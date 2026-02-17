Bojkot na igrzyskach olimpijskich. Telewizja nie chce pokazywać Rosjan

Podczas igrzysk olimpijskich wystąpiło wielu sportowców z Rosji i Białorusi, którzy pokazali się pod neutralnymi flagami. Jednym z nich jest Petr Gumennik. Łyżwiarz figurowy wywalczył podczas igrzysk siódme miejsce, a potem otrzymał zaproszenie na uroczystą galę łyżwiarską, czyli tradycyjne podsumowanie igrzysk olimpijskich. W sieci podniosło się larum. Łotysze postanowili nie dać za wygraną również w kwestii innych sportowców z Rosji i Białorusi.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Rosjanin wystąpi na uroczystej gali. Łotysze mają plan

W sobotę, 21 lutego, o godzinie 20:00 odbędzie się uroczysta gala mistrzów łyżwiarstwa figurowego. Swoje programy zaprezentują nie tylko medaliści olimpijscy, ale również sportowcy, którzy zajmowali wysokie miejsca w klasyfikacji po całych zawodach. Zaproszenie wśród solistów otrzymali m.in. ósmy Ilia Malinin, czwarty Cha Junhwan i zajmujący siódme miejsce Petr Gumennik.

W sieci od razu doszło do sporej burzy. Choć Gumennik został uznany przez MKOl za sportowca neutralnego, to przez lata współpracował z trenerem, który po czasie stał się sportowym ambasadorem Rosji na Krymie. Sam Gumennik brał udział w galach na Dzień Zwycięstwa, gdzie jeździł m.in. w historycznym wojskowym mundurze.

Tym razem na galę przygotował program, w którym nosi na sobie strój Optimusa Prime'a z serii Transformers. Nikt nie miałby żadnych przeciwskazań, co do jego wyboru, gdyby nie kwestia samego designu tej postaci - jego kolorami są czerwony, biały i niebieski, czyli takie jak flaga Rosji.

Warto przypomnieć, że choć symbole związane z Rosją są zakazane na igrzyskach olimpijskich, wciąż pojawiają się na samej imprezie - flagi zostały przyuważone na meczach hokeja i zawodach łyżwiarstwa figurowego. Łotewskie stacje telewizyjne postanowiły zawalczyć z tym problemem na swój sposób.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Łotwa bojkotuje Rosjan i Białorusinów

Od samego początku igrzysk Łotysze postawili sprawę jasno w kwestii Rosjan - sportowcy mieli ograniczyć swoje kontakty z neutralnymi zawodnikami do minimum, co nakazała im łotewska federacja. Zarówno prezydent jak i premier Łotwy wspierali również gorąco Władysława Heraskewycza w jego walce o dopuszczenie do zawodów z jego kaskiem upamiętniającym ukraińskich sportowców, którzy zginęli jako ofiary agresji Rosjan w ciągu ostatnich czterech lat.

"Relacje z igrzysk, nie będą zawierać informacji o rankingach i wynikach Rosjan i Białorusinów występujących jako neutralni. Będziemy skrupulatnie ignorować tych zawodników i ich obecność we Włoszech" - przekazała łotewska telewizja państwowa. Podobną decyzję podjęła TV3 Group, która zrzesza nadawców telewizyjnych z państw bałtyckich. W czasie występów Rosjan i Białorusinów stacje pokazują reklamy. Jeśli jednak nie ma możliwości puszczenia reklam, komentatorzy jasno sugerują, że oglądani zawodnicy reprezentują państwa agresorów. To jedyny tego rodzaju bojkot w trakcie tych igrzysk. Podobnych scen będą mogli spodziewać się łotewscy widzowie podczas gali łyżwiarstwa, na której wystąpi wspomniany wcześniej Gumennik.

Rosjanie są wściekli po wykluczeniu przez FIS Hendrik Schmidt AFP

Petr Gumennik w programie krótkim Kaname Muto AFP

Moya Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport