Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 są pierwszymi od czasu igrzysk w Soczi (2014), kiedy liga NHL porozumiała się z MKOL, by puścić swoich graczy na turniej. Stawka jest gigantyczna, ale przygotowania Włochów do ostatniej sekundy przypominały raczej scenariusz filmu katastroficznego aniżeli święto sportu.

Włosa robota, czyli wyścig z czasem

Sercem turnieju jest nowo powstała hala PalaItalia (Santa Giulia Arena). Projekt, za który odpowiada światowej sławy architekt, laureat nagrody Pritzkera David Chipperfield, miał być perłą w koronie igrzysk. Portal Parametric Architecture opisuje obiekt jako arcydzieło składające się z trzech stalowych pierścieni, które nocą mają świecić nad Mediolanem niczym futurystyczna latarnia.

Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Problemy z biurokracją, inflacja i rosnące ceny materiałów sprawiły, że budowa ruszyła z ogromnym opóźnieniem. Jak donosiła agencja AFP, sytuacja była tak dramatyczna, że organizatorzy publicznie przyznali się do błędu.

- W tej chwili nie ma planu B dla areny Santa Giulia. Musi zostać ukończona na czas - mówił jeszcze dwa miesiące temu agencji Associated Press Andrea Francisi, dyrektor operacyjny igrzysk.

Włoski komitet zagrał "va banque", odrzucając propozycję przeniesienia zawodów do gotowych obiektów w Turynie. Inwestycja pochłonęła blisko 180 milionów euro, a prace w ostatniej fazie trwały 24 godziny na dobę, by uniknąć narodowej kompromitacji.

"Zabrali metr lodowiska" i cięcia na trybunach. Co na to władze NHL?

Jakby problemów z budową było mało, w kuluarach hokejowego świata wybuchł skandal dotyczący wymiarów lodowiska. Choć standardy NHL są rygorystyczne, tafla w PalaItalia okazała się o metr krótsza od tej znanej z amerykańskich hal (60 m x 26 m, zamiast 61 m). Trenerzy kadr narodowych z Ameryki Północnej, m.in. Pete DeBoer, nie kryli irytacji, wskazując na bezpieczeństwo zawodników wartych setki milionów dolarów.

Cięcia dotknęły też kibiców. Choć pierwotnie hala miała pomieścić 16 000 widzów, ostateczna konfiguracja olimpijska została zredukowana do około 12 000 miejsc. Wszystko po to, by uprościć konstrukcję i zdążyć z odbiorami technicznymi przed pierwszym gwizdkiem.

Mimo budowlanego dreszczowca, tuż przed startem imprezy wydarzył się "włoski cud". Jak donoszą AP News oraz NBC, delegacja NHL oraz stowarzyszenia graczy (NHLPA) wizytowała obiekt i po serii testów lodu wydała pozytywną opinię. Zainstalowano najnowocześniejszy system elastycznych band, co przekonało Amerykanów do występu.

Jednak, jak zauważa "The New York Times", obrazek z kamer telewizyjnych może być mylący. Choć wnętrze hali lśni nowością, dzielnica Santa Giulia to wciąż wielki plac budowy, a fani muszą poruszać się wyznaczonymi korytarzami między niedokończonymi konstrukcjami i unoszącym się w powietrzu kurzem.

Terminarz turnieju hokeja na IO 2026

Męski turniej hokeja na lodzie podczas zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 rozpocznie się w środę, 11 lutego 2026 roku. Przez pierwsze dziesięć dni kibice będą świadkami zmagań w fazie grupowej oraz rundzie kwalifikacyjnej play-off. Z kolei w dniach 5-19 lutego odbywał się będzie równolegle turniej kobiet.

Męskie rozstrzygnięcia zaplanowano na ostatni weekend igrzysk. Półfinały odbędą się w piątek, 20 lutego, natomiast wielki finał z udziałem największych gwiazd zostanie rozegrany w niedzielę, 22 lutego 2026 roku w hali PalaItalia. Kilka godzin później nastąpi oficjalne zamknięcie igrzysk.

