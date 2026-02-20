Definitywna porażka Rosji stała się faktem. Osobisty cios dla Putina, bolesna strata

Kacper Dąderewicz

Władimir Putin jako człowiek piastujący najwyższy urząd w Federacji Rosyjskiej regularnie wyrażał swoją dumę z tego, że jego rodacy i rodaczki zdobywają olimpijskie medale w łyżwiarstwie figurowym. Igrzyska w 2026 roku okazały się dla niego w tej kwestii negatywnie przełomowe. To osobisty cios dla prezydenta Rosji i porażka tamtejszego olimpizmu. Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od czasów, kiedy przywódcą Związku Radzieckiego był Nikita Chruszczow.

Mężczyzna w garniturze siedzący na ozdobnym fotelu w eleganckim wnętrzu, w tle widoczne flagi państwowe, w ręku trzyma kartkę papieru.
Władimir PutinContributorGetty Images
Adielija Pietrosian i Piotr Gumiennik to jedyny Rosjanie, którzy wystartowali na bieżących igrzyskach olimpijskich w łyżwiarstwie figurowym.

Pietrosian w kategorii solistek zajęła szóste miejsce. Lepsze od niej w klasyfikacji końcowej okazały się reprezentantki Stanów Zjednoczonych i Japonii. Złoto trafiło do Amerykanki Alysy Liu. Srebro i brąz zdobyły reprezentantki Kraju Kwitnącej Wiśni - Kaori Sakamoto oraz Ami Nakai. 

Gumiennik również zakończył jako szósty. Rosjanin nie zdołał zdobyć medalu, mimo że w wielkim finale swój program "zawalił" Ilia Malinin. Sensacyjnym złotym medalistą został Kazach Michaił Szajdorow. Na podium stanęli również Yuma Kagiyama i Shun Sato z Japonii.

Francuzi, Amerykanie i Kanadyjczycy zdobyli medale w parach. W zawodach drużynowych natomiast: Amerykanie, Japończycy i Włosi.

Dobry występ Kurakowej, ale co zrobiła Rosjanka. Dramat nastolatki w Mediolanie

Rosjanie bez medalu w łyżwiarstwie figurowym. Pierwsza taka sytuacja od 66 lat

W każdej konkurencji wśród medalistów zabrakło więc Rosjan. Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od 1960 roku i ósmych zimowych igrzysk olimpijskich w amerykańskim Squaw Valley.

Mimo braku medalu w łyżwiarstwie figurowym ZSRR został liderem klasyfikacji z 21 krążkami w dorobku. Aż 7 z nich było złotych. Drugie miejsce zajęły Niemcy z 8 medalami (4 złote). Dominacja była więc wyraźna.

Brak medalu w łyżwiarstwie figurowym w 2026 roku to porażka całego rosyjskiego olimpizmu, ale również osobisty cios dla Władimira Putina.

Prezydent Federacji Rosyjskiej regularnie z wielką dumą chwalił się sukcesami swoich rodaków właśnie w tej dyscyplinie. Alina Zagitowa, która zdobyła złoty medal w 2018 roku w Pjongczangu, stała się "ulubienicą Putina". Później jednak sport zszedł u niej na dalszy plan, a najważniejsze stały się studia na Rosyjskiej Prezydenckiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej. Pracowała również w rosyjskiej telewizji.

Inną "ulubienicą" prezydenta Federacji Rosyjskiej była Kamiła Walijewa. Ona w 2022 roku potrójnym axlem utrzymała Rosyjski Komitet Olimpijski w rywalizacji w zawodach drużynowych. Zdobyła wówczas złoty medal, ale wszystkie jej osiągnięcia od 25 grudnia 2021 roku zostały anulowane. Drużyna została natomiast "przesunięta" na brąz.

Władimir Putin podczas zimowych igrzysk olimpijskich z wyjątkowym uznaniem spoglądał właśnie na poczynania łyżwiarzy figurowych, a szczególnie łyżwiarek. Nie ma więc wątpliwości, że w sportowym świecie brak medalu w 2026 roku jest dla niego osobistym ciosem.

Z lewej strony łyżwiarka figurowa w stroju sportowym trzyma dłońmi zakrytą twarz, sprawiając wrażenie silnych emocji. Po prawej stronie rosyjski polityk w garniturze stoi obok młodej kobiety z bukietem kwiatów i medalem, oboje uśmiechnięci na tle dekor...
Kamiła Walijewa wywołała skandal na igrzyskach. Później pozowała do zdjęć z Władimirem PutinemNIKOLAY MURATKIN/ANADOLU AGENCY/MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIKAFP
Mężczyzna w ciemnym garniturze i krawacie stoi obok młodej kobiety w szarym mundurze ozdobionym medalami, trzymającej bukiet kwiatów. W tle widoczne są dwie duże flagi – rosyjska oraz z herbem. Oboje pozują do zdjęcia w eleganckim pomieszczeniu.
Władimir Putin i Alina ZagitowaAnadoluGetty Images
Uśmiechnięty młody mężczyzna w cylindrze pokazuje oba kciuki do góry, ubrany w sportową kurtkę, w tle symbole olimpijskie i napis Mediolan 2026.
Petr Gumennik z Rosji występujący pod neutralną flagą wystąpi na gali łyżwiarskiej na koniec igrzyskWANG ZHAO AFP
