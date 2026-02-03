Rebecca Passler to jedna z najbardziej utalentowanych włoskich biathlonistek młodego pokolenia. 24-letnia zawodniczka z Anterselwy ma na koncie imponujące sukcesy juniorskie. W latach 2020-2022 zdobyła osiem medali mistrzostw świata juniorów, w tym złoto w sztafecie. W obecnym sezonie jej najlepszym wynikiem w Pucharze Świata było dziesiąte miejsce w Oberhofie. Nic więc dziwnego, że od lat jest postrzegana jako naturalna następczyni największych gwiazd tej dyscypliny i jedna z głównych nadziei Włoch na medal olimpijski w biathlonie.

Rebecca Passler z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego. Fatalne wieści dla Włochów, a zaraz igrzyska

Tuż przed startem najważniejszej imprezy czterolecia doszło jednak do wydarzeń, które wstrząsnęły całym środowiskiem sportowym. Na cztery dni przed otwarciem zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Rebecca Passler uzyskała pozytywny wynik kontroli antydopingowej przeprowadzonej poza zawodami, o czym poinformowała Włoska Agencja Antydopingowa. W pobranych próbkach wykryto letrozol - substancję zakazaną. Był to pierwszy potwierdzony przypadek dopingu wśród sportowców zgłoszonych na te igrzyska, a zawodniczka została tymczasowo zawieszona.

Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", letrozol stosowany jest głównie w terapii onkologicznej, ale bywa też wykorzystywany do obniżania poziomu estrogenów. Sport zna już podobne przypadki - w 2017 roku za śladowe ilości letrozolu zawieszona została tenisistka Sara Errani, a cztery lata temu dwuletnią dyskwalifikację otrzymał belgijski kolarz Toon Aerts.

Włoski Związek Sportów Zimowych nie miała zamiaru przejść wobec tych doniesień obojętnie. Głos w sprawie zabrał prezes włoskiego związku, Flavio Roda, który okazał biathlonistce wsparcie i zapowiedział dokładne zbadanie całej sytuacji. "Federacja już bada incydent i zamierza udzielić wsparcia sportowcowi we wszystkich stosownych przypadkach. Konieczne jest zapewnienie pełnej jasności, aby wyjaśnić wszelkie nieporozumienia, które mogłyby poważnie wpłynąć na karierę Rebekki i wizerunek federacji" - przekazał w oficjalnym komunikacie, cytowany przez "biathlonazzurro.it".

