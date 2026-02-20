Dramat Lindsey Vonn trwa. Piąta operacja. 6 godzin walki. Przekazała całemu światu

Dokładnie 8 lutego, około południa, Lindsey Vonn przystąpiła do swojego zjazdu. Wypadła z trasy zaledwie po około 13 sekundach od startu. Amerykanka przystępowała do rywalizacji z zerwanym więzadłem krzyżowym przednim (ACL) w lewym kolanie. Mimo poważnej kontuzji była zdeterminowana, aby walczyć o medal.

Niestety wydarzył się najgorszy ze scenariuszy. Tuż po upadku Vonn przeraźliwie krzyknęła. Na stoku pojawił się helikopter, który przetransportował narciarkę alpejską do szpitala. Tam przeszłą szereg niezbędnych operacji. Potem powróciła do Stanów Zjednoczonych.

Agnieszka Iwańska: Zawyłam, kiedy oglądałam przejazd Lindsey Vonn. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Vonn ogłasza po swoim dramacie. 6 godzin operacji. Przekazała całemu światu

W ojczyźnie okazało się, że dwukrotna mistrzyni i trzykrotna wicemistrzyni świata musi przejść piąty zabieg. W piątkowe popołudnie Lindsey Vonn zwróciła się do fanów w mediach społecznościowych, aby poinformować o najnowszych wieściach dotyczących jej zdrowia.

"Krótka aktualizacja... moja ostatnia operacja przebiegła pomyślnie. Trwała nieco ponad sześć godzin. Dochodzę do siebie po zabiegu, ale ból jest trudny do zniesienia" - czytamy na jej profilu "X".

Rozwiń

"Robię powolne postępy i mam nadzieję, że wkrótce będę mogła opuścić szpital. Dziękuję wszystkim za wsparcie" - dodała.

Oprócz tego 41-latka opublikowała zdjęcie z rentgena, na którym można dostrzec, jak obecnie wygląda jej kontuzjowana noga. "Teraz naprawdę jestem bioniczna" - zażartowała z fotografii, na której widać mnóstwo śrub i innych niezbędnych elementów.

Rozwiń

"Nie stałam na własnych nogach od ponad tygodnia...Byłam unieruchomiona w szpitalnym łóżku od samego wyścigu. Ale mimo że wciąż nie mogę wstać, to powrót do domu jest niesamowity. Wielkie podziękowania dla każdego, kto we Włoszech się mną zajmował" - pisała Amerykanka zaraz po powrocie do USA.

Lindsey Vonn Mark Brown/Getty Images/AFP AFP

Lindsey Vonn FABRICE COFFRINI AFP

Lindsey Vonn Fatima Shbair/Associated Press East News

Matteo Berrettini - Dusan Lajovic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport