Dramat Polki, rozpłakała się na mecie. Wydarzyło się coś strasznego
Iwona Januszyk wystartowała w eliminacjach do półfinału w narciarstwie wysokogórskim, czyli dyscyplinie, która debiutuje na igrzyskach olimpijskich w 2026 roku. Niestety, już na samym początku wyścigu było widać, że reprezentantka Polski ma problemy. Nasza zawodniczka przeżyła prawdziwy koszmar. Dobiegła do mety ostatnia i zalała się łzami.
W czwartkowy poranek na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich zadebiutował skialpinizm, czyli dyscyplina, która łączy w sobie elementy wspinaczki wysokogórskiej oraz narciarstwa zjazdowego.
Przed godz. 10:00 rozpoczęły się eliminacje w sprincie W trzeciej grupie wystartowała Iwona Januszyk. Niestety reprezentantka Polski zakończyła rywalizację na szóstym, czyli ostatnim miejscu w swoim biegu.
Na przestrzeni całej trasy zmagała się z problemami. Ostatecznie zanotowała czas 3:34.88. Do pierwszej Włoszki Giuliy Murady straciła 17,25 sek. Polka nie uzyskała eliminacji, którą wywalczyły trzy pierwsze zawodniczki. Po dojechaniu metę dosłownie zalała się łzami, nie potrafiła pogodzić się z porażką.
Kilka minut później, w rozmowie z TVP Sport, rozdygotana Januszyk tłumaczyła, że miała problemy ze sprzętem i błąd serwisu pozbawił ją marzeń.
Oto wyniki trzeciej grupy eliminacji sprintu w skialpinizmie:
- Giulia Murada (Włochy) 3:17.63
- Ana Alonso Rodriguez (Hiszpania) +0,65
- Maria Costa Díez (Hiszpania) +9,12
- Cidan Yuzhen (Chiny) +9,77
- Helena Euringer (Niemcy) +10,19
- Iwona Januszyk (Polska) +17,25