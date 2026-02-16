Blamaż na igrzyskach. Ogłaszają zaginięcie 4 zawodników. "Czy ktoś ich widział?"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Nie milkną echa po kompromitującym występie szwedzkich biegaczy narciarskich w olimpijskiej sztafecie 4x7,5 km. Ekipa zbudowana w kraju uchodzącym za potęgę w sportach zimowych przybiegła do mety na ostatnim miejscu. Media w Sztokholmie nie zostawiają suchej nitki na zawodnikach, prześcigając się w sarkastycznych komentarzach. To bodaj największy jak na razie blamaż w trwającej imprezie czterolecia.

Zawodnik narciarstwa biegowego w pełnym stroju sportowym z logo igrzysk olimpijskich Milano Cortina, z wyraźnym wysiłkiem na twarzy i dynamiczną postawą podczas jazdy na nartach biegowych, trzyma kijki i jest ubrany w strój reprezentacji Szwecji.
Calle Halfvarsson, jeden z antybohaterów szwedzkiej sztafety na dystansie 4x7,5 kmANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
W klasyfikacji medalowej igrzysk w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo reprezentacja Szwecji zajmuje obecnie wysokie 5. miejsce. Na koncie ma 11 krążków - pięć złotych, pięć srebrnych i jeden brązowy. To od lat jeden z hegemonów w sportach zimowych.

Start męskiej sztafety w biegach narciarskich (4x7,5 km) zakończył się jednak katastrofą. Skandynawska ekipa zajęła ostatnią lokatę w stawce 10 zespołów. Na trasie nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, był to po prostu efekt słabej dyspozycji.

Historyczny dzień. Mistrz przekroczył magiczną barierę. Padł "niemożliwy" rekord IO

Szwedzkie media urządzają festiwal szyderstw. "Przegralibyśmy nawet z Watykanem"

Sztafetową rywalizację wygrali Norwegowie, a podium uzupełnili Francuzi i Włosi. Do zwycięzców Szwedzi stracili bez mała trzy i pół minuty. To był blamaż.

Szwedzkie media nie zamierzają przejść obok kompromitacji obojętnie. Wymierzyły w swoją drużynę najcięższe działa. Zamiast agresji postawiły jednak na wyszukany sarkazm.

"Przegralibyśmy nawet z Watykanem, gdyby wystawili papieża na ostatniej zmianie" - pisze bez pardonu tabloid "Expressen".

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Ale i poważniejsze tytuły nie bawią się w dyplomację. "Aftonbladet" ogłosił zaginięcie czterech biegaczy, bazując na wypowiedzi bohatera igrzysk Johannesa Klaebo. - Niestety, dzisiaj ich nawet nie widziałem - powiedział Norweg, który ma już na koncie dziewięć (!) złotych medali olimpijskich.

    "Aftonbladet" publikuje "listę poszukiwanych", załączając rysopisy i przypominając personalia: Johan Haggstroem, Calle Halfvarsson, William Poromaa i Edvin Anger.

    "Czy ktoś ich widział?" - pada do cna ironiczne pytanie.

    - To czarny dzień dla Szwecji. To otwarta rana, która będzie się długo goić - komentuje trener norweskiej ekipy Eirik Myhr Nossum, cytowany przez "Dagbladet".

    Kolejna odsłona rywalizacji na trasach biegowych w środę. Tego dnia na starcie staną specjaliści od sprintu drużynowego.

      Narciarz biegowy w stroju reprezentacyjnym podczas zawodów olimpijskich, intensywnie rywalizuje na śniegu, w tle liczna publiczność z flagami narodowymi.
      William Poromaa na olimpijskiej trasie. W rywalizacji sztafet nikt go nie gonił...ANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
      Kolorowe pierścienie olimpijskie ustawione na tle gór, częściowo przysłoniętych chmurami. W oddali widoczne zabudowania, krajobraz zimowy.
      Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026CROSNIER JULIENAFP
