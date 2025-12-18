CASA POLONIA - Mobilny Dom Polski zaprezentowany

W konferencji udział wzięli m.in.: Paweł Malinowski - prezes Profbud S.A. - sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Martyna Ruta, Joanna Śmiechowska oraz Robert Jachacy - reprezentujący firmę Inter Europol S.A. - głównego partnera Casa Polonia, Aleksander Jeżewski - Dyrektor Operacyjny Inter Europol Competition, Jacek Żak - dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Maxime Gourgouillat - Brand Director OMEGA, Klaudia Zwolińska - wicemistrzyni olimpijska w slalomie kajakowym z Paryża 2024 i Tomasz Sikora - 5-krotny olimpijczyk i wicemistrz olimpijski w biathlonie z Turynu 2006.

- Szanowni Państwo, dziś prezentujemy Dom Polski - Casa Polonia, który podczas zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 będzie we Włoszech miejscem spotkań kibiców i przedstawicieli mediów z polskimi olimpijczykami. To nasz nowatorski pomysł - Mobilny Dom Polski - niezwykle nowoczesna naczepa dzięki uprzejmości polskiej firmy Inter Europol. We Włoszech, znajdziecie go w trzech lokalizacjach: Livigno, Mediolan, Predazzo. Będziemy tam z naszym mobilnym domem, z jednym zastrzeżeniem - warunków pogodowych i dojazdu do Livigno. Jest tam dość skomplikowana droga i po wizji lokalnej naszej ekipy technicznej uznaliśmy, że ostateczną decyzję podejmiemy już na miejscu w lutym. Na koniec Casa Polonia wróci do Polski, w planach mamy Tomaszów Lubelski na ceremonię zamknięcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, którą będzie można wspólnie z nami obejrzeć w specjalnej strefie kibica. W Domu Polskim znajdzie się przestrzeń muzealna przedstawiająca namiastkę historii startów Polaków w zimowych igrzyskach, historyczny sprzęt sportowy, niektóre medale zdobywane przez biało-czerwonych na przestrzeni lat oraz specjalną wystawę nowej kolekcji marki adidas. Zaprezentujemy także odrobinę polskiej kultury i sztuki. Będzie także oczywiście Media Zone - przestrzeń dedykowana dziennikarzom, umożliwiająca pracę redakcyjną oraz obsługę wydarzeń odbywających się w Casa Polonia - powiedział prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

Głównym Partnerem Casa Polonia jest firma Inter Europol, dzięki której uprzejmości nowoczesna naczepa stanie się Domem Polskiego Sportu podczas zbliżających się zimowych igrzysk olimpijskich.

- Produkując tę naczepę dla naszego teamu wyścigowego Inter Europol Competition mieliśmy dokładnie ten sam cel, który i ma PKOl. Chcieliśmy być zawsze przed wszystkimi, o co najmniej krok. Również w naszym naturalnym środowisku, w którym się poruszamy, tym samochodowym, wyścigowym, tez chcieliśmy zrobić coś , co będzie jeszcze lepsze i jeszcze bardziej wow. Właściwie cały rok jesteśmy w podróży po Europie, nawet i po całym świecie. To rozwiązanie przyszło do nas z Hiszpanii. Dzięki niemu w tym roku byliśmy najbardziej okazałym i najładniejszym wyścigowym domem na całym padoku. Wszyscy byli pod wrażeniem. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli wesprzeć PKOl i że będziemy mogli razem pokazać ten imponujący projekt pod biało-czerwoną flagą. Cała konstrukcja będzie ważyć ponad 35 ton - jest tam dużo stali. To wszystko musi pokonac ponad 3000 kilometrów. Warunki pogodowe to jest jedyne, co może nas ewentualnie przyhamować, ale wysyłamy do Włoch naszych najlepszych ludzi, profesjonalistów, na których zawsze można liczyć. Jeszcze nigdy nie zawiedli i tez myślę, że tak będzie tym razem. Mam nadzieję, że Państwo będą mieli okazję na żywo doświadczyć tego, jak tam wszystko będzie pięknie przygotowane w środku - powiedział Aleksander Jeżewski - dyrektor Operacyjny Inter Europol Competition.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli polscy medaliści olimpijscy: Klaudia Zwolińska - wicemistrzyni olimpijska w slalomie kajakowym i pierwsza polska medalistka olimpijska z Paryża 2024, a także Tomasz Sikora - 5-krotny olimpijczyk i wicemistrz olimpijski w biathlonie z Turynu 2006.

- Mój przyjazd do Domu Polskiego był dla mnie taki wyczekiwany i się opóźniał. Ludzie czekali na mnie kilka godzin, ale to przez to, że miałam przygody na kontrolach antydopingowych i tamte restrykcje mi nie pozwalały wyjechać wcześniej. I o ile dobrze pamiętam, to przyjechałam do Domu Polskiego po północy. Media i kibice wciąż czekali. Było to dla mnie takie niesamowite przeżycie. Ja uważam, że Dom Polski był miejscem, gdzie można było poczuć tego sportowego ducha. Mi zawsze brakowało takiego spotkania z kibicami, z polską kulturą i tradycją. Cieszyłam się, że to ja byłam pierwszym sportowcem, który tam wpada i dzięki, że czekaliście na mnie. A jakby nie było tego Domu Polskiego, to gdzie byśmy to przeżywali? Raczej by było ciężko. Także podziękowania dla Pana Prezesa jak zwykle i dla całego Komitetu Olimpijskiego, bo dużo pracy tam było włożone. A dla przeciwników Domu Polskiego, gdzie możemy się spotykać chciałam tylko powiedzieć, że idee olimpijskie nie opierają się tylko na sporcie. Opierają się na ludziach, na emocjach związanych z tym sportem i na pięknych wartościach. I właśnie te wartości prezentowane były w Domu Polskim - powiedziała Klaudia Zwolińska.

- Jak świętowaliśmy medal w Turynie, skoro nie było takiego domu polskiego? W pokoju. Nie, żartuję, oczywiście świętowaliśmy całą grupą, ale właśnie brakowało takiego miejsca, żeby można było się spotkać chociażby z kibicami, bo media zawsze znajdą sposób, żeby do zawodników się dostać, a kibice już mają bardzo ograniczony dostęp. Myślę, że takie miejsce zawsze jest bardzo na plus, dlatego że, no dla kogo my trenujemy, dla kogo biegamy? Oprócz tego, że dla siebie, to głównie dla kibiców, żeby sprawiać im radość. Myślę, że takie miejsce to jest znakomity pomysł i szczerze powiem, że żałuję, że 20 lat temu nikt nawet nie pomyślał, że można stworzyć Dom Polski - dodał Tomasz Sikora.

Ponadto prezes PKOl Radosław Piesiewicz poinformował, że dzięki sponsorom Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostały zwiększone nagrody finansowe dla medalistów, ale także na mocy współpracy ze sponsorem generalnym komitetu - zondacrypto - nagrody otrzymają także sportowcy zajmujący miejsca 4-8. Ci ostatni otrzymają nagrody w postaci tokenu Team PL, którego emisja zaplanowana jest na początek igrzysk we Włoszech.

Dotychczasowe nagrody dla medalistów w konkurencjach indywidualnych, dzięki sponsorom PKOl (zondacrypto, PLUS, PROFBUD, Kram, adidas, Wesoła Pani, Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Itaka, Leroy Merlin, Toyota Okęcie, Hotel Arłamów, Art in House) zostały zwiększone o 250 tys. PLN za złoty medal, o 200 tys. PLN za srebrny medal i o 150 tys. PLN za brązowy medal.

Sportowcy, którzy zajmą w rywalizacji olimpijskiej miejsca 4-8 mogą liczyć na: 50 tys. PLN w tokenach dla medalistów w konkurencjach indywidualnych lub 50 tys. PLN w tokenach do podziału dla medalistów w konkurencjach nieindywidualnych zajmujących 4. miejsca.

5. miejsce to nagroda finansowa w wysokości 40 tys. PLN w tokenach dla medalistów w konkurencjach indywidualnych lub 40 tys. PLN w tokenach do podziału dla medalistów w konkurencjach nieindywidualnych, za 6. miejsce - 30 tys. PLN w tokenach dla medalistów w konkurencjach indywidualnych lub 30 tys. PLN w tokenach do podziału dla medalistów w konkurencjach nieindywidualnych, za 7. miejsce - nagroda finansowa w wysokości 20 tys. PLN w tokenach dla medalistów w konkurencjach indywidualnych lub 20 tys. PLN w tokenach do podziału dla medalistów w konkurencjach nieindywidualnych i za 8. miejsce - nagroda finansowa w wysokości 10 tys. PLN w tokenach dla medalistów w konkurencjach indywidualnych lub 10 tys. PLN w tokenach do podziału dla medalistów w konkurencjach nieindywidualnych.

Na koniec zaprezentowano także stronę internetową Casa Polonia, która została uruchomiona w dniu konferencji - www.dompolski.pkol.pl.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 odbędą się w dniach 6-22 lutego.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

CASA POLONIA – Mobilny Dom Polski zaprezentowany Materiał prasowy materiały prasowe

