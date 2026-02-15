Bijatyka na lodzie, sędziowie musieli wkroczyć do akcji. Furia graczy
Bijatyki to w zasadzie stały element hokeja na lodzie - aczkolwiek głównie w NHL. W zawodach takich, jak turniej olimpijski, na starcia zawodników na tafli patrzy się zdecydowanie mniej przychylnym okiem i przekonali się o tym Tom Wilson oraz Pierre Crinon, którzy nie dokończyli meczu Kanada - Francja z uwagi na wykluczenie z gry po swym pojedynku - cokolwiek, faktycznie, widowiskowym...
Zmagania panów w hokeju na lodzie na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 trwają w najlepsze - i niebawem przejdziemy już do fazy pucharowej w walce o najwyższe laury. Trzeba przy tym przyznać, że momentami atmosfera wokół wspomnianej dyscypliny potrafiła stać się naprawdę gorąca.
Nie tak dawno głośno zrobiło się chociażby o meczu USA - Dania, który miał pewien szczególny, polityczny kontekst. W niedzielne popołudnie zaś mocno zawrzało podczas potyczki Kanady z Francją.
Zimowe igrzyska olimpijskie: Bijatyka podczas meczu hokeja. Zawodnicy rzucili się sobie do gardeł
Niemal w samej końcówce spotkania, podczas trzeciej tercji, doszło bowiem do starcia między Kanadyjczykiem Tomem Wilsonem a Francuzem Pierr'em Crinonem - i nie ma tu mowy o sportowej rywalizacji, a faktycznej wymianie ciosów:
W najlepszej hokejowej lidze świata - amerykańskiej NHL - takie obrazki nie są niczym niezwykłym, a w jednym sezonie tych rozgrywek dochodzi do nawet kilkuset bójek. Poza Stanami Zjednoczonymi, a już zwłaszcza na turnieju olimpijskim, na podobne wybryki nie spogląda się tak przychylnym okiem, jak w USA.
Wilson i Crinon tym samym zostali - po rozdzieleniu przez arbitrów - całkowicie wykluczeni ze zmagań (podczas gdy w NHL, w ramach tzw. major penalty, mogliby wrócić do gry po 5 minutach). Tego typu osłabienia obu ekip nie miały jednak już potem przesadnego wpływu na końcowy rezultat.
Kanada wygrała wspomniany mecz aż 10:2 i tym samym zanotowała komplet zwycięstw w grupie, bowiem wcześniej zespół spod znaku klonowego liście pokonywał także Czechy (5:0) i Szwajcarię (5:1).
Zimowe igrzyska olimpijskie: Rywalizacja w hokeju będzie trwać aż do ostatniego dnia imprezy
Runda play-off rozpocznie się tymczasem 17 lutego, a medale zostaną rozdane w ostatni olimpijski weekend, 21 i 22 lutego. Kanada to najbardziej utytułowana hokejowa ekipa jeśli mowa o zimowych igrzyskach - po złoto sięgała ona łącznie aż dziewięć razy, ostatnio w Soczi w 2014 roku.