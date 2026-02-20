Dramat na IO. Mistrzyni olimpijska chciała powtórzyć sukces sprzed lat. Skończyła na noszach

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Zimowe igrzyska olimpijskie to nie tylko udane próby, zwieńczone wymarzonymi medalami. To niekiedy także osobiste dramaty sportowców, którzy mieli nieco mniej szczęścia. Nie tak dawno temu cały sportowy świat żył historią Lindsey Vonn, która doznała okropnego upadku, okupionego bardzo poważnymi urazami. Podczas zmagań halfpipe'u byliśmy natomiast świadkami kolejnego groźnie wyglądającego incydentu z udziałem złotej medalistki IO, która chciała powtórzyć swój sukces sprzed lat.

Sportowiec w kasku i goglach narciarskich wydaje się być zaniepokojony, w tle widoczne logo olimpijskie. W okrągłym wstawieniu ratownicy medyczni udzielają pomocy osobie leżącej na noszach podczas zawodów zimowych.
Fatalny upadek Cassie Sharpe na IO. Skończyła na noszachEzra Shaw / Staff / Adam Pretty / StaffGetty Images
Tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie pełne są historii, które świat sportu zapamięta na długie lata. Z pewnością warto przytoczyć chociażby rekordowe osiągnięcie Johannesa Hoesflota Klaebo, czy wiekopomny złoty medal, wywalczony przez Lucasa Braathena.

Niestety, olimpijskie emocje to nie tylko euforia zwycięzców, spełniających swoje największe sportowe marzenia. Niektórzy zawodnicy doświadczają bowiem bardzo bolesnych osobistych dramatów. Dobrym przykładem będzie tu historia Lindsey Vonn, która pomimo poważnego urazu zdecydowała się wystartować na tegorocznych zimowych IO. To skończyło się dla niej w dramatyczny sposób.

Multimedalistka olimpijska nie była niestety ostatnią sportsmenką, która musiała zmagać się ze skutkami poważnego incydentu. Kolejny tego typu dramat wydarzył się bowiem podczas kwalifikacji halfpipe'u kobiet.

Chciała walczyć o kolejne złoto IO. Ten upadek przekreślił jej marzenia

Wspomniane wyżej kwalifikacje rozgrywane były w czwartek w godzinach wieczornych. Na starcie zameldowało się kilka znamienitych zawodniczek, w tym jedna z ikon dyscypliny - Cassie Sharpe. 33-letnia Kanadyjka to dwukrotna medalista ZIO. Wywalczyła ona złoty "krążek" w Pjongczangu, a cztery lata później sięgnęła również po srebro w Pekinie. Jest także posiadaczką trzech medali MŚ w halfpipe'ie (2 srebrne i 1 brązowy) oraz dwóch Małych Kryształowych Kul.

Każda z zawodniczek miała do dyspozycji po dwie próby, z czego przy wyniku końcowym brano pod uwagę tą lepiej punktowaną. Kwalifikacje zwyciężyła Zoe Atkin, która w pierwszym przejeździe uzyskała 91,5 punktu. Sharpe była na półmetku zmagań na 2. pozycji (88,25 punktu).

Podczas drugiego przejazdu doszło jednak do bardzo niebezpiecznego upadku 33-letniej Kanadyjki. Po jednym ze skoków nie utrzymała ona równowagi i z dużym impetem runęła na ziemię. Momentalnie w kierunku poszkodowanej ruszyły służby medyczne. Po udzieleniu pierwszej pomocy Sharpe została położona na noszach. W taki sposób opuściła arenę zmagań.

"Narciarka Cassie Sharpe doznała kontuzji na trasie podczas kwalifikacji do halfpipe'u w narciarstwie dowolnym kobiet. Jej stan jest stabilny. Obecnie jest badana przez personel medyczny COC i Freestyle Canada" - przekazał w specjalnym komunikacie kanadyjski komitet olimpijski.

Pierwsza udana próba zapewniła Sharpe kwalifikację do finału, który odbędzie się 21 lutego. Póki co nie wiadomo, czy Kanadyjka weźmie udział w zmaganiach medalowych. Obecnie wydaje się to jednak mało prawdopodobne.

Iwona Januszyk w trakcie biegu (biało-czerwony strój)
Cassie Sharpe
Cassie SharpeIOCGetty Images
Cassie Sharpe
Cassie SharpeCameron SpencerGetty Images
Ranna osoba leżąca na specjalistycznych noszach ratowniczych w kasku i kołnierzu ortopedycznym, zabezpieczona pasami, z uniesionymi rękami, na tle śnieżnego podłoża.
Cassie Sharpe po upadku na ZIO 2026David Davies - PA ImagesGetty Images
