Boniek się wściekł. Publicznie uderzył w Piesiewicza. "Banda dyletantów"

W poniedziałek 9 lutego Kacper Tomasiak zapisał się na kartach historii polskiego sportu. W wieku zaledwie dziewiętnastu lat nasz kadrowicz sięgnął po srebrny medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortin w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej w Predazzo. Do tej pory jest to jedyny krążek dla "Biało-Czerwonych".

Olbrzymi sukces Tomasiaka na żywo śledził m.in. Radosław Piesiewicz. "To był niezwykle wzruszający wieczór. Dziękujemy Ci Kacper za radość i emocje! A to dopiero początek Twojej wspaniałej kariery" - pisał w mediach społecznościowych, zaraz po odebraniu medalu przez skoczka.

Boniek nie bierze jeńców. Bolesny cios w Piesiewicza

Już wtedy niektórzy internauci i dziennikarze krytykowali zdjęcie dodane przez szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na którym - prawdę mówiąc - praktycznie nie widać sportowca. 3/4 kadru należy do samego działacza. Ale na tym się nie skończyło.

W mediach społecznościowych szybko zaczął krążyć filmik z krótkiego wywiadu Piesiewicza dla "Eurosportu", podczas którego 44-latek nagminnie myli nazwisko Kacpra Tomasiaka. - Obiecałem, że będzie medal TOMASIKA, obiecałem i jest - mówił.

Tamtejsza rozmowa odbywała się na gorąco, tuż po historycznym sukcesie. Emocje mogły wpłynąć na takie potknięcie. Jednak w innym wywiadzie - z Łukaszem Cioną z "Republika TV" - przed poniedziałkowym konkursem sytuacja się powtórzyła.

Pomyłek Radosława Piesiewicza nie zignorował Zbigniew Boniek.

Przejęzyczenie rzecz normalna. Natomiast pomylenie nazwiska cztery razy w jednym wywiadzie to wstyd

Legenda polskiej piłki odniosła się również do saneczkarstwa. Przypomnijmy, Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz zajęły szóste miejsce w saneczkarskich dwójkach kobiet. Polki jechały... na dziewięcioletnich sankach. - Nasze sanki mają dziewięć lat i przy starcie skrzypią, jak stara szafa. Jest sezon olimpijski, a nie dostałyśmy nowych metali. Jak mamy gonić świat? Może, jak trochę więcej osób wierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie. Liczę na to, bo obecnie wiele spraw stoi w miejscu od dekady, co jest bardzo przykre. Fajnie byłoby iść do przodu, a nie cofać się o kilka kroków w tył - opowiadała dla Interii Sport druga z nich.

"Ale co tam, nam nawet nie przeszkadza, że nasze zawodniczki muszą startować na 9-letnich sankach. Banda dyletantów" - podsumował Boniek.

