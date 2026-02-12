Dramat mistrzyni olimpijskiej. Upadek w supergigancie i koniec marzeń o medalu

Wielkimi krokami zbliża się koniec pierwszego tygodnia zimowych igrzysk olimpijskich. Rywalizacja w wielu dyscyplinach sportowych zaczyna wchodzić w decydującą fazę, w niektórych rozdano już pierwsze medale. Jako jedni z pierwszych na starcie we Włoszech stanęli narciarze alpejscy.

W rywalizacji mężczyzn prawdziwym królem póki co jest Franjo von Allmen. Debiutujący na igrzyskach olimpijskich Szwajcar ma na koncie już trzy złote medale - w zjeździe, supergigancie oraz kombinacji drużynowej. Wśród pań w zjeździe triumfowała Amerykanka Breezy Johnson, natomiast w kombinacji drużynowej po złote medale sięgnęły Austriaczki Ariane Raedler oraz Katharina Huber.

Od samego początku igrzysk oczy całego świata skierowane były w kierunku Lindsey Vonn. Amerykańska zawodniczka tuż przed kluczowymi startami zerwała więzadło krzyżowe w kolanie. Pomimo tego Vonn zdecydowała się wystartować w zjeździe. Skutki tego były koszmarne - była mistrzyni świata zaliczyła bardzo groźny upadek, po którym helikopterem została przetransportowana do szpitala. Vonn złamała kość piszczelową i w tym momencie ma za sobą już trzy operacje.

Sceny na stoku, kolejne faworytki przegrywały z wymagającą trasą

W czwartek punktualnie o godzinie 11:30 rozpoczęły się zmagania kobiet w supergigancie. Na starcie stanęła m.in. Maryna Gąsienica-Daniel. Zmaganiom towarzyszyły bardzo wymagające warunki pogodowe w postaci mgły oraz opadów śniegu. Trudna trasa szybko zebrała swoje żniwo, o czym boleśnie przekonały się faworytki.

Do grona ścisłych faworytek zaliczane były m.in. Niemka Emma Aicher oraz Włoszka Sofia Goggia. Obie zawodniczki nie poradziły sobie jednak z trudami rywalizacji na trasie w Bormio i "przestrzeliły" jedną z bramek, co poskutkowało dyskwalifikacją.

Ogromne problemy miała również Ester Ledecka. Mistrzyni olimpijska z 2018 roku z Pjongczangu w supergigancie za wszelką cenę chciała powetować swoje niepowodzenie w rywalizacji snowboardzistek. W trakcie przejazdu Ledecka popełniła kilka drobnych błędów, lecz cały czas liczyła się w rywalizacji o medale. Aż do momentu, gdy po jednym ze skoków upadła, kończąc tym samym start w zawodach. Na szczęście Czeszka nie odniosła większych obrażeń i opuściła stok o własnych siłach.

Łącznie po starcie pierwszych 15 zawodniczek z listy startowej aż pięć z nich nie zdołało ukończyć swojego przejazdu. Oprócz wspomnianych wyżej Ledeckiej, Aicher i Goggii ten sam los spotkał także Niemkę Kirę Weidle-Winkelmann oraz Austriaczkę Mirjam Puchner. W kolejnych przejazdach do tego grona dołączyły także Ilka Stuhec ze Słowenii oraz dwie Amerykanki - Breezy Johnson i Mary Bocock.

