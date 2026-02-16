Blamaż na igrzyskach. Ogłaszają zaginięcie 4 zawodników. "Czy ktoś ich widział?"

W klasyfikacji medalowej igrzysk w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo reprezentacja Szwecji zajmuje obecnie wysokie 5. miejsce. Na koncie ma 11 krążków - pięć złotych, pięć srebrnych i jeden brązowy. To od lat jeden z hegemonów w sportach zimowych.

Start męskiej sztafety w biegach narciarskich (4x7,5 km) zakończył się jednak katastrofą. Skandynawska ekipa zajęła ostatnią lokatę w stawce 10 zespołów. Na trasie nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, był to po prostu efekt słabej dyspozycji.

Szwedzkie media urządzają festiwal szyderstw. "Przegralibyśmy nawet z Watykanem"

Sztafetową rywalizację wygrali Norwegowie, a podium uzupełnili Francuzi i Włosi. Do zwycięzców Szwedzi stracili bez mała trzy i pół minuty. To był blamaż.

Szwedzkie media nie zamierzają przejść obok kompromitacji obojętnie. Wymierzyły w swoją drużynę najcięższe działa. Zamiast agresji postawiły jednak na wyszukany sarkazm.

"Przegralibyśmy nawet z Watykanem, gdyby wystawili papieża na ostatniej zmianie" - pisze bez pardonu tabloid "Expressen".

Ale i poważniejsze tytuły nie bawią się w dyplomację. "Aftonbladet" ogłosił zaginięcie czterech biegaczy, bazując na wypowiedzi bohatera igrzysk Johannesa Klaebo. - Niestety, dzisiaj ich nawet nie widziałem - powiedział Norweg, który ma już na koncie dziewięć (!) złotych medali olimpijskich.

"Aftonbladet" publikuje "listę poszukiwanych", załączając rysopisy i przypominając personalia: Johan Haggstroem, Calle Halfvarsson, William Poromaa i Edvin Anger.

"Czy ktoś ich widział?" - pada do cna ironiczne pytanie.

- To czarny dzień dla Szwecji. To otwarta rana, która będzie się długo goić - komentuje trener norweskiej ekipy Eirik Myhr Nossum, cytowany przez "Dagbladet".

Kolejna odsłona rywalizacji na trasach biegowych w środę. Tego dnia na starcie staną specjaliści od sprintu drużynowego.

William Poromaa na olimpijskiej trasie. W rywalizacji sztafet nikt go nie gonił... ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026 CROSNIER JULIEN AFP

Bartosz Pisarek: Sprinty łyżwiarskie, tak jak narciarstwo alpejskie, są grą błędów Polsat Sport