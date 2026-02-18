Casa Polonia zakończy swoje tournée w Tomaszowie Lubelskim

To był dzień pełen niesamowitych emocji dla kibiców, ale i dla naszych sportowców. Po południu Dom Polski odwiedził wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim na 10 000 m Władimir Semirunnij, któremu kwiaty w ramach podziękowań za piękny występ na jego koronnym dystansie wręczył attachée olimpijski Czesław Lang. Dla Władka to jeszcze nie koniec startów, a sam zainteresowany zapowiedział, że będzie walczył jeszcze o jeden medal - na dystansie 1500 m.

W ciągu dnia w Casa Polonia pojawili się także biegacze narciarscy: Monika Skinder i Maciej Staręga.

Jednak prawdziwa feta odbyła się wieczorem, kiedy to tłumy kibiców przywitały skoczków narciarskich: Kacpra Tomasiaka (3-krotnego medalistę ZIO 2026 - 2 srebra + 1 brąz), Pawła Wąska (wicemistrza olimpijskiego ZIO 2026 w duetach) oraz legendę polskich skoków narciarskich Kamila Stocha (6-krotny olimpijczyk, 3-krotny mistrz olimpijski, brązowy medalista olimpijski drużynowo).

Nasi mistrzowie zostali gorąco przywitani przez tłumy kibiców, ale także m.in. przez: panią Agnieszką Glorię Kamińską - konsul generalną RP w Mediolanie, przedstawicieli sponsorów i partnerów PKOl i Casa Polonia, a także prezesa PKOl Radosława Piesiewicza. Były kwiaty i wiwaty, a także podziękowania i imponujący tort dla Kamila Stocha za wspaniałą karierę i moc emocji. W tym wyjątkowym wydarzeniu nie mogło również zabraknąć przedstawicieli Województwa Lubelskiego, które reprezentował Jarosław Kwasek - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, a także przedstawiciele Małych i Średnich Przedsiębiorstw także z województwa lubelskiego. Więcej na temat partnerów Casa Polonia: https://dompolski.pkol.pl/

Casa Polonia właśnie w Predazzo kończy swoje tournée po olimpijskiej Italii. Dom Polski zawitał do Livigno, Mediolanu, a dziś po raz ostatni można odwiedzić go w Predazzo.

Następnym i ostatnim przystankiem Casa Polonia będzie Tomaszów Lubelski, gdzie 22 lutego od 16:00 otwarte będzie dla kibiców miasteczko olimpijskie, a w nim atrakcje sportowe, lubelskie specjały regionalne i przede wszystkim nasz wyjątkowy Mobilny Dom Polski. Wspólnie będzie można również obejrzeć ceremonię zamknięcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Wstęp wolny. Zapraszamy na tereny OSiRu "Tomasovia", al. Sportowa 8.

To będzie ostatni przystanek tego innowacyjnego projektu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który okazał się sukcesem. Dowodem na to były tłumy kibiców

odwiedzające miejsca postoju Mobilnego Domu Polskiego, a także chętnie odwiedzający je polscy olimpijczycy z medalistami olimpijskimi na czele.

Takie jest właśnie założenie tego projektu, który ma być miejscem spotkań polskich sportowców z rodzinami, przyjaciółmi, a także kibicami. Wszystkie informacje dostępne na: https://dompolski.pkol.pl/

