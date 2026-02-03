Burza we Włoszech przed igrzyskami. Gwiazda przyłapana na dopingu, związek reaguje
Zaskakujące wieści docierają do nas z Włoch tuż przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich. Nadzieja gospodarzy na medal, Rebecca Passler, uzyskała pozytywny wynik kontroli antydopingowej. Na sensacyjne doniesienia błyskawicznie zareagował prezes Włoskiego Związku Sportów Zimowych. Zapowiedział on, że sprawa zostanie dokładnie zbadana.
Rebecca Passler to jedna z najbardziej utalentowanych włoskich biathlonistek młodego pokolenia. 24-letnia zawodniczka z Anterselwy ma na koncie imponujące sukcesy juniorskie. W latach 2020-2022 zdobyła osiem medali mistrzostw świata juniorów, w tym złoto w sztafecie. W obecnym sezonie jej najlepszym wynikiem w Pucharze Świata było dziesiąte miejsce w Oberhofie. Nic więc dziwnego, że od lat jest postrzegana jako naturalna następczyni największych gwiazd tej dyscypliny i jedna z głównych nadziei Włoch na medal olimpijski w biathlonie.
Rebecca Passler z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego. Fatalne wieści dla Włochów, a zaraz igrzyska
Tuż przed startem najważniejszej imprezy czterolecia doszło jednak do wydarzeń, które wstrząsnęły całym środowiskiem sportowym. Na cztery dni przed otwarciem zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Rebecca Passler uzyskała pozytywny wynik kontroli antydopingowej przeprowadzonej poza zawodami, o czym poinformowała Włoska Agencja Antydopingowa. W pobranych próbkach wykryto letrozol - substancję zakazaną. Był to pierwszy potwierdzony przypadek dopingu wśród sportowców zgłoszonych na te igrzyska, a zawodniczka została tymczasowo zawieszona.
Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", letrozol stosowany jest głównie w terapii onkologicznej, ale bywa też wykorzystywany do obniżania poziomu estrogenów. Sport zna już podobne przypadki - w 2017 roku za śladowe ilości letrozolu zawieszona została tenisistka Sara Errani, a cztery lata temu dwuletnią dyskwalifikację otrzymał belgijski kolarz Toon Aerts.
Włoski Związek Sportów Zimowych nie miała zamiaru przejść wobec tych doniesień obojętnie. Głos w sprawie zabrał prezes włoskiego związku, Flavio Roda, który okazał biathlonistce wsparcie i zapowiedział dokładne zbadanie całej sytuacji. "Federacja już bada incydent i zamierza udzielić wsparcia sportowcowi we wszystkich stosownych przypadkach. Konieczne jest zapewnienie pełnej jasności, aby wyjaśnić wszelkie nieporozumienia, które mogłyby poważnie wpłynąć na karierę Rebekki i wizerunek federacji" - przekazał w oficjalnym komunikacie, cytowany przez "biathlonazzurro.it".