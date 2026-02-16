Dramat Polaka na igrzyskach. Kilka sekund i koniec. Nie będzie finału

Poniedziałek 16 lutego to 11. dzień Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Zgodnie z harmonogramem o godz. 10:00 ruszyły zmagania w narciarstwie alpejskim, a konkretnie w pierwszym przejeździe slalomu mężczyzn. Na liście startowej widniały nazwiska aż 96 uczestników.

Z numerem 48. wystartował jedyny reprezentant Polski, Michał Jasiczek. Zanim jednak 31-latek przystąpił do zjazdu, na Stelvio Ski Centre działo się naprawdę wiele.

Koniec marzeń. Jasiczek wypada z gry o medal

Jako szósty zawodnik swój przejazd rozpoczął Lucas Pinheiro Braathen. Przypomnijmy, dwa dni temu Brazylijczyk zgarnął złoty medal. Był najlepszy w alpejskim slalomie gigancie. Co więcej, zapisał się w historii, stając się pierwszym zimowym mistrzem, który pochodzi z Ameryki Południowej.

Tymczasem w poniedziałek 25-latek nie ukończył swojej próby. W pewnym momencie zahaczył o jedną z tyczek, po czym - na szczęście niegroźnie - upadł na zaśnieżony tor. Z tego powodu nie zobaczymy go w drugim, finałowym przejeździe.

Narciarze rywalizowali w niezwykle trudnych warunkach. Niektórzy nie potrafili poradzić sobie z gęstym śniegiem, który sypał z nieba od samego początku. Dlatego też oglądaliśmy mnóstwo nieukończonych przejazdów. Wielu zawodników lądowało na ziemi lub poza torem.

Wraz z upływem czasu było coraz gorzej. Z tego powodu organizatorzy zrezygnowali ze wszystkich zaplanowanych przerw, aby uprawnić cały przejazd. Po około czterdziestu minutach aż dziesięciu zawodników nie ukończyło swoich prób.

Niestety tuż po godz. 11:00 do tego grona dołączył Michał Jasiczek. Przygoda Polaka trwała zaledwie kilka sekund. Nasz reprezentant poślizgnął się na jednej z bramek, przez co przy jego nazwisku pojawił się komunikat DNF, na trzecich igrzyskach z rzędu. Taka sama sytuacja powtarzała się w 2018 u 2022 roku. Niestety teraz znów nie zobaczymy go w finałowym przejeździe.

Michał Jasiczek

