Partner merytoryczny: Eleven Sports

Burza po incydencie na IO. Norwegia stanęła po stronie Rosji. Nie ma odwrotu

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Mamy już pierwsze oficjalne protesty złożone w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Po biegu łączonym mężczyzn na taki krok zdecydowały się ekipy Norwegii i Rosji. Wskazywano na podstawy do dyskwalifikacji francuskiego zawodnika Mathisa Deslogesa, który wywalczył srebrny medal. Obsady podium ostatecznie nie zmieniono, co - jak można się było spodziewać - momentalnie wywołało burzę w rosyjskich mediach.

Młody mężczyzna w białej kurtce i z medalem na niebieskiej wstążce ociera łzę z twarzy, wyrażając silne emocje na tle jasnego nieba.
Mathis Desloges nie krył wzruszenia już na olimpijskim podium TOBIAS SCHWARZAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Rywalizację w męskim skiathlonie (bieg łączony 10+10 km) zakończył triumfem Norweg Johannes Hoesflot Klaebo. Sześciokrotny mistrz olimpijski zaatakował na ostatnim kilometrze. I okazał się niedościgniony, mimo że grupa pościgowa do ostatnich metrów była tuż za nim.

Jako drugi na metę wpadł Francuz Mathis Desloges. Tyle że wcześniej, w okolicach punktu pomiarowego, przeciął tor na wirażu - dzięki czemu zyskał kilka metrów przewagi nad przeciwnikami. Ukarano go za to jedynie żółtą kartką.

Dwa oficjalne protesty po incydencie z Francuzem. "Odrzucili apelację, bo chodziło o Rosjanina"

Trzecie miejsce zajął Norweg Martin Nyenget, a tuż za nim wyścig ukończył Rosjanin Sawielij Korostielow startujący pod neutralną flagą. Ekipy Norwegii i Rosji złożyły protest, domagając się dyskwalifikacji Francuza. Ich argumentacja nie została jednak uwzględniona.

- Zbyt ostro skręciłem i nie pomyślałem o tym. To był mój błąd, żółta kartka była zasłużona, ale w żaden sposób mi nie pomogła i nie była celowa - tłumaczył Desloges w rozmowie z francuską telewizją.

Zobacz również:

Piotr Gabrych po igrzyskach w Atenach nie wrócił już do siatkarskiej reprezentacji Polski
Sportowe życie

Polak uciekł z wioski tuż przed otwarciem igrzysk. Rosjanie już na niego czekali

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    W rosyjskich mediach wybuchła burza. Ton narracji był jednoznaczny i łatwy do przewidzenia. Aż huczy o "ograbieniu Rosjanina z medalu".

    - Odrzucenie odwołania było przewidywalne. Gdyby nasz zawodnik zrobił to samo, nikt by go nie bronił, zostałby natychmiast zdyskwalifikowany. W tej sytuacji FIS jest ewidentnie stronniczy. Gdyby inny Francuz był na czwartym miejscu, Deloge zostałby zdjęty z trasy, aby pokazać, że obowiązuje uczciwość. Ale ponieważ nasz zawodnik był tuż obok, odwołanie nie zostało nawet należycie rozpatrzone. Zostało po prostu odrzucone, ponieważ był Rosjaninem - tłumaczy dwukrotny mistrz olimpijski w biathlonie Dmitrij Wasiliew, cytowany przez Sport.ru.

    - Nie miałem złudzeń, chociaż przewinienie ze strony Francuza było oczywiste - dodał. - Przeciął trasę. Może są jakieś niuanse, ale fakt pozostaje faktem. Sawielij nie zdobył medalu po uczciwej walce.

    W zawodach wzięli udział również Polacy. Dominik Bury zajął 32. lokatę, z kolei Sebastian Bryja był 47.

    Zobacz również:

    Aleksandra Król-Walas
    Polacy

    Polka zalała się łzami. Zeszła z trasy i stanęła przed kamerą. Mówi o groźbach

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Uśmiechnięty młody mężczyzna w jasnej kurtce i czapce z logo reprezentacji Francji trzyma w jednej dłoni maskotkę, a w drugiej srebrny medal na niebieskiej wstążce. W tle rozmyte drzewa i zimowa sceneria.
      Mathis DeslogesTOBIAS SCHWARZAFP
      Narciarz biegający w stroju reprezentacji Norwegii, w sportowej czapce i okularach przeciwsłonecznych, bierze udział w zimowych igrzyskach olimpijskich Milano Cortina 2026, dynamiczne ujęcie na tle śnieżnego krajobrazu.
      Johannes Hoesflot Klaebo, norweski triumfator biegu łączonego 10+10 kmTOBIAS SCHWARZAFP
      Zuzanna Witych: Mój piękny sport ma duże szanse, by już za 4 lata dostać się na igrzyska. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja