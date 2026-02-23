Lindsey Vonn podzieliła się z kibicami bardzo dobrymi wieściami, ale w tym samym komunikacie dała do zrozumienia, jak fatalnie mógł skończyć się dla niej wypadek na igrzyskach olimpijskich.

Doznała ona złożonego złamanie kości piszczelowej, a także złamania głowy kości strzałkowej.

Lindsey Vonn zdradza szczegóły swojego urazu i ujawnia. Groziła jej amputacja

Powodem tak złożonego złamania był zespół ciasnoty przedziałów powięziowych. Występuje on, gdy dany obszar jest tak poważnie uszkodzony, że gromadzi się w nim zbyt dużo krwi i nie może ona odpłynąć. W wyniku takiego urazu mięśnie, nerwy i ścięgna obumierają.

Lindsey Vonn ujawniła, że w wyniku skomplikowanego złamania groziła jej nawet amputacja nogi.

- Dr Tom Hackett uratował mi nogę przed amputacją. Wykonał fasciotomię, rozcinając obie strony mojej nogi, żeby mogła oddychać, i uratował mnie. Zrośnięcie wszystkich kości zajmie około roku - informuje Vonn.

Po roku amerykańska legenda narciarstwa alpejskiego podejmie decyzję, czy chce wyjąć ze swojej nogi metal, który został w niej umieszczony po złamaniu. Później ma poddać się operacji rekonstrukcji więzadła krzyżowego w kolanie, którego zerwanie skomplikowało jej start w igrzyskach olimpijskich na krótko przed imprezą.

W tym wpisie Lindsey Vonn dominuje jednak pozytywny przekaz. Ostatecznie amputacji udało się uniknąć. Złota medalistka z Vancouver obecnie przebywa w hotelu po dwóch tygodniach spędzonych w szpitalu. Kolejnym krokiem będzie powrót do domu - na co z niecierpliwością czeka.

W komentarzu pod tym postem na Instagramie słowa wsparcia dla Lindsey Vonn przekazał m.in. Cristiano Ronaldo.

- Mistrzów nie określają momenty, w których wygrywają, ale momenty, w których nie chcą się poddać. Góry, które pokonałeś, nigdy nie były większe niż siła, którą nosisz w sobie. Walcz dalej. Legendy zawsze powstają na nowo! - napisał portugalski piłkarz.

