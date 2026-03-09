Jutta Leerdam od kilku lat należy do największych gwiazd światowego łyżwiarstwa szybkiego. Holenderka ma na koncie medale mistrzostw świata i Europy, a jej specjalnością są dystanse 500 i 1000 metrów. Podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo potwierdziła swoją klasę - zdobyła złoty medal na dystansie 1000 metrów, ustanawiając przy tym rekord olimpijski 1:12,31, a także wywalczyła srebro na dystansie 500 metrów.

Jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk we Włoszech o Leerdam zrobiło się bardzo głośno. W ojczyźnie część kibiców i komentatorów ostro ją krytykowała, zarzucając jej "zbyt celebrycki styl życia" i "zachowywanie się jak primadonna". Zdaniem niektórych Holendrów panczenistka bardziej skupiała się na mediach społecznościowych i występach w reklamach niż na sporcie.

Po zdobyciu złota zawodniczka ponownie znalazła się w centrum uwagi - tym razem z powodu kontrowersji na mecie. Tuż po zakończeniu walki o medale odsłoniła bowiem stanik z logo swojego prywatnego sponsora. Taki gest był złamaniem zasad obowiązujących podczas igrzysk olimpijskich, które zabraniają eksponowania indywidualnych reklam. Ostatecznie Leerdam nie została jednak ukarana, choć sprawa wywołała spore poruszenie wśród dziennikarzy z całego globu.

Jake Paul świętuje olimpijskie sukcesy Jutty Leerdam. Kupił jej niezwykle drogi prezent

Teraz o sportsmence znów zrobiło się głośno, ale z zupełnie innego powodu. Jej narzeczony, amerykański influencer i bokser Jake Paul, postanowił w wyjątkowy sposób nagrodzić ją za olimpijskie sukcesy. W mediach społecznościowych pochwalił się, że kupił ukochanej luksusowy samochód - brązowego Bentleya Brabusa G-Class, którego wartość szacuje się na około 500 tys. dolarów, czyli ponad 1,8 mln złotych.

Paul opublikował nagranie z przekazania prezentu na Instagramie. "Dla mojej królowej tylko to, co najlepsze. Ciężko pracowała na złoto i srebro, więc kupiłem jej brązowego G-Wagona" - napisał. Amerykanin mógł sobie pozwolić na tak spektakularny gest. W 2025 roku znalazł się bowiem w gronie najlepiej zarabiających bokserów świata, inkasując około 50 milionów dolarów.

Para zaręczyła się w marcu ubiegłego roku i - jak zdradził Paul w podcaście swojego brata Logana - planuje ślub po igrzyskach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ceremonia może odbyć się w 2027 roku. Na razie zakochani celebrują jednak olimpijskie sukcesy Leerdam - i robią to w naprawdę luksusowym stylu.

