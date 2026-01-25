Coraz głośniej o Stochu. Kluczowa decyzja tuż przed IO. Czekamy na komunikat

Kamil Stoch debiutował w igrzyskach na włoskiej ziemi i tam zakończy olimpijską przygodę. Jego premierowy start miał miejsce w Turynie (2006). Pożegnanie nastąpi niebawem na obiektach w Predazzo.

Zawodnik, który w maju tego roku skończy 39 lat, ma na koncie trzy tytuły mistrza olimpijskiego. Na najwyższym stopniu podium stawał w Soczi (dwukrotnie, 2014) oraz w Pjongczang (2018). Tam też wywalczył brąz w konkursie drużynowym.

Stoch chorążym polskiej ekipy? "Nie mamy jeszcze oficjalnej informacji, ale zapewne pojawi się ona na dniach"

Od jakiego czasu mówi się coraz śmielej, że Stoch otrzyma rolę chorążego polskiej ekipy podczas ceremonii zbliżających się igrzysk w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo. Temat został poruszony w magazynie "Trzecia Seria" na antenie TVP Sport.

- Pojawiały się takie głosy, że będzie to Kamil. Nie mamy jeszcze oficjalnej informacji, ale zapewne pojawi się ona na dniach. Ogłaszać to będzie w takiej sytuacji Polski Komitet Olimpijski - oznajmił menedżer ds. komunikacji w PZN, Piotr Majchrzak.

Jeśli do takiego scenariusza dojdzie, Stoch będzie pierwszym skoczkiem narciarskim od 74 lat, który poprowadzi olimpijską ekipę pod biało-czerwoną flagą. Jedynym przedstawicielem tej dyscypliny sportu z podobnym wyróżnieniem na koncie pozostaje Stanisław Marusarz. Pełnił funkcję chorążego w 1948 (Sankt Moritz) i 1952 roku (Oslo).

Przed czterema laty w Pekinie polską flagę w trakcie ceremonii otwarcia nieśli panczenista Zbigniew Bródka i snowboardzistka Aleksandra Król.

Zbliżające się igrzyska potrwają od 6-22 lutego. W kadrze narodowej znalazło się trzech skoczków narciarskich. Oprócz Stocha do Włoch wybierają się również Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek.

W niemieckim Oberstdorfie trwają tymczasem mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Bierze w nich pożegnalny dział m.in. Stoch. Relację live z niedzielnego startu Polaków w konkursie drużynowym znajdziesz TUTAJ.

