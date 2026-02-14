Dania kontra USA, polityka w tle igrzysk. Trump dostał "szpilę" z trybun

Donald Trump, cokolwiek by o nim nie sądzić, to prezydent mocno angażujący się w politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Wiele z jego komentarzy dotyczących tej materii jednak od pewnego czasu budzi spory niepokój w wielu inny krajach - w tym wśród najbliższych sąsiadów USA.

O Kanadzie Trump wypowiadał się wielokrotnie w kontekście inkorporowania jej jako kolejnego stanu, bo "i tak jest zależna od USA". Meksykanom zasugerował konieczność bezpośredniego użycia amerykańskich wojsk w walce z tamtejszymi kartelami narkotykowymi.

Jego wzrok padł ponadto też na Grenlandię, terytorium zależne Danii, które zdaniem polityka powinno znaleźć się pod amerykańską kontrolą ze względów strategicznych. Duński rząd wielokrotnie odrzucał jakiekolwiek zmiany dotyczące statusu największej wyspy świata, ale swoiste naciski ze strony Waszyngtonu niespecjalnie słabły. To napięcie zaś rezonowało również i na zimowych igrzyskach olimpijskich.

Na lodzie USA i Dania, na trybunach... Grenlandia. Te ujęcia poszły w świat

14 lutego doszło do spotkania USA - Dania w ramach olimpijskich rozgrywek hokeistów - i jak łatwo się domyśleć potyczka ta nie była wolna od pewnych aluzji dotyczących wiadomej sprawy. Matt Porter, korespondent "Boston Globe", zwrócił uwagę, że jeszcze podczas rozgrzewki dało się na trybunach dojrzeć flagę Grenlandii. Potem zaś atmosfera tylko zgęstniała.

Spotkanie rozpoczęło się bowiem od prowadzenia Duńczyków - pierwszego gola już w drugiej minucie starcia zdobył Nick Olsen i wówczas świat obiegł taki obrazek - gdy trybuny celebrowały trafienie, wśród kibiców pojawiła się kolejna flaga Grenlandii:

Pierwsza tercja zakończyła się prowadzeniem Skandynawów 2:1, natomiast potem - mimo ich usilnej walki - rywale zdołali odwrócić przebieg współzawodnictwa i ostatecznie zatriumfowali 6:3. Niemniej, pewne ujęcia z hali poszły już w świat...

Zimowe igrzyska olimpijskie - hokej: Dwie wygrane USA, dwie porażki Danii

Warto odnotować, że Amerykanie jak dotychczas - zgodnie zresztą z oczekiwaniami - spisują się wyśmienicie w zawodach hokejowych i po dwóch meczach w grupie C mają już na koncie dwa zwycięstwa, bowiem wcześnie pokonali też Łotyszów 5:1. Duńczycy zaś drugi raz z rzędu musieli przełknąć gorycz porażki, bowiem wcześniej ulegli Niemcom 1:3. Dokończenie zmagań zaplanowano na 15 lutego.

