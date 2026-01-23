Były olimpijczyk oskarżony o handel narkotykami. "Współczesny Escobar", oferowali 15 mln za pomoc w jego uchwyceniu

Ryan James Wedding urodził się w Kanadzie i w barwach reprezentacji tego kraju święcił niemałe sukcesy na poziomie juniorskim w zawodach snowboardowych - z młodzieżowych mistrzostw świata w 1999 i 2001 roku wracał kolejno z brązowym oraz srebrnym medalem.

Osiągane rezultaty pozwoliły mu następnie na wzięcie udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku - tam o żadnych wielkich wynikach mowy już nie było, niemniej wydawało się, że niespełna 21-letni wówczas Wedding będzie miał jeszcze wiele okazji do tego, by powalczyć o najwyższe laury na ZIO.

Tak się jednak nie stało - mężczyzna porzucił karierę sportową a potem... zszedł na przestępczą drogę i w pewnym momencie stał się jedną z najpilniej poszukiwanych przez FBI osób. Dość powiedzieć, że za pomoc w schwytaniu go, jak opisują dziennikarze NBC News, Minyvonne Burke i Michael Kosnar, oferowano nagrodę w wysokości 15 mln dolarów.

Ryan Wedding złapany, jest już w rękach FBI. "El Chapo i Pablo Escobar dzisiejszych czasów"

23 stycznia dyrektor amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego Kash Patel ostatecznie ogłosił, że Wedding został schwytany w Meksyku - a lista ciążących na nim zarzutów jest niemała. Mowa o:

prowadzeniu zorganizowanej grupy przestępczej;

posiadaniu, handlu i przemycie kokainy;

morderstwie;

planowaniu morderstwa;

manipulacji i zastraszaniu świadków;

praniu brudnych pieniędzy.

Wedding miał działać pod auspicjami sławetnego kartelu Sinaloa i ukrywać się w Meksyku od mniej więcej 10 lat. Szlak narkotykowy, którym miał zawiadywać, zaczynał się w Kolumbii i przez Meksyk prowadził do Kalifornii, a następnie do dalszych części USA oraz Kanady.

"Przeszedł drogę od snowboardzisty-olimpijczyka do największego handlarza narkotyków w czasach nowożytnych. Jest współczesnym El Chapo, współczesnym Pablo Escobarem i myślał, że uniknie sprawiedliwości" - skwitował Patel podczas swej piątkowej konferencji prasowej (cytat za NBC News).

