2023/24 zadebiutowała w końcu w Pucharze Świata ISBF, jako rozpychająca i hamująca w osadzie Malenie Hasler zajęła czwarte miejsce w Lillehammer.

    I liczyła się też w walce o miejsce w dwójce na tegorocznych igrzyskach. Ostatecznie jednak ze znakomitą Hasler, która w monobobach zajęła w Cortinie piąte miejsce, a na półmetku była czwarta, pojedzie Nadja Pasternack. Drugą osadę tworzą zaś Debora Annen oraz Salome Kora. Ta druga to również sprinterka, półfinalistka niedawnych MŚ w Tokio na 100 metrów, z rekordem życiowym na poziomie 10.95 s. Czyli zaledwie o jedną setną gorszym od Swobody.

    A Muswama Kambundji? Pogodziła się z rolą rezerwowej, wspiera koleżanki i... relacjonuje w swoich mediach społecznościowych to, co się dzieje w Cortinie. Jest jej o tyle trudniej, że nie ma tu wsparcia sióstr, a gdy Mujinga i Ditaji wyruszały na globalne imprezy, zawsze dzieliły jeden pokój.

    Pierwszy wyścig bobslejowych dwójek - w piątek o godz. 18, ostatni zaś - w sobotę po godz. 21.

    Dwóch zawodników w kombinezonach sportowych i kaskach rozpędza niebieski bobslej na lodowym torze. W tle rozmazana grupa kibiców obserwujących start.
    Muswama Kambundji (z tyłu) rozpędza bobslej. Z przodu Melanie HaslerMaddie Meyer/Getty Images via AFPAFP
