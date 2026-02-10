Cieszył się z olimpijskiego złota, a teraz takie nowiny. Nadchodzi głośny rewanż. To byłby hit

Patryk Górski

Patryk Górski

Jutta Leerdam zdobyła złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich, a z trybun wspierał ją jej kontrowersyjny narzeczony. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce ich rolę się odwrócą, a Holenderka również będzie miała okazję dopingować swojego partnera. Pojawiły się wieści o sensacyjnym rewanżu Jake'a Paula z Tommym Furym. - On chce udowodnić światu -rozpoczął znany promotor, Nakisa Bidarian.

Holenderska panczenistka w pomarańczowym stroju olimpijskim z emocjonalnym wyrazem twarzy, w tle rozmyta publiczność, a w okrągłej wstawce dwie osoby rozmawiają i śmieją się.
Jutta Leerdam, Jake PaulLUKAS KABON / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP/INSTAGRAM/JAKE PAULAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Para Jutta Leerdam i Jake Paul zapamiętają ten dzień na długo. Holenderska panczenistka w poniedziałek 9 lutego sięgnęła po pierwszy tytuł mistrzyni olimpijskiej w karierze, bijąc rekord igrzysk w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1000 m. Przejazd zajął jej dokładnie 1:12,31. Wyczynowi swojej ukochanej bez przerwy przyglądał się jej popularny partner, a jego reakcja na złoty medal dla 27-latki obeszła się szerokim echem w mediach.

On odkrył Kacpra Tomasiaka dla skoków. Nie zgadza się na burzę wokół zasług trenerów

Popularny bokser, który od kilku lat aktywnie prowadzi swoją karierę bokserską, nie mógł powstrzymać łez wzruszenia i zalał się nimi na trybunach we Włoszech. Niewykluczone jednak, że już wkrótce to on da swojej partnerce powody do dumy. Padło nazwisko przyszłego rywala Jake Paula.

Niesamowity wyczyn na igrzyskach, a teraz takie wieści. Wszyscy czekali na to ogłoszenie

Nakisa Bidarian, współzałożyciel MVP i znany promotor, kilka dni temu ujawnił w rozmowie ze "Sky Sports", że jego podopieczny Jake Paul wraca powoli do siebie po złamaniu szczęki w starciu z Anthonym Joshuą i planuje kolejne wyzwanie w boksie. - Chce wrócić. Prosi mnie o rozpoczęcie negocjacji w sprawie kilku walk - ujawnił menadżer zawodnika.

- Chce udowodnić światu, że może pokonać Tommy'ego Fury'ego. Jake przed Joshuą miał na swoim koncie tylko jedną porażkę, a była to walka z Tommym Furym. Bardzo chciałbym, żeby do tej walki doszło, bo myślę, że byłaby ona świetnym miernikiem tego, jak daleko zaszedł Jake - wskazał brata Tysona Fury'ego jako potencjalnego rywala dla Paula, Nakisa Bidarian.

Oprócz nazwiska rywala, z którym Jake Paul zaliczył pierwszą porażkę w karierze w 2023 r., jego menadżer zdradził również potencjalną datę powrotu gwiazdora do ringu. - Myślę, że między sierpniem a listopadem można spodziewać się powrotu Jake'a Paula. Chcę, żeby przyjechał do Wielkiej Brytanii i walczył. [...] Nie sądzę, żeby on [Fury] rozwinął się tak bardzo, jak Jake przez ostatnie trzy lata. Bo nie był tak skupiony na boksie - powiedział.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak, Marcin Najman
Skoki Narciarskie

Tomasiak z medalem olimpijskim. Marcin Najman nie mógł milczeć

Amanda Gawron
Amanda Gawron

Znany promotor nie ma złudzeń co do tego, jakim wynikiem zakończyłby się rewanż wspomnianej dwójki. Jego zdaniem Jake Paul rozwinął się na tyle, aby bez problemu pokonać Tommy'ego Fury'ego, który w ostatnim czasie angażował się w inne sporty m.in. triathlon.

Jeżeli słowa promotora się potwierdzą i Jake Paul zdąży w pełni wyzdrowieć do sierpnia, to niewykluczone, że niedługo później fani gwiazdora zobaczą jego kolejny pojedynek w karierze. Jedną z głównych postaci na gali byłaby również narzeczona celebryty - złota medalistka zimowych igrzysk Jutta Leerdam -, która miałaby szansę zrewanżować się ukochanemu za jego wsparcie podczas imprezy we Włoszech.

Para uśmiecha się szeroko, mężczyzna pokazuje dłonią pierścionek zaręczynowy założony na palec kobiety, oboje ubrani elegancko, na niebieskim tle z elementami napisu.
Jutta Leerdam i Jake PaulAndrew H. Walker/ShutterstockEast News
Zawodniczka w sportowym stroju trzyma rękę przy ustach, na twarzy widać wzruszenie i łzy, a w okrągłym wycięciu w prawym górnym rogu widoczna jest zaintrygowana i przejęta grupa kibiców, którzy również reagują emocjonalnie.
Jutta LeerdamDANIEL MUNOZ / AFP/ ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP VIA AFPAFP
Dwóch bokserów w trakcie starcia na ringu, jeden z nich zadaje silny cios, a tłumaczony zawodnik próbuje się osłaniać. W tle widoczne logotypy sponsorów.
Anthony Joshua i Jake PaulCarmen MandatoAFP
Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkimPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja