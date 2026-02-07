Chwile grozy na igrzyskach. To mogło się skończyć tragicznie [WIDEO]

Sarah Hoefflin to jedna z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych postaci w narciarstwie dowolnym. Szwajcarka zapisała się w historii tej dyscypliny, zdobywając złoty medal olimpijski w slopestyle'u podczas igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku. W swoim dorobku ma również srebrny medal mistrzostw świata w konkurencji big air, wywalczony w ubiegłym sezonie, a także cztery medale prestiżowych zawodów X Games w Aspen. Dzięki doświadczeniu, technice i odwadze od lat należy do światowej czołówki freestyle'u narciarskiego. Niestety, rywalizacja na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo nie rozpoczęła się dla niej najlepiej. Wszystko przez fatalnie wyglądający upadek.

Fatalnie wyglądający upadek szwajcarskiej mistrzyni olimpijskiej w kwalifikacjach slopestyle'u w Livigno

Szwajcarska narciarka dowolna zaliczyła dramatyczny upadek podczas kwalifikacji do slopestyle'u. Zawody w tej widowiskowej konkurencji rozgrywane są w Livigno, gdzie zawodniczki rywalizują na wymagającej trasie pełnej skoczni i przeszkód. 35-letnia Szwajcarka przystępowała do startu jako jedna z najbardziej doświadczonych i utytułowanych zawodniczek w stawce.

Do groźnego zdarzenia doszło w trakcie wykonywania jednej z akrobacji w powietrzu. W trakcie lotu Hoefflin niespodziewanie wypięła się jedna z nart, przez co straciła kontrolę nad ciałem. Zawodniczka poleciała do przodu, uderzając plecami oraz głową o stok, a następnie przeturlała się jeszcze kilka metrów. Cała sytuacja wyglądała bardzo dramatycznie i na moment wstrzymała oddech kibicom oraz innym uczestnikom zawodów.

Na szczęście Sarah Hoefflin niemal natychmiast podniosła się o własnych siłach, co było pierwszym sygnałem, że nie doszło do najgorszego. Szwajcarska federacja narciarska poinformowała, że zawodniczka została dokładnie przebadana na miejscu zdarzenia i nie stwierdzono u niej poważnych urazów.

