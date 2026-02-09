W niedzielę wszystkie oczy fanów zimowych sportów zwrócone były w kierunku Lindsey Vonn. Amerykanka mimo kontuzji postanowiła pojechać na igrzyska do Włoch. Była za to ostro oceniania w kraju i za granicą - twierdzono, że jeśli nie jest w pełni zdrowia, powinna zrezygnować. Tak się jednak nie stało. Jej występ zakończył się jednak tragicznie.

Lindsey Vonn wystartowała z kontuzją. Nagle dramatyczny upadek

Narciarstwo alpejskie ponownie pokazało swoją ryzykowną i dramatyczną stronę. Lindsey Vonn w styczniu zerwała więzadła krzyżowe w kolanie podczas zawodów w Szwajcarii. 41-latka, mimo urazu, postanowiła jednak pojechać na igrzyska olimpijskie po tym, jak pozwolili jej na to lekarze.

Nikt nie spodziewał się jednak takiego finału. Podczas swojego przejazdu Vonn wypadła z trasy już na jednej z pierwszych bramek i zaliczyła w Cortinie bolesny, wyglądający dramatycznie upadek. Po narciarkę przyleciał helikopter - okazało się, że doszło do złamania w lewej nodze, twierdzono nieoficjalnie, że chodzi o kość podudzia. Zawodniczka przeszła pilną operację.

"Amerykańska narciarka Lindsey Vonn przeszła operację złamania lewej nogi po wypadku na igrzyskach olimpijskich. Kolejne informacje o jej stanie zdrowia opublikowane zostaną w poniedziałek o godzinie 12.00" - informowano w oficjalnym komunikacie.

Daria Abramowicz zareagowała na zamieszanie wokół Vonn

Lindsey Vonn jest idolką Igi Świątek. Polka zawsze podziwiała ją za wyniki, ogromną siłę ducha oraz nieustępliwość. To, co zdarzyło się z nią na igrzyskach z pewnością dało 24-latce sporo do myślenia. Nim doszło do wypadku, wypowiedzieć się na temat narciarki postanowiła Daria Abramowicz, która pierwszy raz od trzech lat zamieściła wpis na swoim blogu.

Abramowicz na samym początku wpisu zaznaczyła, że decyzja Vonn o starcie nie była kaprysem ani przypadkiem, a kwestią omawianą przez szeroki zespół ekspertów. Potem spojrzała jednak na problem z nieco innej strony i zwróciła uwagę na społeczną rolę sportu oraz oczekiwania kibiców - pod spodem można było wyczuć, że chodzi także o podejście fanów do Igi Świątek.

Kibicujemy bohaterce pokonującej kryzysy i stającej w obliczu wyzwania dalece przeważającego to związane z osiągniętym rezultatem. To ciekawe szczególnie, że obecnie skupiamy się jako społeczeństwo raczej na wyrażaniu wobec sportowych bohaterów oczekiwań związanych z tym, że „powinni” dostarczać zwycięstwa bez potknięć i słabszych dni

Wyjaśniła, że przykład Vonn może być ciekawą inspiracją dla wielu sportowców. "Dla nich to raczej przypomnienie, a być może i uświadomienie w kilku kwestiach. Niewątpliwie też inspiracja. Co tak naprawdę stanowi dyskomfort? Na co tak naprawdę ich stać? Gdzie leżą granice tego, co jest możliwe i czym jest ta osławiona rezyliencja?" - pisała psycholożka.

Abramowicz dodała, że w przypadku igrzysk i wielkich imprez wbrew pozorom to nie wyniki i medale są najważniejsze, ale właśnie inspiracja płynąca od różnych sportowców i tego, co sobą reprezentują. "To przypomnienie tego, z czego składa się sport, co stanowi o mistrzostwie i na co wszystkich nas stać. Oby tych inspiracji - ze szczęśliwymi zakończeniami - było jak najwięcej. Bo to ważniejsze niż jakikolwiek rekord" - podsumowała swój wpis.

