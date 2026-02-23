Dramatyczne wyznanie Lindsey Vonn. Mówi o zagrożeniu amputacją. Oto nowe wieści

Kacper Dąderewicz

Lindsey Vonn podzieliła się najnowszymi wieściami ws. swojego stanu zdrowia. Amerykańska legenda narciarstwa alpejskiego ujawniła, że po dramatycznym wypadku podczas igrzysk olimpijskich groziła jej amputacja nogi. Przed najgorszym scenariuszem uratował ją doktor Tom Hackett. - Po prawie 2 tygodniach leżenia w szpitalnym łóżku prawie całkowicie unieruchomionym, wreszcie czuję się na tyle zdrowa, żeby przeprowadzić się do hotelu. Jeszcze nie ma domu, ale to ogromny krok! - podaje Lindsey Vonn.

Narciarka w stroju sportowym upada na stoku podczas zjazdu, widoczny kontakt głowy z podłożem, a w okrągłym powiększeniu uśmiechnięta kobieta w kasku i goglach.
Dramatyczny wypadek Lindsey Vonn. Groziła jej amputacja nogiHANDOUT/AFP/East News / TIZIANA FABI/AFP/East News East News
Lindsey Vonn podzieliła się z kibicami bardzo dobrymi wieściami, ale w tym samym komunikacie dała do zrozumienia, jak fatalnie mógł skończyć się dla niej wypadek na igrzyskach olimpijskich.

Doznała ona złożonego złamanie kości piszczelowej, a także złamania głowy kości strzałkowej.

Dramat Lindsey Vonn trwa. Piąta operacja. 6 godzin walki. Przekazała całemu światu

Lindsey Vonn zdradza szczegóły swojego urazu i ujawnia. Groziła jej amputacja

Powodem tak złożonego złamania był zespół ciasnoty przedziałów powięziowych. Występuje on, gdy dany obszar jest tak poważnie uszkodzony, że gromadzi się w nim zbyt dużo krwi i nie może ona odpłynąć. W wyniku takiego urazu mięśnie, nerwy i ścięgna obumierają.

Lindsey Vonn ujawniła, że w wyniku skomplikowanego złamania groziła jej nawet amputacja nogi. 

- Dr Tom Hackett uratował mi nogę przed amputacją. Wykonał fasciotomię, rozcinając obie strony mojej nogi, żeby mogła oddychać, i uratował mnie. Zrośnięcie wszystkich kości zajmie około roku - informuje Vonn.

Po roku amerykańska legenda narciarstwa alpejskiego podejmie decyzję, czy chce wyjąć ze swojej nogi metal, który został w niej umieszczony po złamaniu. Później ma poddać się operacji rekonstrukcji więzadła krzyżowego w kolanie, którego zerwanie skomplikowało jej start w igrzyskach olimpijskich na krótko przed imprezą.

W tym wpisie Lindsey Vonn dominuje jednak pozytywny przekaz. Ostatecznie amputacji udało się uniknąć. Złota medalistka z Vancouver obecnie przebywa w hotelu po dwóch tygodniach spędzonych w szpitalu. Kolejnym krokiem będzie powrót do domu - na co z niecierpliwością czeka.

W komentarzu pod tym postem na Instagramie słowa wsparcia dla Lindsey Vonn przekazał m.in. Cristiano Ronaldo.

- Mistrzów nie określają momenty, w których wygrywają, ale momenty, w których nie chcą się poddać. Góry, które pokonałeś, nigdy nie były większe niż siła, którą nosisz w sobie. Walcz dalej. Legendy zawsze powstają na nowo! - napisał portugalski piłkarz.

Grupa ratowników pochylona nad osobą potrzebującą pomocy na ośnieżonym stoku narciarskim, wokół nich rozrzucony sprzęt narciarski, obok widoczny sprzęt ratowniczy i sanie.
Lindsey VonnAssociated PressEast News
Zawodniczka w stroju narciarskim z flagą Stanów Zjednoczonych zjeżdża na nartach w dynamicznej pozycji, na tle ośnieżonego stoku. Narciarka ma na sobie kask i gogle, a jej kombinezon ozdobiony jest motywem gwiaździstym.
Lindsey VonnJACQUELYN MARTINEast News
Sportowczyni w stroju narciarskim z uniesionymi rękami i rozpuszczonymi blond włosami, na tle banerów sponsorów wydarzenia narciarskiego.
Lindsey VonnFABRICE COFFRINIAFP
