Dramatyczna scena przed igrzyskami. Twarz we krwi, zawodnik wypadł z trasy

Zimowe igrzyska olimpijskie jeszcze się oficjalnie nie zaczęły, a we Włoszech zdążyło już dojść do kilku dość poważnych wypadków sportowców. Najświeższym przykładem jest Austriak Daniel Hemetsberger, który podczas treningu wypadł z trasy, a wideo z jego niedokończonego zjazdu wzbudziło ogromne poruszenie w sieci.

Narciarz w profesjonalnym stroju znajduje się na stoku podczas zawodów, trzyma kijki i trzyma rękę na kasku, obok na wstawce widoczny moment upadku innego zawodnika w trakcie wyścigu.
Daniel Hemetsberger wypadł z trasy podczas treninguBARBARA GINDL / APA / AFP) / AUSTRIA OUT - x.com/tntsports/AFP
Już tylko godziny dzielą nas w zasadzie od oficjalnej inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo - i choć ceremonię otwarcia zaplanowano dopiero na piątkowy wieczór, to pierwsi sportowcy ruszyli do akcji jeszcze w środę oraz czwartek.

Oprócz regularnych zawodów (jak chociażby w przypadku curlingu) mowa tu też oczywiście o oficjalnych treningach - i tak chociażby narciarze alpejscy zdążyli odbyć już dwie sesje ćwiczeń w zjedzie, podczas których doszło do... dwóch naprawdę poważnych wypadków.

4 lutego spory pech spotkał Norwega Fredrika Moellera, który doznał poważnej kontuzji barku i został przetransportowany do szpitala helikopterem. Nazajutrz zaś fortuna nie uśmiechnęła się do Daniela Hemetsbergera.

Gorąco wokół Domena Prevca, a teraz taki komunikat przed igrzyskami. Lider Pucharu Świata rezygnuje

Zimowe igrzyska olimpijskie: Hemetsberger wypadł z trasy podczas drugiego treningu. Twarz Austriaka we krwi

Reprezentant Austrii, który pierwszy trening zakończył na 12. miejscu, w czwartek nie ukończył niestety swojej próby - w pewnym momencie na jednym z zakrętów obróciło nim tak mocno, że wypadł on z trasy. Całość wyglądała naprawdę groźnie:

Kamery następnie pokazały zakrwawioną twarz Hemetsbergera, który najwyraźniej rozbił nos. Zawodnik po takiej "przygodzie" z pewnością przejdzie też stosowne badania, które zdeterminują, czy nie doznał przy tym wszystkim jeszcze jakiejś kontuzji.

Bolesny upadek, a teraz taka decyzja. Rezygnacja tuż przed startem igrzysk

Poważny upadek Hemetsbergera. Komplikacje tuż przed walką o medale

Tak czy inaczej należy się spodziewać, że zapewne odpuści on sobie trzeci trening, który zaplanowano na 6 lutego. Walka o medale w ramach zjazdu alpejczyków odbędzie się tymczasem 7 lutego o godz. 11.30.

