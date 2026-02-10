Cieszył się z olimpijskiego złota, a teraz takie nowiny. Nadchodzi głośny rewanż. To byłby hit

Para Jutta Leerdam i Jake Paul zapamiętają ten dzień na długo. Holenderska panczenistka w poniedziałek 9 lutego sięgnęła po pierwszy tytuł mistrzyni olimpijskiej w karierze, bijąc rekord igrzysk w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1000 m. Przejazd zajął jej dokładnie 1:12,31. Wyczynowi swojej ukochanej bez przerwy przyglądał się jej popularny partner, a jego reakcja na złoty medal dla 27-latki obeszła się szerokim echem w mediach.

Popularny bokser, który od kilku lat aktywnie prowadzi swoją karierę bokserską, nie mógł powstrzymać łez wzruszenia i zalał się nimi na trybunach we Włoszech. Niewykluczone jednak, że już wkrótce to on da swojej partnerce powody do dumy. Padło nazwisko przyszłego rywala Jake Paula.

Niesamowity wyczyn na igrzyskach, a teraz takie wieści. Wszyscy czekali na to ogłoszenie

Nakisa Bidarian, współzałożyciel MVP i znany promotor, kilka dni temu ujawnił w rozmowie ze "Sky Sports", że jego podopieczny Jake Paul wraca powoli do siebie po złamaniu szczęki w starciu z Anthonym Joshuą i planuje kolejne wyzwanie w boksie. - Chce wrócić. Prosi mnie o rozpoczęcie negocjacji w sprawie kilku walk - ujawnił menadżer zawodnika.

- Chce udowodnić światu, że może pokonać Tommy'ego Fury'ego. Jake przed Joshuą miał na swoim koncie tylko jedną porażkę, a była to walka z Tommym Furym. Bardzo chciałbym, żeby do tej walki doszło, bo myślę, że byłaby ona świetnym miernikiem tego, jak daleko zaszedł Jake - wskazał brata Tysona Fury'ego jako potencjalnego rywala dla Paula, Nakisa Bidarian.

Oprócz nazwiska rywala, z którym Jake Paul zaliczył pierwszą porażkę w karierze w 2023 r., jego menadżer zdradził również potencjalną datę powrotu gwiazdora do ringu. - Myślę, że między sierpniem a listopadem można spodziewać się powrotu Jake'a Paula. Chcę, żeby przyjechał do Wielkiej Brytanii i walczył. [...] Nie sądzę, żeby on [Fury] rozwinął się tak bardzo, jak Jake przez ostatnie trzy lata. Bo nie był tak skupiony na boksie - powiedział.

Znany promotor nie ma złudzeń co do tego, jakim wynikiem zakończyłby się rewanż wspomnianej dwójki. Jego zdaniem Jake Paul rozwinął się na tyle, aby bez problemu pokonać Tommy'ego Fury'ego, który w ostatnim czasie angażował się w inne sporty m.in. triathlon.

Jeżeli słowa promotora się potwierdzą i Jake Paul zdąży w pełni wyzdrowieć do sierpnia, to niewykluczone, że niedługo później fani gwiazdora zobaczą jego kolejny pojedynek w karierze. Jedną z głównych postaci na gali byłaby również narzeczona celebryty - złota medalistka zimowych igrzysk Jutta Leerdam -, która miałaby szansę zrewanżować się ukochanemu za jego wsparcie podczas imprezy we Włoszech.

Jutta Leerdam i Jake Paul Andrew H. Walker/Shutterstock East News

Jutta Leerdam DANIEL MUNOZ / AFP/ ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP VIA AFP AFP

Anthony Joshua i Jake Paul Carmen Mandato AFP

