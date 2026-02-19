Dramat Polki, rozpłakała się na mecie. Wydarzyło się coś strasznego

Iwona Januszyk wystartowała w eliminacjach do półfinału w narciarstwie wysokogórskim, czyli dyscyplinie, która debiutuje na igrzyskach olimpijskich w 2026 roku. Niestety, już na samym początku wyścigu było widać, że reprezentantka Polski ma problemy. Nasza zawodniczka przeżyła prawdziwy koszmar. Dobiegła do mety ostatnia i zalała się łzami.

Iwona Januszyk zrzut ekranu Eurosport materiał zewnętrzny