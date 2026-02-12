Druzgocący błąd, koniec marzeń o olimpijskim medalu. Nie mogą się pogodzić

Katarzyna Pociecha

Katarzyna Pociecha

Lilah Fear i Lewis Gibson zdawali się zmierzać po pierwszy od 32 lat olimpijski medal dla Wielkiej Brytanii w łyżwiarstwie figurowym. Jednak przez jeden druzgocący błąd musieli pożegnać się z marzeniami o sukcesie na igrzyskach we Włoszech. Ich miny po zakończeniu układu i po zejściu z tafli mówiły wszystko. Zwłaszcza, że wypadli nawet poza czołową 10-tkę. Nie mogli się z tym pogodzić.

Lilah Fear i Lewis Gibson, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Lilah Fear i Lewis Gibson, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026Antonin ThuillierAFP
Za nami kolejny dzień olimpijskich zmagań, w tym finał łyżwiarstwa figurowego w parach tanecznych w programie dowolnym. Po złoto sięgnęli reprezentujący Francję mistrzowie Europy Guillaume Cizeron i Laurence Fournier Beaudry. Z łączną notą 225,82 o 1,43 pkt pokonali Amerykanów, aktualnych mistrzów świata w parach tanecznych na lodzie, Madison Chock i Evana Batesa. Trzeci byli Piper Gilles i Paul Poirier z Kanady. Smakiem musieli obejść się Brytyjczycy, którzy po poważnym błędzie wypadli z rywalizacji o medal.

    Brytyjczycy z pustym saldem na igrzyskach. Śmiertelny cios w trakcie finału

    Lilah Fear i Lewis Gibson polecieli do Włoch z dużymi ambicjami, dodatkowo rozpalonymi zdobyciem pierwszego od 41 lat dla Wielkiej Brytanii brązowego medalu mistrzostw świata w Bostonie (2025). Na olimpijski krążek Brytyjczycy czekają trochę krócej, bo od igrzysk z Lillehammer z 1994 roku, kiedy to na trzecim stopniu podium stanęli Jayne Torvill i Christopher Dean.

    Fear i Gibson wyjechali na taflę w ostatniej, najbliższej zdobyciu medalu, grupie finału tańca na lodzie. Spełnienie marzenia o sięgnięciu po co najmniej brąz na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 było na wyciągnięcie ręki, lecz przez jedną karygodną pomyłkę nadzieje zostały zaprzepaszczone. Podczas prezentacji drugiego elementu układu, sekwencyjnych twizzli, Lilah straciła równowagę i potknęła się. To oznaczało ujemne punkty, czyli de facto - jak opisuje brytyjska prasa - śmiertelny cios.

    I choć do końca choreografii ona i partner jechali już czysto, zaliczając imponujący występ do rytmów The Bonnie Banks of Loch Lomond, Auld Lang Syne i przeboju zespołu The Proclaimers I'm Gonna Be, na nic się to zdało. Ich miny już po zejściu z tafli mówiły same za siebie. Zamiast podium była dużo dalsza lokata, bo ostatecznie zajęli 12. miejsce. Po wszystkim stanęli do rozmowy z BBC Sport i nie kryli rozgoryczenia.

    Nie mogę uwierzyć, że to się stało. Odtwarzam to w myślach i to po prostu wielka szkoda. Brakuje mi jeszcze słów. Potrzebuję trochę czasu, żeby to przetworzyć
    - mówiła brytyjska łyżwiarka figurowa.

    "To był po prostu bardzo kosztowny błąd techniczny, co było trudne do przewidzenia już na samym początku programu, bo wiedziałem, że w tym momencie straciliśmy brąz" - dodawała.

    Także Gibson zdawał się podłamany, choć próbował też jakkolwiek znaleźć pozytywy. "Kiedy w danym dniu nie idzie ci tak, jakbyś chciał, trudno to znieść. A na igrzyskach olimpijskich jest jeszcze trudniej. Myślę, że kiedyś spojrzymy wstecz i wyciągniemy z tego wnioski na 100 procent. Robimy tak na każdym wydarzeniu, w którym bierzemy udział. Po prostu pójdziemy naprzód" - podsumował.

    Ich 12. miejsce w łyżwiarskich parach tanecznych oznacza, że medalowe saldo Wielkiej Brytanii wciąż pozostaje puste. Polska w tabeli medalowej zajmuje 17. lokatę z jednym, srebrnym krążkiem na koncie, wywalczonym przez Kacpra Tomasiaka w konkursie na skoczni normalnej.

    Występ Laury Szczęsnej w programie krótkim solistek na MEPolsat Sport
    Para łyżwiarzy figurowych wykonujących program na lodowisku, oboje ubrani w charakterystyczne, czerwono-czarne stroje w kratę, w tle rozmyty napis oraz osoby obserwujące wydarzenie.
     Lilah Fear i Lewis Gibson, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026JULIEN DE ROSAAFP
    Lilah Fear i Lewis Gibson, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
     Lilah Fear i Lewis Gibson, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026GABRIEL BOUYSAFP
    Lilah Fear i Lewis Gibson, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
     Lilah Fear i Lewis Gibson, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026WANG ZHAO AFP

