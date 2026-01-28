CASA POLONIA - Mobilny Dom Olimpijskiej Reprezentacji Polski

W tym miejscu pragniemy przypomnieć wszystkim kibicom, którzy wybierają się do Włoch, ale i tym którzy będą śledzić Igrzyska w Polsce, że w tym roku PKOl przygotował innowacyjny projekt - Mobilny Dom Polski - Casa Polonia, który będzie towarzyszył Olimpijskiej Reprezentacji Polski podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 i będzie otwartym miejscem dla wszystkich fanów sportu.

Casa Polonia to innowacyjny projekt jeśli chodzi o domy narodowe przygotowywane przez komitety olimpijskie poszczególnych krajów na czas igrzysk. Jego innowacyjność polega na tym, że będzie on mobilny. Ten 16,5-metrowy zestaw (ciągnik siodłowy z nowoczesną naczepą), po rozłożeniu będzie miał 8 metrów wysokości i 12 metrów szerokości.

We Włoszech będzie miejscem spotkań kibiców i przedstawicieli mediów z polskimi olimpijczykami. To nasz nowatorski pomysł, który zyskał aprobatę Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i będzie pierwszym takim rozwiązaniem na świecie.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Ta nowoczesna naczepa - dzięki uprzejmości polskiej firmy Inter Europol, po raz pierwszy zostanie zaprezentowana 30 stycznia w Warszawie przy okazji ślubowania i uroczystego wręczenia nominacji sportowcom do Olimpijskiej Reprezentacji Polski.

We Włoszech natomiast znajdzie się w trzech lokalizacjach: Livigno (Strefa Kibica - Via Isola 352 | 7-8.02.2026 | godziny otwarcia: 14:00-22:00), Mediolan (Strefa Kibica - Via del Burchiello 67 | 10-12.02.2026 | godziny otwarcia: 14:00-22:00) i Predazzo (Strefa Kibica - Corso de Gasperi 8 | 14-18.02.2026 | godziny otwarcia: 14:00-22:00).

Na koniec Casa Polonia wróci do Polski. Na ceremonię zamknięcia igrzysk ma dotrzeć do jednego z miast Województwa Lubelskiego - planowany jest Tomaszów Lubelski, gdzie w specjalnej strefie kibica będzie można obejrzeć ceremonię zamknięcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.

- Produkując tę naczepę dla naszego teamu wyścigowego Inter Europol Competition mieliśmy dokładnie ten sam cel, który i ma PKOl. Chcieliśmy być zawsze przed wszystkimi, o co najmniej krok. Również w naszym naturalnym środowisku, w którym się poruszamy, tym samochodowym, wyścigowym, też chcieliśmy zrobić coś, co będzie jeszcze lepsze i jeszcze bardziej wow. Właściwie cały rok jesteśmy w podróży po Europie, nawet i po całym świecie. To rozwiązanie przyszło do nas z Hiszpanii. Dzięki niemu w tym roku byliśmy najbardziej okazałym i najładniejszym wyścigowym domem na całym padoku. Wszyscy byli pod wrażeniem. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli wesprzeć PKOl i że będziemy mogli razem pokazać ten imponujący projekt pod biało-czerwoną flagą. Cała konstrukcja będzie ważyć ponad 35 ton - jest tam dużo stali. To wszystko musi pokonać ponad 3000 kilometrów. Warunki pogodowe to jest jedyne, co może nas ewentualnie przyhamować, ale wysyłamy do Włoch naszych najlepszych ludzi, profesjonalistów, na których zawsze można liczyć. Jeszcze nigdy nie zawiedli i też myślę, że tak będzie tym razem. Mam nadzieję, że Państwo będą mieli okazję na żywo doświadczyć tego, jak tam wszystko będzie pięknie przygotowane w środku - powiedział Aleksander Jeżewski - dyrektor Operacyjny Inter Europol Competition.

CASA POLONIA – Mobilny Dom Olimpijskiej Reprezentacji Polski materiały prasowe materiały prasowe

- Jak świętowaliśmy medal w Turynie, skoro nie było takiego domu polskiego? W pokoju (śmiech). Żartuję, oczywiście świętowaliśmy całą grupą. Brakowało takiego miejsca, żeby można było się spotkać chociażby z kibicami, bo media zawsze znajdą sposób, żeby do zawodników się dostać, a kibice już mają bardzo ograniczony dostęp. Myślę, że takie miejsce zawsze jest bardzo na plus, dlatego że, no dla kogo my trenujemy? Oprócz tego, że dla siebie, to głównie dla kibiców, żeby sprawiać im radość. Myślę, że takie miejsce to jest znakomity pomysł i szczerze powiem, że żałuję, że 20 lat temu nikt nawet nie pomyślał, że można stworzyć Dom Polski - powiedział Tomasz Sikora, wicemistrz olimpijski w biathlonie z Turynu 2006.

Poza Mobilnym Domem Polski Komitet Olimpijski, we współpracy z Fundacją Polskiego Sportu, przy wsparciu Sponsorów PKOl oraz Lubelskich Małych i Średnich przedsiębiorstw, przygotowali także całe miasteczko z atrakcjami, które zainauguruje swoją działalność 6 lutego br. w Lublinie, a następnie wyruszy w podróż do Włoch.

6 lutego wspólnie obejrzymy Ceremonię Otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, a w fan zonie będzie można poczuć się jak na igrzyskach.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Lublina, ale i kibiców z całej Polski od godz. 18.00 do miasteczka olimpijskiego na Plac Teatralny przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Wszystkie informacje na temat Casa Polonia znajdziecie na stronie https://dompolski.pkol.pl.

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz Piotr Nowak PAP

Piotr Michalski i Aleksandra Król-Walas - jedne z nadziei medalowych Polski na zimowe igrzyska olimpijskie 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Cheng Tingting / XINHUA / Xinhua via AFP - Pawel Murzyn/East News AFP

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się 6 lutego 2026 roku Pierre Teyssot AFP

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press