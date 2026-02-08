Burza po incydencie na IO. Norwegia stanęła po stronie Rosji. Nie ma odwrotu

Rywalizację w męskim skiathlonie (bieg łączony 10+10 km) zakończył triumfem Norweg Johannes Hoesflot Klaebo. Sześciokrotny mistrz olimpijski zaatakował na ostatnim kilometrze. I okazał się niedościgniony, mimo że grupa pościgowa do ostatnich metrów była tuż za nim.

Jako drugi na metę wpadł Francuz Mathis Desloges. Tyle że wcześniej, w okolicach punktu pomiarowego, przeciął tor na wirażu - dzięki czemu zyskał kilka metrów przewagi nad przeciwnikami. Ukarano go za to jedynie żółtą kartką.

Dwa oficjalne protesty po incydencie z Francuzem. "Odrzucili apelację, bo chodziło o Rosjanina"

Trzecie miejsce zajął Norweg Martin Nyenget, a tuż za nim wyścig ukończył Rosjanin Sawielij Korostielow startujący pod neutralną flagą. Ekipy Norwegii i Rosji złożyły protest, domagając się dyskwalifikacji Francuza. Ich argumentacja nie została jednak uwzględniona.

- Zbyt ostro skręciłem i nie pomyślałem o tym. To był mój błąd, żółta kartka była zasłużona, ale w żaden sposób mi nie pomogła i nie była celowa - tłumaczył Desloges w rozmowie z francuską telewizją.

W rosyjskich mediach wybuchła burza. Ton narracji był jednoznaczny i łatwy do przewidzenia. Aż huczy o "ograbieniu Rosjanina z medalu".

- Odrzucenie odwołania było przewidywalne. Gdyby nasz zawodnik zrobił to samo, nikt by go nie bronił, zostałby natychmiast zdyskwalifikowany. W tej sytuacji FIS jest ewidentnie stronniczy. Gdyby inny Francuz był na czwartym miejscu, Deloge zostałby zdjęty z trasy, aby pokazać, że obowiązuje uczciwość. Ale ponieważ nasz zawodnik był tuż obok, odwołanie nie zostało nawet należycie rozpatrzone. Zostało po prostu odrzucone, ponieważ był Rosjaninem - tłumaczy dwukrotny mistrz olimpijski w biathlonie Dmitrij Wasiliew, cytowany przez Sport.ru.

- Nie miałem złudzeń, chociaż przewinienie ze strony Francuza było oczywiste - dodał. - Przeciął trasę. Może są jakieś niuanse, ale fakt pozostaje faktem. Sawielij nie zdobył medalu po uczciwej walce.

W zawodach wzięli udział również Polacy. Dominik Bury zajął 32. lokatę, z kolei Sebastian Bryja był 47.

Mathis Desloges TOBIAS SCHWARZ AFP

Johannes Hoesflot Klaebo, norweski triumfator biegu łączonego 10+10 km TOBIAS SCHWARZ AFP

