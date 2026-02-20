Dramat na IO. Mistrzyni olimpijska chciała powtórzyć sukces sprzed lat. Skończyła na noszach

Tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie pełne są historii, które świat sportu zapamięta na długie lata. Z pewnością warto przytoczyć chociażby rekordowe osiągnięcie Johannesa Hoesflota Klaebo, czy wiekopomny złoty medal, wywalczony przez Lucasa Braathena.

Niestety, olimpijskie emocje to nie tylko euforia zwycięzców, spełniających swoje największe sportowe marzenia. Niektórzy zawodnicy doświadczają bowiem bardzo bolesnych osobistych dramatów. Dobrym przykładem będzie tu historia Lindsey Vonn, która pomimo poważnego urazu zdecydowała się wystartować na tegorocznych zimowych IO. To skończyło się dla niej w dramatyczny sposób.

Multimedalistka olimpijska nie była niestety ostatnią sportsmenką, która musiała zmagać się ze skutkami poważnego incydentu. Kolejny tego typu dramat wydarzył się bowiem podczas kwalifikacji halfpipe'u kobiet.

Chciała walczyć o kolejne złoto IO. Ten upadek przekreślił jej marzenia

Wspomniane wyżej kwalifikacje rozgrywane były w czwartek w godzinach wieczornych. Na starcie zameldowało się kilka znamienitych zawodniczek, w tym jedna z ikon dyscypliny - Cassie Sharpe. 33-letnia Kanadyjka to dwukrotna medalista ZIO. Wywalczyła ona złoty "krążek" w Pjongczangu, a cztery lata później sięgnęła również po srebro w Pekinie. Jest także posiadaczką trzech medali MŚ w halfpipe'ie (2 srebrne i 1 brązowy) oraz dwóch Małych Kryształowych Kul.

Każda z zawodniczek miała do dyspozycji po dwie próby, z czego przy wyniku końcowym brano pod uwagę tą lepiej punktowaną. Kwalifikacje zwyciężyła Zoe Atkin, która w pierwszym przejeździe uzyskała 91,5 punktu. Sharpe była na półmetku zmagań na 2. pozycji (88,25 punktu).

Podczas drugiego przejazdu doszło jednak do bardzo niebezpiecznego upadku 33-letniej Kanadyjki. Po jednym ze skoków nie utrzymała ona równowagi i z dużym impetem runęła na ziemię. Momentalnie w kierunku poszkodowanej ruszyły służby medyczne. Po udzieleniu pierwszej pomocy Sharpe została położona na noszach. W taki sposób opuściła arenę zmagań.

"Narciarka Cassie Sharpe doznała kontuzji na trasie podczas kwalifikacji do halfpipe'u w narciarstwie dowolnym kobiet. Jej stan jest stabilny. Obecnie jest badana przez personel medyczny COC i Freestyle Canada" - przekazał w specjalnym komunikacie kanadyjski komitet olimpijski.

Pierwsza udana próba zapewniła Sharpe kwalifikację do finału, który odbędzie się 21 lutego. Póki co nie wiadomo, czy Kanadyjka weźmie udział w zmaganiach medalowych. Obecnie wydaje się to jednak mało prawdopodobne.

Cassie Sharpe IOC Getty Images

Cassie Sharpe Cameron Spencer Getty Images

Cassie Sharpe po upadku na ZIO 2026 David Davies - PA Images Getty Images

