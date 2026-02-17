Bójka na igrzyskach, Francuzi reagują. Bezwzględna decyzja, to koniec

W najlepszej hokejowej lidze świata - czyli amerykańskiej NHL - bójki zawodników są w zasadzie stałą częścią gry i w jednym sezonie potrafi dojść do nawet kilkuset takich starć. Poza tymi rozgrywkami jednak nie zawsze patrzy się przychylnym okiem na tego typu wybryki.

Dobrym przykładem są tutaj zimowe igrzyska olimpijskie, gdzie rękoczyny między hokeistami nie są czymś wskazanym - aczkolwiek mimo wszystko się zdarzają. Do tego typu sytuacji doszło podczas niedawnego meczu Kanady z Francją.

W trzeciej tercji tego współzawodnictwa "zagotowali się" Tom Wilson oraz Pierre Crinon, których musieli rozdzielić następnie sędziowie. Gdyby sytuacja miała miejsce w NHL, to obaj dostaliby po 5 minut kary (tzw. major penalty) i zdążyliby nawet wrócić na taflę przed końcową syreną. Tutaj jednak dla sportowców całe zdarzenie oznaczało pełne wykluczenie ze zmagań.

Kłopoty Crinona się nie skończyły. Federacja dostrzegła nie tylko udział w bójce

IIHF, pod którego egidą odbywa się turniej olimpijski, nie zdecydowało się potem na dalsze sankcje względem Wilsona i Crinona, natomiast drugi z panów podpadł jeszcze francuskiej federacji. Po wykluczeniu z meczu, w trakcie schodzenia do szatni, gracza żegnało buczenie oraz gwizdy z trybun, w związku z czym hokeista postanowił odpowiedzieć paroma znaczącymi gestami:

To nie umknęło włodarzom związku z jego kraju, którzy ostatecznie wydali stosowny komunikat, w którym poinformowano o... wyrzuceniu Crinona z kadry na resztę zimowych IO 2026.

"Prowokacyjne zachowanie Pierre'a Crinona po zejściu z lodowiska, mimo że został on właśnie wykluczony z gry za bójkę, stanowi wyraźne naruszenie ducha olimpijskiego, a także podważa wartości naszego sportu. Dlatego też, w pełnym porozumieniu z Francuskim Narodowym Komitetem Olimpijskim i Sportowym, podjęto decyzję o niedopuszczeniu go do udziału w nadchodzącym(-ych) meczu(-ach) turnieju olimpijskiego" - padło w oświadczeniu.

Federacja wskazała też, że obowiązkiem każdego z zawodników jest dawanie odpowiedniego przykładu. Decyzja o przedwczesnym odesłaniu Crinona do domu miała zostać mu zakomunikowana podczas specjalnego spotkania, w którym wzięli również udział m.in. przedstawiciele sztabu reprezentacji Francji oraz tamtejszy szef misji olimpijskiej.

Zimowe igrzyska olimpijskie: Francja powalczy o ćwierćfinał z Niemcami

Francja, mimo zajęcia ostatniego miejsca w grupie A, wciąż może kontynuować zmagania o medale - w rundzie play-off 17 lutego zmierzy się ona z Niemcami, a w przypadku sukcesu przejdzie do ćwierćfinału, gdzie czeka już zespół Słowacji. Finał rozgrywek zaplanowano na 22 lutego, starcie o brąz odbędzie się zaś dzień wcześniej.

