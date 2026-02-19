Dramat Polki, rozpłakała się na mecie. Wydarzyło się coś strasznego

Michał Chmielewski

Iwona Januszyk wystartowała w eliminacjach do półfinału w narciarstwie wysokogórskim, czyli dyscyplinie, która debiutuje na igrzyskach olimpijskich w 2026 roku. Niestety, już na samym początku wyścigu było widać, że reprezentantka Polski ma problemy. Nasza zawodniczka przeżyła prawdziwy koszmar. Dobiegła do mety ostatnia i zalała się łzami.

Zawodnik w czerwonym stroju pomaga innemu sportowcowi klęczącemu na śniegu podczas zawodów narciarskich, oboje mają numery startowe i sprzęt sportowy, wokół widoczny padający śnieg.
Iwona Januszykzrzut ekranu Eurosportmateriał zewnętrzny
W czwartkowy poranek na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich zadebiutował skialpinizm, czyli dyscyplina, która łączy w sobie elementy wspinaczki wysokogórskiej oraz narciarstwa zjazdowego.

Przed godz. 10:00 rozpoczęły się eliminacje w sprincie W trzeciej grupie wystartowała Iwona Januszyk. Niestety reprezentantka Polski zakończyła rywalizację na szóstym, czyli ostatnim miejscu w swoim biegu.

Na przestrzeni całej trasy zmagała się z problemami. Ostatecznie zanotowała czas 3:34.88. Do pierwszej Włoszki Giuliy Murady straciła 17,25 sek. Polka nie uzyskała eliminacji, którą wywalczyły trzy pierwsze zawodniczki. Po dojechaniu metę dosłownie zalała się łzami, nie potrafiła pogodzić się z porażką.

Kilka minut później, w rozmowie z TVP Sport, rozdygotana Januszyk tłumaczyła, że miała problemy ze sprzętem i błąd serwisu pozbawił ją marzeń.

Oto wyniki trzeciej grupy eliminacji sprintu w skialpinizmie:

  1. Giulia Murada (Włochy) 3:17.63
  2. Ana Alonso Rodriguez (Hiszpania) +0,65
  3. Maria Costa Díez (Hiszpania) +9,12
  4. Cidan Yuzhen (Chiny) +9,77
  5. Helena Euringer (Niemcy) +10,19
  6. Iwona Januszyk (Polska) +17,25

